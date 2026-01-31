まるでアイドルのステージ衣装(ハート)制服風コスチューム「メゾンカレッジ」
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、制服をモチーフにした新たなコスチュームシリーズ「メゾンカレッジ」を発表します。
「メゾンカレッジ」は、制服の上品さとユニークなデザインにこだわり、従来の制服コスチュームとは一線を画す華やかさを追求しました。
■メゾンカレッジ 注目ラインナップ
アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「メゾンカレッジ」シリーズのラインナップをご紹介します。
・マリン
マリンテイストを取り入れた白い制服は、爽やかな優等生風。ゴールドのタッセルやチャームが上品なアクセントになり、高級感を演出します。
・ロゼ
ピンクのチェック柄を、グレーのジャケットがほどよく引き締め、甘すぎない大人可愛いコーディネートが完成します。胸元と袖についたリボンが、可愛らしさを引き立てるポイント。
・ラテ
ベージュのチェック柄に、レースやリボンをふんだんにあしらった華やかなデザイン。パールチェーンが上品なポイントになり、さらに豪華な印象に仕上がっています。
・ルナ
ブラックのピンストライプ生地に個性的なデザインを組み合わせ、シルバーカラーのブレードが高級感を引き立てるスタイリッシュな仕上がり。お洒落な腕章付きで、コーディネートがより完成された印象に。
（メーカー希望小売価格：各\7,990 税抜）
イメージモデルには、人気アイドルグループ・JamsCollectionから津代美月ちゃんと水瀬さららちゃんを起用。ドールフェイスな二人が着こなす最新ルックにも注目です。
■ 詳細情報
本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。
クリアストーン公式オンラインショップ「GRAND NOEL」特設ページ
https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/maison-college
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/
公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp