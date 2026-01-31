Lavt、3rd ONEMAN LIVE「RE:BORN」開催決定。新曲「パラソムニア」とともに迎える“再誕”のワンマンツアー。

The Orchard Japan

Spotify「RADAR: Early Noise 2025」への選出や夏フェス出演、自主企画スリーマンライブの開催、東阪ワンマンツアーの完売などを経て、活動の幅を少しずつ広げてきた中、今夏開催となるLavt 3rd ONEMAN LIVE「RE:BORN」の開催が発表された。

現在開催中の2nd one-man tour “glauben”（1月31日 名古屋ell.FITS ALL、2月1日 心斎橋JANUS、2月6日 渋谷CLUB QUATTRO）も全公演チケット即完売。そうしたライブ活動を重ねる中で発表された今回の3rdツアーは、これまでの活動を経て“再生・再誕”をテーマに掲げるワンマンライブとなる。チケットは1月31日（土）20:00より最速先行受付がスタート。さらなるスケールへと向かうLavtの現在地を体感できるツアーとなりそうだ。

また併せて、2026年一作目となる新曲「パラソムニア」のリリースも発表された。本作は「夢と現実の境界が溶けていく夜の物語」を描いた楽曲で、内省的なリリックとダンサブルなサウンドが交錯するLavtの新たな一面を提示する一曲となっている。現在、Pre-add / Pre-saveもスタートしており、事前登録が可能となっている。

Lavt 3rd Oneman Live 「RE:BORN」

2026/7/11 （福岡）LIVEHOUSE CB

2026/7/25 （愛知）JAMMIN'

2026/7/26 （大阪）梅田CLUB QUATTRO

2026/8/2 （東京）LIQUIDROOM

チケット：最速先行2026年1月31日 20時～2026年2月8日 23時59分

https://eplus.jp/lavt/

企画・制作：WONDER LIVE Inc.

【リリース情報】

Lavt「パラソムニア」

リリース日：2026年2月18日

●Pre-add / Pre-saveリンク：https://orcd.co/parasomnia

形態：デジタル配信

レーベル：［BOOSTACK］

●プロフィール

2002年生まれ、大阪市出身。小学生時代にASIAN KUNG-FU GENERATIONの影響でベースを始め、独学でギター・作曲を習得。VOCALOIDシーンでの活動を経て、2023年より現名義で本格始動した。 J-Popを基盤に、エモーショナルなオルタナティヴポップやロックを融合。切なさと哀愁を湛えた歌詞世界、ギター主体のサウンドと、情感豊かなメロディが、聴く者の心を深く揺さぶる。 2024年、LINE MUSIC「NEXT SPIKES」に選出され、同年リリースの「オレンジ」がSpotifyバイラルチャート入りを果たす。「L4DY」のデモ音源はInstagramで300万再生を突破し、リリース後には台湾SpotifyバイラルTOP50にもランクイン。11月には1st EP『ZERO』をリリースし、その存在感を決定づけた。2025年にはSpotify「RADAR: Early Noise 2025」に選出され、初の自主企画ライブ「LSZ」を東京・大阪で開催し両公演ソールドアウト。7月には夏を駆け抜けるアンセム「涙のスイマー」を発表、8月の初ワンマンツアー「growing pains」も即日完売となった。2025年はSUMMER SONIC 2025、SWEET LOVE SHOWER、WILD BUNCH FEST.など、日本を代表する大型フェスへの出演をし、同年ミニアルバム「glauben」をリリース。2026年開催のセカンドワンマン「glauben」は東京、名古屋、大阪のチケットも即完した。2026年、日本テレビ「バズリズム」にて放送された「コレバズ」にて11位にチャートインするなど内外からの注目を集めるLavtが音楽シーンをさらに熱くする。

■Official Links

Official HP：https://lavt.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@Lavt_k

TikTok：https://www.tiktok.com/@lavt_k

Instagram：https://www.instagram.com/Lavt_k

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Lavt_k