日本製水素吸入器〈Suilive〉大阪高島屋POPUP開催

株式会社SUISO JAPAN

株式会社SUISO JAPAN（本社：大阪府高槻市／代表取締役：稲石 陽）は、大阪高島屋にて、日本製水素吸入器 Suilive（スイリーブ）シリーズ の期間限定POPUPストアを2026年1月28日（水）～2月3日（火）の7日間のみ開催いたします。

Suiliveシリーズを大阪高島屋7階で展示

大阪高島屋で特別な体験

POPUPでは、医療・美容・リカバリー分野で注目を集める高濃度水素吸入を中心に、Suiliveシリーズを、実際に見て・触れて・体験いただけます。

百貨店という上質な空間の中で、日本製・医療グレード設計にこだわったSuiliveの水素機器を通じて、

“呼吸から整える”新しいウェルネス体験をご体験できます。

なぜ、今「水素」が注目されているのか

Suilive SS-180モデルを使用している様子

近年、健康や美容に対する意識の高まりとともに、毎日のコンディションを整える新しい習慣として水素吸入が注目されています。水素は、体内で自然に発生する物質であり、その特性から、日常生活を健やかに過ごすためのヘルスケアとして研究が国内外で進められてきました。

特に吸入という方法は、水素を呼吸とともに取り入れられる手軽さがあり、忙しい現代人のライフスタイルにも取り入れやすい点が評価されています。また、水素は体内で不要となった場合、呼気として体外へ排出される性質を持つため、シンプルで続けやすいケア方法として関心が高まっています。

現在では、健康意識の高い方をはじめ、美容やウェルネス、スポーツに関心のある方、日々のセルフケアを大切にしたい方など、幅広い層に取り入れられています。

水素吸入は、日常をより快適に、心地よく過ごすための選択肢のひとつとして、今、注目を集めています。

Suiliveの安全性について

Suilive監修医 広尾ありま眼科院長：有馬 武志 医師Suilive監修医 順天堂大学病院整形外科医:内藤聖人准教授

安全性を最優先に考え、業界でも弊社独自の体制として、専門分野の異なる7名の監修医による監修を

行っています。各監修医が医療機関において Suilive を実際に活用し、その都度、医師の視点から得られる助言や知見を共有することで、安全性を継続的に検証・向上させる体制を構築しています。

また、多くの企業が、水素濃度や各種試験を一般社団法人などに依頼する中、弊社では水素濃度測定や安全性試験を含むすべての検証を、公的機関あいち産業科学技術総合センターのにおいて、より厳格な条件のもとで実施・立証しています。

POPUPを通じて

POPUPでは、多くの方に水素吸入の体験を通じて、水素の可能性や将来性に触れていただきながら、

Suiliveの世界観と価値をより多くの方に知って頂けるように取り組んで参ります。

■ 開催概要

開催期間

2026年1月28日（水）～2月3日（火）

開催場所

・大阪高島屋 7階

※開催フロア・詳細につきましては、株式会社SUISO JAPANまでお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名：株式会社SUISO JAPAN

所在地：大阪府高槻市

代表者：代表取締役 稲石 陽

事業内容：水素吸入器・水素関連機器の開発、製造、販売、買取

公式サイト：https://suilive-suisojapan.com