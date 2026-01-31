あなたの会社はAIに推奨されているのか？ AI時代のSEOツール「Sighted」でAI推薦を可視化

株式会社Tech Knowledge Base

株式会社Tech Knowledge Base（本社：京都府、代表取締役：永淵 翔大）は、生成AI時代の新しい検索可視性指標「AEO score（AEO：Answer Engine Optimization. GEO, LLMOとも）」を可視化するAEOモニタリングツール「Sighted（サイテッド）」のβ版予約受付を開始しました。

ダッシュボードデモ画面ご予約はこちら :https://lp.sighted.tkbase.co.jp/

企業やブランドは、AIにどう評価されているのか？

ChatGPTやGoogleのAIO(AI overview)など、生成AIがユーザーの「おすすめ」「比較」「選定」といった意思決定プロセスに直接介入する時代において、企業やブランドが「AIにどう評価され、どのように推薦されているか」は、従来の検索順位やクリック数以上に重要な経営指標となりつつあります。

一方で、生成AIの回答生成ロジックの構造的な問題から、ChatGPTやGeminiといった主要な生成AIにおける実際の言及・推薦の傾向を横断的に把握することは困難でした。

Sightedは、主要な生成AIプラットフォーム上でのブランド言及率、推薦順位、引用元、競合比較構造を横断的に分析し、AI検索時代のAEO施策効果を可視化するシステムを提供します。

特許出願技術により、競合含む複数社の「AIにどれだけ参照されているか」を測定可能な指標を提示

Sightedがモニターする指標(一例)。実際のLLMの回答を確認することもできる。

多くの企業は、SEOやAIOモニタリング、広告、SNS分析を通じて「人間のユーザーからどう見られているか」は把握しています。しかし、

「ChatGPTやGeminiなどの生成AIが自社をどのように認識し、どのような文脈で言及・推薦しているのか」

という視点は、これまで可視化されてきませんでした。

生成AIの回答は、従来の検索順位のような固定的なロジックではなく、複数の情報源を横断的に統合しながら構成される動的な判断プロセスによって生成されます。この構造的な特性により、多くの分析ツールは、GoogleのAI Overviewsなど一部の表示領域の計測にとどまり、ChatGPTやGeminiといった主要な生成AIにおける実際の言及・推薦の傾向を横断的に把握することが困難でした。

Sightedは、この課題に対し、生成AIの出力傾向を段階的に検証していく独自の測定プロセスを採用しています。企業が自社ドメインを入力すると、想定される質問文脈を自動的に構築し、それらに対する生成AIの反応を複数回観測することで、どの程度の頻度と文脈で参照・言及されているかを可視化します。

本手法は現在、技術保護の観点から特許申請中であり、詳細なアルゴリズムは非公開としていますが、同一条件・同一手順で測定することで、誰が利用しても再現性のある評価結果が得られる測定基盤として設計されています。

主な機能

■Mention, Citationトラッキング

企業は、自社のビジネスや製品に特化したクエリを設定し、ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviewsなど主要AI上で自社ブランドや競合がどのような文脈で言及・比較されているか、ウェブサイトがどの程度引用されているかを継続的にモニタリングできます。(β版ではChatGPTのモニタリング機能を提供します。)

単なるキーワード一致ではなく、用途・選定意図・比較軸といった意味レベルの文脈での言及状況を可視化します。

回答文本文を確認することで、リアルな回答状況をモニタリングすることができます。

■表記ゆれ・言い換え対応のメンション認識

ブランド名、製品名、シリーズ名、カテゴリ名、一般的な評価語（「おすすめ」「定番」「選ばれる理由」など）といった複数の表現レイヤーを横断的に認識・集計します。

これにより、表記や言い換えによって見えなくなる実質的な露出や評価の傾向を取りこぼさず把握することが可能です。

■引用元・権威性分析

AIが自社を推薦する際に参照している情報源（メディア、レビューサイト、SNS、公式サイトなど）を可視化。「このメディア露出がAIにどれだけ影響を与えているか？」を調べることができます。

想定活用シーン: PR・マーケ・経営企画部門へ

広報・PR部門

AIが引用しやすいメディア露出・第三者評価の設計

マーケティング部門

検索広告・SEOでは捉えきれない「AI上の競合環境」の把握

経営・事業責任者

AI時代におけるブランドの市場認知ポジションの可視化

今後の開発計画

Sightedは今後、以下の機能拡張を予定しています。

- Google Analytics 4 連携- メディア・SNS露出とAI推薦率の相関分析- 日本向け正確性・網羅性の向上

AIが「検索エンジン」から「意思決定エンジン」へと進化する中、Sightedは日本初のAEOモニタリングツールとして、企業のPR・マーケティング活動を「人間向け」から「AI向け」へと拡張する新しいインフラを目指します。

β版予約について

現在、Sightedはβ版の事前登録を受付中です。

対象： BtoB企業、SaaS企業、EC事業者、PR・マーケティング担当者、経営企画部門

提供開始予定： 2026年春

申込方法： 下記URLより登録

▶ β版予約ページ： https://lp.sighted.tkbase.co.jp/

【会社概要】Tech Knowledge Base logo

会社名：株式会社Tech Knowledge Base

所在地：東京都

代表者：代表取締役 永淵 翔大

事業内容：PMIデータ解析システム「Keys」の開発・提供、AI検索可視化SaaS「Sighted」の開発・提供、AIマーケティング/データ分析基盤の構築

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Tech Knowledge Base

広報担当

Email：contact@tkbase.co.jp

編集部向け補足

Sightedは「SEOの次世代指標」として注目されるAEO（Answer Engine Optimization。LLMO、GEOとも呼ばれる）を、実際の生成AI回答ベースで定量評価することを特徴とした国内初※の可視化プラットフォームです。

※2026年1月時点、当社調べ