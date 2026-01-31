本日デビューライブ開催！ mementoa 1stワンマン＆名古屋・大阪ライブ決定!! ＆ 井上苑子ら楽曲提供の新曲毎日リリース！

ぴあ株式会社

本日1月31日、東京・Studio Freedomにて、アイドルグループ・mementoa（めめんとあ）がデビューライブ「To memento」を開催。11月13(日)（土）、東京・SELENE b2にて1stワンマンライブ「1st memory」を開催することが決定いたしました。

mementoamementoa 公式X :https://x.com/_mementoa_

mementoaは昨年2025年12月、“青春の思い出”をコンセプトに結成した7人組の女性アイドルグループ。同月には公式YouTubeにデビュー曲「カタオモイ・ストーリー」を発表しています。

早くも11月に行われる1stワンマンライブ「1st memory」は、本日のデビューライブ会場の3倍のキャパに挑戦。このワンマンライブを成功させるため、主催公演「memory trip」を、7月11日(土)に名古屋・HeartLand、翌12日(日)に大阪・BEYONDで行うことも決定。

チケットはチケットぴあて発売。いずれも詳細は後日公式Ｘにて発表いたします。

さらに、4月1日(水)から7日(火)までの7日間、連続で新曲をリリース。楽曲提供者は人気シンガーソングライターの井上苑子をはじめ、磯野涼、鈴木裕哉、Daitch、伊藤和馬、菊池諒の6名となっています。本情報も詳細は後日公式Xでの発表をお待ちください。

アイドル群雄割拠の今年2026年、新たに注目を浴びているmementoa。今後の展開にぜひご期待ください。

mementoa【mementoaプロフィール】

「あなたともう一度、青春を。」をコンセプトに、

忘れかけていた感情や、戻れないはずの瞬間を音楽で呼び起こす7人組アイドルグループ。明るさの中に切なさを宿した楽曲とともに、それぞれの“思い出の扉”を開く存在を目指す。

グループの大きな特徴として、各メンバーに“キーシンボル（鍵のモチーフ）”を設定。それぞれが異なる「思い出」や「感情」を象徴する存在として、物語性を持ってグループの世界観を構成しています。

関根奈々葉 @mementoa_nanaha小野寺綾音 @mementoa_ayane森川まな @mementoa_mana森川すみ @mementoa_sumi中川まひろ @mementoa_mahiro冬野れい @mementoa_rei塩はる @mementoa_shio井上苑子【井上苑子プロフィール】

神戸出身の28歳シンガーソングライター。小6より作詞作曲と路上ライブを始め、高校入学と共に上京。

動画配信サービスのツイキャスで人気を集め、視聴者数が200万人を突破しメジャーデビュー。

1stシングル「だいすき。」はYouTubeで2,000万再生を超え、女子中高生を中心にスマッシュヒット。

これまでのミュージックビデオの総再生回数は3億回を突破。また、「点描の唄(feat.井上苑子)/ Mrs. GREEN APPLE」はストリーミングサービスで7億回再生を突破し、現在もTOP100にランクインし続けている。

歌手としてだけでなく、映画・ドラマ・CM・YouTubeなどへもマルチに出演するシンガーソングライター。