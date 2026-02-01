日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」と、ライオン株式会社（本社：東京都台東区）のオーラルヘルスケア商品がコラボレーションした「このハブラシ、もう替えなきゃじゃん！ 」キャンペーンを、2026年2月1日（日）に開始します。まるちゃんと花輪クンが、ハブラシ交換を訴求する動画をX(旧Twitter)などで公開、オリジナル賞品が当たるX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも同時に展開します。さらに、対象商品購入でデジタルポイントが当たるキャンペーンも実施！300円（税込）以上購入で3,000円分のデジタルポイント、800円（税込）以上購入で10,000円分のデジタルポイントが、応募した方の中から抽選で合計1,150名様に当たります。Lidea※1では、ちびまる子ちゃんオリジナル記事やちびまる子ちゃんとコラボしたオーラルアイテムナビもご用意。詳しくはライオン×ちびまる子ちゃんキャンペーンサイトをご覧ください。https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan_2602/index

※1 Lidea：「ライオン（LION）」と ideaを組み合わせたことばで、ライオン株式会社が運営する生活情報Webメディアです。あなたの日々のくらしを豊かにするために、「役立つ」「楽しむ」「深める」体験をお届けしています。

＜キャンペーン特設サイトURL＞https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan_2602/index

＜Web動画「ちびまる子ちゃんオリジナル動画／25秒／ライオン」YouTube URL＞https://youtu.be/wW9pABoHwd4

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――■X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンまるちゃんと花輪クンが、ハブラシ交換を訴求するオリジナル動画をX（旧Twitter）やYouTubeなどで公開。オリジナル賞品が当たる、X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンも「ライオンオーラルヘルスケア#Myハミガキ」公式アカウント（@lion_haburashi）にて同時に展開！1か月以上使用して毛先が開いたハブラシでは、歯垢除去率が26%ダウン※することを知ったまるちゃんが「ガーン」と驚く姿は見逃せない！ ※ 「1分間のブラッシング回数240回」×「1回のブラッシング時間3分」×「1日2回（1か月で60回）」で算出した回数（43200回）を200g荷重でブラッシングして作製したサンプルを用いた顎模型での清掃力評価

フォロー＆リポストキャンペーンでは、「ガーン」と驚くまるちゃんがデザインされた、オリジナルエコバッグ（フェイスポーチ付）などが当たります。

■対象商品買って当たるキャンペーン

対象商品購入でデジタルポイントが当たるキャンペーンを実施！300円（税込）以上購入で3,000円分のデジタルポイント、800円（税込）以上購入で10,000円分のデジタルポイントが、対象商品を購入して応募した方の中から抽選で合計1,150名様に当たります。 さらに、ライオン製品のハブラシ3本以上お買い上げいただいたレシートでご応募いただくと、当選チャンスが5倍になります。URL：https://lidea.today/campaign/lion_chibimarukochan_2602/index

■さくら家×ライオン研究員 対談コンテンツについて1か月使用した歯ブラシでは、歯垢が落としきれないことを、花輪クンとさくら家がライオンの研究員から教えてもらう楽しいストーリーです。

＜Lidea：https://lidea.today/articles/004185＞ハブラシ×研究員記事（2/2（月）10：00公開）

■「オーラルアイテムナビ」についてオーラルアイテムナビがちびまる子ちゃんとコラボ！あなたにオススメのオーラルケアアイテムや性格タイプが分かります。

＜「オーラルアイテムナビ」サイトURL＞https://lidea.today/shindan/oralitemnavi_2026

【参考資料】「ちびまる子ちゃん」についてさくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。Webサイト： https://www.chibimaru.tv/公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko）Instagram： @chibimaruko_official/（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/）Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【ライオン×ちびまる子ちゃん このハブラシ、もう替えなきゃじゃん！キャンペーン事務局】メールアドレス：lion_chibimarukochan_2602@webcamp.jp電話番号：0120-900-279

受付期間：2026年2月1日（日）～2026年5月29日（金）（土・日・祝日を除く）受付時間：10:00 ～17:00

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方電話：03-3545-2202／E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「©さくらプロダクション/日本アニメーション」