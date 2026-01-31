新作ゲーム「異世界のんびり農家 ドリーミーライフ」事前登録者数1万人突破！
CTW株式会社は、G123にて配信予定の最新作『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』の事前登録者数が、1万人を突破したことをお知らせいたします。
原作シリーズ累計600万部を突破した人気異世界ファンタジー作品が、G123上で体験できる新作ブラウザゲームとして、早くも大きな注目を集めています。
■1万人突破記念キャンペーン開催中！
事前登録1万人突破を記念して、特別キャンペーンを開催中です。
ゲーム公式LINEを友だち追加すると、
スマホ壁紙をプレゼント！
<参加方法>
1.ゲーム公式LINEを友だち追加： https://lin.ee/R2TiJOl
2.トーク画面でキーワード「nonbiri1」を送信
壁紙がチャット内に送られます。
■事前登録特典は後日公開予定！
事前登録10万人達成で、ゲームリリース時に「あの」キャラがもらえる！
キャラ名は後日公開いたします。
事前登録をしてお待ち下さい。
＜事前登録方法＞
事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。
1.公式LINEの友だち追加で登録：https://lin.ee/R2TiJOl
2.公式Xのフォローで登録：https://x.com/nonbiri_game_ja
3.ゲーム公式ページにて登録：https://s.g123.jp/d9k4xe3t
今後も事前登録に関しての情報を公開予定です。
のんびり続報をお待ち下さい。
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：異世界のんびり農家(https://g123.jp/game/nouka?lang=ja) ドリーミーライフ
価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）
対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語
■『異世界のんびり農家』とは？
孤独な闘病生活の末、命を落とした街尾火楽(ヒラク)。神様から第二の人生を与えられ、念願の農業生活を始めようと意気込むが……身体一つで送り出されたのは、魔物だらけの深い森のど真ん中。頼りになるのは、前世で得た知識と、神様から授かった「万能農具」の力のみ。それでも試行錯誤しながら自分の土地を切り拓いていく火楽のもとには、吸血鬼やエルフに天使、果てはドラゴンまでが集い、やがて彼の住処は村へと発展していく。のんびりほどほど賑やかに、楽しくドタバタ和やかに、笑顔の絶えない異世界農業ライフ、「大樹の村」へ、ようこそ！
シリーズ累計600万部を売り上げた本作は、アニメ2期の制作が決定！最新情報は、以下より御覧ください。
公式X：https://x.com/nonbiri_nouka
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)内藤 騎之介 ／「異世界のんびり農家」製作委員会
(C)CTW, INC. All rights reserved.
※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。