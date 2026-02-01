株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、小学校・中学校・高校など、学校現場で英語を教える先生を対象とした 「英語教員限定オンライン交流会」 を、2026年2月13日（金）20:00～21:00にオンライン（Zoom）で開催します。本イベントは、英語教育の現場に立つ教員同士が、日々の授業で感じていることや悩み、実践の工夫を気軽に共有し合うことを目的とした交流型イベントです。

開催背景

https://www.qqeng.com/blog2/event/44044/

英語教育を取り巻く環境が変化する中で、英語教員には授業内容の工夫だけでなく、自身の英語スピーキング力の維持・向上、授業づくりへの試行錯誤、ALT（外国語指導助手）とのコミュニケーションなど、教壇に立つ教員自身が向き合う課題も増えています。一方で、こうした悩みを同じ立場の英語教員同士で共有し、率直に話し合える機会は多くなく、現場で試行錯誤を重ねながらも「相談できる場が少ない」と感じている教員も少なくありません。QQEnglishでは、こうした英語教員自身の課題に向き合う取り組みとして 「English for Teachers Project」 を展開してきました。本交流会は、その一環として、英語力や指導経験の違いに関わらず、「学校で英語を教えている」という共通点を持つ先生同士が、安心して話せる場を提供することを目的に開催します。

本イベントの特徴

・英語力・指導経験・オンライン英会話受講経験は不問・QQEnglishの受講有無に関わらず参加可能・少人数のブレイクアウトルームによる対話形式・正解や結論を出す場ではなく、経験や考えを共有することを重視本イベントは、より多くの英語教員に参加いただきたいという考えから、QQEnglishの受講有無に関わらず、学校で英語を教えている先生であればどなたでも参加可能としています。特定のサービス利用者に限らず、英語教育の現場全体に開かれた対話の場として企画しています。

English for Teachers Projectとは

English for Teachers Project は、学校で英語を教えている先生（小学校・中学校・高校）を対象に、授業に直結する英語力の向上と授業づくりを支援する、QQEnglishが実施している教員向け支援プロジェクトです。国際資格TESOLを持つ正社員教師によるマンツーマンレッスンを6ヶ月間無償で提供し、英語教員の皆さまが自信を持って教壇に立てるようサポートしています。今回のオンライン交流会は、本プロジェクトの取り組みの一環として開催します。▶︎English for Teachers Projectの詳細はこちら：https://www.qqeng.com/lp/english_for_teachers_project/

イベント概要

・内容：【English for Teachers Project運営主催】学校で英語を教える先生同士で、気軽に話すオンライン交流会・日時：2026年2月13日（金）20:00~21:00・対象：学校で英語を教えている先生（小学校・中学校・高校）・形式：Zoom（オンライン開催）・参加費：無料・参加方法：事前申込制（申込フォームよりお申し込みください）※交流は日本語が中心です。※冒頭の自己紹介のみ、英語での簡単なチャレンジ時間を予定しています（短くてOK／日本語参加も可）。※Lesson for Teachers Projectへの参加有無は問いません。

当日のスケジュール

QQEnglishとは

https://zp9fxvayn6g.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpuWUDKMTus724OEgeSppqCD

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTubehttps://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos