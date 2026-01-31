エースコンバット オーケストラコンサート　開催記念　コンサートアルバム2枚組CD、スーベニアジャケット発売決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

エースコンバットシリーズ30周年記念 オーケストラコンサート「ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY」が2026年1月31日（土）にて開催されました。

その公演当日の演奏を録音したコンサートアルバムCD（2枚組）と、エースコンバット８初の商品化となるスーベニアジャケットを2026年5月に発売いたします。

受注販売はこちら：https://shop.asobistore.jp/category/ac30th_orch_mmgd

受注締切：2026年3月1日（日）23時59分まで

商品の詳細はこちら：https://acecombat.jp/orchestra2025/goods2/

■コンサートアルバムCD

演奏は、日本で最も長い歴史を誇る「東京フィルハーモニー交響楽団」によるフルオーケストラ。指揮はジャンルを超えたコラボレーションで知られる栗田博文氏と、国内トップクラスのオーケストラと指揮者による、ハイクオリティな共演が実現しました。

このコンサートアルバムは、会場の熱気と壮大な演奏を収録した記念アルバムで、三方背BOXに収められた特別仕様です。さらに、封入特典として、本公演のキービジュアルに新作『エースコンバット8』のエンブレムを加えた完全版のスペシャルステッカーを1枚付属いたします。このステッカーは、ここでしか手に入らないアイテムです。

【商品概要】（ASOBI STORE限定販売）

タイトル：ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY CONCERT ALBUM

指揮：栗田 博文

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

発売日：2026年5月中旬（予定）

完全生産限定盤

価格：3,800円(税込) 3,455円(税抜)

仕様：

・三方背BOX（約H128×W143.5×D12ｍｍ）

・CD2枚組

・ブックレット（約H119.5×W120.5ｍｍ）8ページ（予定）

収録曲：

ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY OVERTURE 30TH Special Edition

Stonehenge + Invincible Fleet

Rex Tremendae + Megalith -Agnus Dei-

Enchanter I

The Unsung War

The Journey Home

Fire Youngman

Aim High

Head first

Comona

Mimic

ACE COMBAT 8 Main Theme

Magic Spear I※2nd公演のみ演奏

Lighthouse

Daredevil

The Round Table ※1st公演のみ演奏

Morgan + ZERO

The Liberation of Gracemeria



アンコール

Blue Skies ※1st公演のみ演奏

Blue Skies(INFINITY Remix) ※2nd公演のみ演奏

※収録曲は変更となる可能性がございます。

権利表記：ACE COMBAT(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

品番 ：BNEI-00396/00397

JAN ：4573685196062

※収録楽曲は後日配信する可能性がございます。

【封入特典】

ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARYスペシャルステッカー（エースコンバット8エンブレム入り）1枚

（サイズ：約W65mm×H100mm）

「ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY」サイン入りポスター プレゼントキャンペーン開催

受注期間中にご購入いただいた方の中から抽選で20名様に本公演出演のトークゲストサイン入り「ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY」ポスター（A2）をプレゼント

■エースコンバット8初の商品化！

エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ スーベニアジャケット

エースコンバット8ゲーム制作陣も着用しているデザインをベースに、袖のカラーをアレンジした限定モデルです。

エースコンバット8の主人公が所属するジョーカー隊のエンブレムや主人公のパーソナルマークをあしらった、細部までこだわった刺繍が施され、エースコンバットファンには絶対に見逃せない存在感のある一着に仕上がっています。ぜひこの機会に、特別なスーベニアジャケットを手に入れてください。

モデル：177cm 着用サイズ：Lサイズ

【商品概要】（ASOBI STORE限定販売）

商品名：エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ スーベニアジャケット

サイズ：Ｌ、ＸＬ、ＸＸＬ

発売日：2026年5月中旬（予定）

価格 ：26,000円（税込） 23,636円（税抜）

JAN ： 4573685186605 /4573685186612/4573685186629

権利表記：ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コンサートセットリストプレイリスト公開中

『ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY』のコンサートセットリストをもとにしたプレイリストを、Bandai Namco Game Music公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

コンサートにご来場いただいた方は、あの時の余韻と感動をもう一度。

ご来場が叶わなかった方も、この機会にエースコンバットシリーズの壮大な楽曲の数々をぜひお楽しみください。

【Playlist / 1st】ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY

Spotify(https://open.spotify.com/playlist/11pCQb2e2tkoz3HFd5nhgt?si=7cd200c564fa4fad&pt=ddb28cbc842e4ddcbc35f7c73f179959)／Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLegfIb2ECIN7AtUWuSeq8vXPnFStA6xv5)

【Playlist / 2nd】ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY

Spotify(https://open.spotify.com/playlist/13BDdhGF3pLvfZJFZKXBJD?si=5fb8a86fdc3a4067&pt=06f8f0767142a3c386e86993df222294)／Youtube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLegfIb2ECIN5ykOcrNJObHy8Sgcr_0EKR)

※本プレイリストは、2026年1月31日時点で配信中の楽曲のみで構成されています。

■ACE COMBATとは

ACE COMBATシリーズは、プレイヤーがエースパイロットとなり、リアルな空を追求したグラフィック空間を戦闘機で360度自由に飛び回る爽快感と、自身の状況判断で敵を撃墜・破壊する快感、そして数々の難局を乗り越えて英雄となる達成感が楽しめるフライトシューティングゲームです。

1995年のACE COMBAT発売以来、数多くのタイトルがリリースされてきました。最新作ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWNは700万本以上を売り上げ、シリーズ累計では2100万本を超える販売本数を誇ります。

〈各種公式サイトおよびX (旧Twitter)〉

オーケストラコンサート特設サイト：https://acecombat.jp/orchestra2025/

公式サイト：ACES WEB：https://www.acecombat.jp/

公式X ：ACE COMBAT：https://x.com/PROJECT_ACES

Bandai Namco Game Music：https://x.com/BNE_BNGM

ASOBI STORE：https://x.com/asobistore

ACE COMBAT(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.