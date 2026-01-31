『ユニ春 ！ ライブ ２０２６』スタート！活動終了目前「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」が、スペシャルライブ初日にパーク初登場

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、おトクな学生限定チケットをはじめ、さまざまなプログラムで学生の皆さまの“一生忘れられない”春の思い出づくりを応援するキャンペーン『ユニ春』を、2026年4月5日（日）まで開催中です。

このキャンペーンの一環として開催するスペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』が、本日1月31日（土）に開幕しました。ライブ初日は、パーク初登場のロックバンド「SHISHAMO」が出演、大人気シングル「君と夏フェス」や応援ソングとして長年愛されてきた「明日も」などを披露し、会場が一体となって盛り上がる超熱狂のライブを開催。また、「SHISHAMO」メンバーは、ライブに先駆けてパークをめぐり、アトラクションを大満喫しました。圧倒的なスリルを満喫できる『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』をはじめ、“一生忘れられない”春の思い出を作れる、この時期だけのパークを存分に体験し、ギターボーカル宮崎朝子さんは「非日常をすごく味わえて、めっちゃ楽しかったです！私たちにとっても、本当に心に刻まれる思い出になりました」と超興奮した様子で語りました。

今後の『ユニ春！ライブ 2026』開催予定は、「CUTIE STREET」【2月7日（土）】、「FRUITS ZIPPER」【2月8日（日）】、「THE RAMPAGE」【2月14日（土）】、「マルシィ」【2月15日（日）】です。学生の皆さまにとって大切な節目であるこの春、パークのNO LIMIT!なエンターテイメント、そして大好きなアーティストのスペシャルライブを同時に満喫し、“一生忘れられない”思い出を作ってください。

■「SHISHAMO」スペシャルライブ

本日午前10時45分頃、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、学生に大人気の「SHISHAMO」のスペシャルライブがスタートしました。ゲストの大歓声に迎えられたメンバーは、「明日も」をはじめ、「恋する」や「君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!!」などの人気ナンバーを含む、『ユニ春』スペシャルのセットリストを、ポップでエネルギッシュなパフォーマンスで披露しました。また、パークの仲間たちが登場した「君と夏フェス」では会場のボルテージが急上昇し、会場は超熱狂に包まれました。宮崎さんは、「春というのは、卒業や別の場所に引っ越したり、環境が変わったりする時期で、そんな時に、皆さんに忘れられない思い出をお届けしたい、私たちSHISHAMOは、音楽で手助けになりたいと思ってきました！」と、学生を応援する熱いメッセージで、会場を大いに盛り上げました。

【「SHISHAMO」スペシャルメッセージ】

宮崎 朝子

この春は、ぜひみんなにユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ遊びに来てもらえたらと思っています。きっと素敵な思い出ができるはずです。みんなで過ごした楽しい思い出は、大人になってからも、何年たっても自分の力になって、もう少し頑張ろうと背中を押してくれるものです。そんな素敵な思い出を、この春みんなで一緒に作ってほしいと思っています。

松岡 彩

地元が大阪で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンには何度も来ていて、本当に色々な思い出があります。その思い出があるから頑張れることもあって、自分にとってとても大切な存在です。自分がそうしてきたように、みなさんにもパークでたくさん楽しい思い出を作ってほしいです。そして、その思い出を糧に、いろんな目標や勉強に向かって進んでいってもらえたら嬉しいです。

【ライブ観覧ゲストのコメント】

「ユニバの仲間たちとコラボレーションしている楽曲はここでしか見れないものだったので、他のライブではできない体験で、特別な思い出になりました！中学生の時から、ずっと大好きだったSHISHAMOのライブをユニバで聞けて良かったです。」（石川県／男女2人組）

「SHISHAMOのライブはずっと行ってみたいと思っていました。なかなか行けてなかったけれど、パークとSHISHAMOのライブを両方楽しめるって聞いて、迷わず申し込みました！本当に最高の思い出になりました。」（大阪府／学生2人組）

■「SHISHAMO」が、春のパークを満喫！

活動終了を控えた「SHISHAMO」メンバーは、ライブに先がけ、パークをめぐり、アトラクションを体験しました。圧倒的なスリルを満喫できる『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』。さらに、『ジョーズ』では、巨大なサメが突然襲い掛かる緊迫の展開に大絶叫で、ギターボーカル宮崎さんは「すごく久しぶりにパークに遊びに行ったけど、めちゃめちゃ楽しかった！前に行った時のことを沢山思い出しました！」、ベース松岡彩さんは、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドを最初と最後に2回乗って、ザ・フライング・ダイナソーに乗って、他にも沢山乗ってめちゃめちゃ満喫しました！大人になってからここまで1日遊ぶんだ！と思うぐらい楽しんだ！」と、超興奮して語りました。この春、活動終了を控える「SHISHAMO」にとっても、この時期のパークでの体験は、心に刻まれる思い出となりました。

【プロフィール】

神奈川県川崎市出身3ピースロックバンド。

2013年、高校卒業と同時に本格的にバンド活動を開始。

2017年、「NHK紅白歌合戦」に出演。

コンスタントに作品をリリースし、毎年全国ツアーを開催するなど精力的に活動。

2025年9月、翌年6月のワンマンライブをもってSHISHAMOの活動を終了することを発表。

2026年2月より、最後の全国ホールツアーを17箇所18公演で開催。

6月13日14日、バンドの地元 川崎にある “Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力陸上競技場)”にて、2日間のラストライブを開催する。

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」概要

「1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1,000円割引で特別販売する、学生限定のパス

【対象入場期間】 2026年1月30日（金）～2026年4月5日（日）

【対象者】 大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を

購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】7,900円 ～ 10,900 円（税込／入場日により、価格が異なる）

【発売箇所】 WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB

※関西2府4県に在住の中人（12 歳～17 歳、または18歳で高校生）の方は、「関西NO LIMIT! パス」がおトクです

※【ユニ春限定】1デイ学割パス/関西NO LIMIT! パスをお持ちの場合は、【ユニ春限定】学割ユニバーサル・

プライム年間パス・スタンダードにアップグレードが可能です

※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできませんのでご注意ください

※販売数には限りがあります。また価格、内容、販売期間は予告なく変更する場合があります

「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」

「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2,000円割引で特別販売する、

学生限定の年間パス

【利用期間】2026年1月30日（金）～2026年4月5日（日）の間で指定した1日

（有効期間開始日／初回入場日）より1年間

【対象者】大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生

※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です

【価格】20,000 円（税込） ※入場除外日あり

【発売箇所】WEBチケットストア ※パークでの販売はありません

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

