eスポーツチーム「INSOMNIA」、VALORANT部門を再始動！！
株式会社INS（本社：東京都墨田区、代表取締役：本橋壮太、以下「INSOMNIA」）が運営するeスポーツチーム「INSOMNIA」は、VALORANT部門を再始動し、
VALORANT CHALLENGERS JAPAN SPLIT 1より、再びVALORANT競技シーンへ復帰することをお知らせいたします。
INSOMNIAのVALORANT部門は、VALORANT Champions Tour 2021 Japan Stage 3以来の復帰となります。
新たな体制のもと、競技シーンでのさらなる活躍を目指してまいります。
■ VALORANT部門 所属メンバー
Karaage（@Karazerra(https://x.com/Karazerra)）
Ady（@adcbbbzz(https://x.com/adcbbbzz)）
さとぅーし（@satwoshi_(https://x.com/satwoshi_)）
kaily（@jos3phyz(https://x.com/jos3phyz)）
MeatPieN（@MeatPieN(https://x.com/MeatPieN)）
rui（@LIQrui(https://x.com/LIQrui)）
woo(コーチ)
■チームINSOMNIAについて
INSOMNIAは、日本初の公民学連携eスポーツチームとして、東京都墨田区を拠点に活動しています。
現在は、ポケモンユナイト部門、オーバーウォッチ部門、スマブラ部門、ストリーマー部門など、複数タイトルのチームを保有し、Z世代を中心に多くのファンから支持を集めています。
オーバーウォッチ部門では2024年日本準優勝の成績を収め、国際大会へ出場。
ポケモンユナイト部門では「Pokemon UNITE Asia Champions League 2025」にて優勝を果たし、アジア王者として世界大会への切符を獲得しました。
■会社概要
社名：株式会社INS(https://insomnia.zone/)
代表取締役：本橋 壮太
所在：東京都墨田区文花1-18-13
事業内容：eスポーツチーム運営事業
設立：2024年1月