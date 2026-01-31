STRY、Healyの日本市場進出を支援

STRY株式会社

株式会社STRY（本社：東京都／代表取締役：坂元裕星、以下「STRY」）は、スポーツテック分野で事業を展開する Healy（以下「Healy」）と提携し、中国から日本市場への進出支援を開始したことをお知らせします。

本提携によりSTRYは、日本市場における事業立ち上げ、パートナー開拓、マーケティングおよび事業運営面での支援を行い、Healyの日本展開を総合的にサポートしてまいります。

■ 提携の背景

近年、日本国内ではスポーツ・ヘルスケア分野において、テクノロジーを活用した新たなサービスへの関心が高まっています。一方で、海外発の優れたプロダクトやサービスが、日本特有の商習慣・市場構造・規制への対応を理由に、十分に展開できないケースも少なくありません。

STRYはこれまで、日本と海外をつなぐ事業支援や、クロスボーダーでのビジネス立ち上げ支援を行ってきました。今回、その知見を活かし、中国を拠点にスポーツテック事業を展開するHealyの日本進出を支援する運びとなりました。

■ 提携内容

本提携において、STRYは以下の支援を行います。

日本市場向け事業戦略の設計

日本企業・団体とのパートナーリング支援

マーケティングおよびブランディング支援

日本市場における事業運営・展開サポート

Healyは、これらの支援を通じて、日本市場に適した形でサービス・プロダクトの提供を進めていく予定です。

■ 今後の展望

STRYとHealyは、本提携を通じて、日本のスポーツ・ヘルスケア分野に新たな価値を提供することを目指します。

今後は、日本国内での実証・導入事例の創出や、長期的な事業展開を見据えた協業を進めてまいります。

■ Healyについて

Healyは、中国を拠点にスポーツテック分野で事業を展開する企業です。

テクノロジーを活用したソリューションを通じて、スポーツ・健康分野における新しい価値創出に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.healysport.com/

■ 株式会社STRYについて

STRYは、日本と海外をつなぐクロスボーダー事業支援を行う企業です。

海外企業の日本進出支援、日本企業の海外展開支援をはじめ、事業戦略設計から実行支援までを一貫して行っています。