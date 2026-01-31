国内最大級キャリアイベント「LinkedIn Student Career Week 2025 Autumn」の開催に協力

合同会社OneRise

合同会社OneRiseは、リンクトイン・ジャパン株式会社および、株式会社ダイレクトソーシング、Beyond Technologies株式会社が主催する学生向けキャリアイベント「LinkedIn Student Career Week 2025 Autumn」（以下、LSCW）の趣旨に賛同し、東京、関西で開催されたイベントに協力しました。

LSCWは、全国の学生がキャリアや働き方について考える機会を提供することを目的に、オンラインとオフラインを組み合わせた形式で開催されたイベントです。開催にあたっては、イベントの考え方や目指す方向性に共感し、理想の場の実現に協力をしたいという思いからイベントに参画させていただきました。

LinkedIn Student Career Week 2025 Autumn について

LinkedIn Student Career Week（LSCW）は、LinkedInがグローバルで展開する学生向けキャリア支援プログラムの一環として、日本国内でも開催されているキャリアイベントです。

学生が社会人・企業と接点を持ち、自身のキャリアを主体的に考えるきっかけを提供することを目的としています。

2025年の開催では、

- キャリア形成をテーマとしたトークセッション- 企業・社会人との交流機会- LinkedInを活用したキャリア設計に関する情報提供

など、多角的なプログラムが用意されました。

また、参加学生数4000人、参加企業数40社を誇る日本最大級のキャリアイベントとなりました。

オンライン参加も可能な形式とすることで、関東・関西に限らず全国の学生が参加できる設計となっており、キャリア教育の裾野を広げる取り組みとして注目を集めています。

本イベントの特徴は、単なる企業説明や情報提供にとどまらず、学生が自分自身の価値観や強みを整理しながら、社会人や企業と対話できる点にあります。トークセッション、企業との交流、ワークショップなどを通じて、「自分を知る」「選択肢を知る」「次の一歩を考える」というプロセスを体験できるよう、全体が設計されています。

近年、学生を取り巻くキャリア環境は、働き方の多様化やデジタル化の進展により変化しています。その中で、学生が早い段階から社会や企業の考え方に触れる機会の重要性が指摘されています。一方で、こうした機会は地域や環境によって差が生じる場合もあります。

2025年のLSCWでは、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド形式が採用されました。関東・関西を含む複数地域で開催され、居住地にかかわらず参加できる設計となっています。関西開催イベントにおいても、対面会場とオンライン配信を併用する形で実施されました。

OneRiseの関与背景

OneRiseは、学生向けイベントやプロジェクトを通じて、学生が社会や企業と出会う機会をつくる活動を行ってきました。学生が自分自身の将来について考え、行動を起こすためには、情報だけでなく「実際に触れる場」が重要であると考えています。

LSCWが掲げる、学生が主体的にキャリアについて考える機会を広く提供するという考え方は、OneRiseがこれまで大切にしてきた姿勢と重なる部分がありました。特に、関西エリアにおいても同様の機会が開かれる点に意義を感じ、イベントの趣旨に共感したことから、開催に際して協力させてもらうこととなりました。

担当した支援内容

OneRiseは、開催イベントにおいて、イベント運営に関する支援を行いました。

イベントの準備および実施にあたっては、関係者と連携しながら、円滑な運営が行われるよう必要な協力を行っています。

当日の様子

イベント当日は、会場およびオンライン上でたくさんの学生がプログラムに参加しました。

登壇者によるセッションでは、学生が話を聞きながらメモを取る様子や、質疑応答の時間に質問を行う場面が見られました。

交流の時間には、学生と社会人・企業担当者との対話が行われ、キャリアや働き方に関する意見交換がなされました。オンライン参加者からもチャットや質問機能を通じて発言があり、対面・オンライン双方での参加が確認されています。

代表コメント

今回のイベントでは、学生がただ情報を受け取る側ではなく、登壇者の言葉を自分の意思決定やキャリア選択にどう結びつけるかを真剣に考え、言語化し、行動に落とそうとする姿勢が随所に見られました。

一方で、企業・社会人の皆さまも「学生向けに話す」のではなく、一人の意思決定者として学生と向き合うスタンスを取ってくださっていた点が、このイベントの質を大きく高めていたと思います。

右：OneRise 代表 坂元柾毅

特に感じたこととして、

・キャリアを「正解探し」ではなく

「選択と責任」として捉える視点

・学生のうちから社会と接続し、

試行錯誤することの価値

・肩書きや年次ではなく、

思考と行動で評価される空気感

これらが、言葉だけでなく体験として学生に伝わっていたことです。

今回のCareer Weekはゴールではなく、学生が次の一歩を踏み出すための起点となったはずです。この場で得た視点や出会いを、それぞれの行動にどうつなげていくのか。そこから生まれる挑戦こそが、このイベントの本当の成果だと思っています。

関わらせていただいたことに感謝するとともに、今後も「学生と社会がフラットにつながる場づくり」に、微力ながら貢献していきたいです。

イベント概要

今後の展開

OneRiseは今後も、学生向けイベントやプロジェクトの企画・運営に取り組んでいきます。オンライン・オフラインを組み合わせた開催形式や、学生が参加しやすい運営体制の構築を意識しながら、関係各所と連携した取り組みを継続する予定です。

