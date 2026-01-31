フィジカルAIスタートアップZREK、製造現場向け独自VLMの開発を開始

株式会社Zrek

フィジカルAIを製造業に特化して開発する株式会社Zrek（読み：ゼレック、本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：今村優希、以下「ZREK」）は、製造業および物流分野における目視検査や作業理解の高度化を目的に、独自のVision-Language Model（以下、VLM）の開発を開始しました。

VLM（視覚言語モデル）とは

VLM（Vision-Language Model）とは、画像や動画と自然言語を同時に理解できるAIモデルです。

従来の画像認識が「位置」「寸法」「数値」に基づく判定を得意としていたのに対し、VLMは、

- 「部品がずれている」- 「正しく取り付けられていない」- 「今はこの作業工程が行われている」

といった人が言葉で表現してきた状態や意味を、画像や動画から直接理解できる点が特長です。

現場での適用事例

製造業における外観検査倉庫でのピッキングや出荷作業

製造業における目視検査

少量多品種生産など、人手による確認が不可欠な工程において、「どこがおかしいのか」「どの状態がNGなのか」といった判断をAIが理解・補助します。

作業動画の理解・検索・ラベル付け

製造・物流現場では多くの作業動画が記録されている一方、「見たいシーンを探すのが大変」「活用しきれていない」という課題があります。VLMにより、作業内容や状態を言語で検索・確認できる環境の実現を目指します。

物流現場での作業確認・トレーサビリティ

荷物の投入・仕分け・積み込みといった工程を動画で把握し、「いつ・どのタイミングで・何が行われたか」を即座に確認できる仕組みへの応用が可能です。

実証先の募集

ZREKでは現在、目視検査や作業動画分析・ラベル付けに課題を抱える企業様との実証検証（PoC）を募集しています。

- 製造業・物流業において- 人手による判断が多く、属人化している工程- 動画は撮影しているが、十分に活用できていない業務

といった課題をお持ちの場合、実際の現場データを用いた検証を通じて、一緒に解決策を検討したいと考えています。ご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ZREKでは、デザイナー／エンジニアをはじめとする専門人材を多様な形態（正社員・副業・長期インターンシップ・業務委託）で募集しています。シニア／エキスパート層の参画も歓迎します。ハンズオンでの技術リード、アドバイザリーでの関与など、柔軟な働き方に対応します。

募集職種・歓迎要件- ハードウェアのプロダクトデザイナー- AI／ロボティクスエンジニア（強化学習／模倣学習／ROS 2）- 協働ロボットのシステムインテグレーション経験者- LLM／VLM／VLA を用いた開発経験者- NVIDIA Isaac Sim／Lab／Omniverse／GR00T などの実装・運用経験者- ヒューマノイドロボットや LeRobot に関する開発経験者- FA 機器・ロボットの設計・製造・販売に携わった経験者

技術開発と社会実装の両面に関心を持ち、当社のビジョンに共感いただける方は、公式 HP または下記よりお問い合わせください。

