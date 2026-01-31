YouTubeチャンネル『サバンナ高橋/しげおチャンネル』で、totonoüのサウナ倉庫と最新型サウナ『清水みさとモデル』をご紹介いただきました

totonoü

北欧産サウナの輸入・販売事業を手掛けるスタートアップ totonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、サバンナの高橋茂雄さんのYouTubeチャンネル『サバンナ高橋/しげおチャンネル』にて、totonoüの最新型自宅用サウナ『Auroom Cala Wood -清水みさとモデル-(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-misato-model)』と、首都圏にあるサウナ倉庫をご紹介いただいたことをお知らせします。

今回の動画では、totonoüのサウナ倉庫を高橋さんが訪問し、倉庫内に眠る約100台のサウナをはじめ、サウナの組み立てテストや出荷の様子などを見学。また、高橋さん自身もご自宅で愛用されている、清水みさとさんプロデュースの自宅用サウナ製品の特長についても動画内でご紹介いただいております。

動画は以下のリンクからご覧いただけます。

https://youtu.be/k6jGPUN-sx4

※本動画は、totonoüによるプロモーション企画の一貫として制作いただきました。

totonoüの心臓部・サウナ倉庫に潜入 サウナ組み立ての“始球式“も体験

芸能界きってのサウナ好きとして知られているサバンナ高橋さん。2021年には別荘にtotonoüのバレルサウナを導入し、現在はご自宅にもtotonoüの自宅用サウナを導入されています。

この日は「いま日本でどれぐらいのサウナが出荷されているのかを見たい」と、首都圏にあるtotonoüのサウナ倉庫を訪問。到着するやいなや、その規模に「すごい！全部サウナなの！？」と驚嘆します。

totonoüの共同創業者・齋藤アレックス剛太の案内で奥に進んでいくと、totonoüの認定工務店『RUSH』メンバーの姿が。最新型サウナ製品の組み立てテストをしているところということで、“始球式“として、特別にサウナのビス打ちを体験しました。

約100台のサウナが眠る倉庫 スペアパーツやストーブもずらり

続いて、倉庫の2階に移動します。

日本でバレルサウナが広く普及する前の黎明期に購入された高橋さん。サウナ倉庫の現在の規模感を目の当たりにして、「それだけ自宅や別荘にサウナを置く人が増えたってことか」と感慨深げな表情を浮かべます。

2階に到着すると、倉庫を担当するtotonoüの共同創業者・木村新がお出迎え。「約100台のサウナが倉庫内で出番を待っている」との解説を受けた高橋さんは、国内在庫により北欧・エストニア産のサウナでも短期間で導入できるとわかり納得。積み上げられたサウナの間を歩きながら、感激した様子です。

さらに、倉庫内にはサウナ本体だけでなく、サウナのスペアパーツやストーブ、ラドルや温湿度計などの付属品の在庫もずらり。木村の解説を聴きながら様々なパーツが並ぶ区画を見てまわり、高橋さんからも「安心」というコメントをいただきました。

『totonoü サウナトラック』も登場 サウナの出荷作業を見学

次に見学するのは、2.2mモデルのバレルサウナの出荷作業です。

お客様のもとへ送り出されるサウナとともにエレベーターで1階へ降りると、目の前に『totonoü サウナトラック』が登場！側面や背面にtotonoüのサウナの写真が大きくプリントされたトラックを見て、驚きの声をあげます。

トラックの側面が大きく開く迫力満点の光景にも興奮気味の高橋さん。手際よくサウナが積み込まれ、トラックが出発の時を迎えると、「行ってらっしゃい！」と大きな声で送り出しました。

最新型自宅用サウナ『清水みさとモデル』 愛用者・高橋さんが特長を解説

トラックを見送って再び元の場所に戻ると、さきほど“始球式“をしたサウナが完成していました。できあがったサウナは、高橋さんの奥様・清水みさとさんがプロデュースしたtotonoüの最新型自宅用サウナ、『Auroom Cala Wood -清水みさとモデル-(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-misato-model)』（以下「本製品」）。

2024年に高橋さん・清水みさとさん夫妻のご自宅にサウナを導入する際、清水みさとさんのこだわりを詰め込んだキャビンサウナを特注で開発。本製品は、この特注サウナと同型モデルのキャビンサウナを新たに商品化したものです。

ご自身も愛用しているということで、高橋さんが本製品の特長を解説！

まず挙げたのは、サウナ室内があたたまるのが早いという点です。前面の半分が木材でできていることにより15～20分程度であたたまるという、本製品の利便性を強調します。

次に特長として挙げたのは、ベンチがL字型になっており、座面が広いという点。あぐらや寝転びなどの体勢でもゆったりとくつろげるうえ、2人で入っても居心地良く過ごせると語った高橋さん。

ご自身も愛用する家庭用サウナ製品に対し、「めっちゃいいよ、清水みさとモデル」「弱点は無い」と太鼓判を押していただきました。

動画の本編では、高橋さんのサウナ内での過ごし方や、更なる推しポイントも紹介。以下のリンクから、ぜひYouTube動画(https://youtu.be/k6jGPUN-sx4)をご覧ください。

YouTube動画はこちら :https://youtu.be/k6jGPUN-sx4

動画内でご紹介いただいたサウナ製品

- Auroom Cala Wood -清水みさとモデル-：https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/cabin-sauna-misato-model

サウナ製品に関するお問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://totonou.co/pages/contact