まるでアイドルのステージ衣装(ハート)制服風コスチューム「メゾンカレッジ」

株式会社クリアストーン

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、制服をモチーフにした新たなコスチュームシリーズ「メゾンカレッジ」を発表します。

「メゾンカレッジ」は、制服の上品さとユニークなデザインにこだわり、従来の制服コスチュームとは一線を画す華やかさを追求しました。

■メゾンカレッジ 注目ラインナップ

アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「メゾンカレッジ」シリーズのラインナップをご紹介します。

・マリン

マリンテイストを取り入れた白い制服は、爽やかな優等生風。ゴールドのタッセルやチャームが上品なアクセントになり、高級感を演出します。

・ロゼ

ピンクのチェック柄を、グレーのジャケットがほどよく引き締め、甘すぎない大人可愛いコーディネートが完成します。胸元と袖についたリボンが、可愛らしさを引き立てるポイント。

・ラテ

ベージュのチェック柄に、レースやリボンをふんだんにあしらった華やかなデザイン。パールチェーンが上品なポイントになり、さらに豪華な印象に仕上がっています。

・ルナ

ブラックのピンストライプ生地に個性的なデザインを組み合わせ、シルバーカラーのブレードが高級感を引き立てるスタイリッシュな仕上がり。お洒落な腕章付きで、コーディネートがより完成された印象に。

（メーカー希望小売価格：各\7,990 税抜）



イメージモデルには、人気アイドルグループ・JamsCollectionから津代美月ちゃんと水瀬さららちゃんを起用。ドールフェイスな二人が着こなす最新ルックにも注目です。

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ「GRAND NOEL」特設ページ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/maison-college

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

https://x.com/CLEARSTONE_info

Instagram:

https://www.instagram.com/clearstone_official/

Instagram kids:

https://www.instagram.com/clearstonekids_official/

TikTok:

https://www.tiktok.com/@clearstone_official

■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp