AMPTAKxCOLORS、Kアリーナ横浜でワンマンライブ！オフィシャル先行受付スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属の超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」(読み：アンプタックカラーズ/通称：「AMPTAK」)によるワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』について、オフィシャル先行受付を2026年1月31日(土)に開始したことをお知らせいたします。

「AMPTAK」にとって本公演は、2025年5月に開催したワンマンライブ『AMPTAK 1stアルバムリリースライブ～AMPTAKxレインボーロード中77％～』から約10ヵ月ぶりとなる、待望のワンマンライブです。

これまで数々のワンマンライブを重ね、着実に歩みを進めてきた「AMPTAK」にとって、2026年3月に開催する『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』は、これまでの挑戦の延長線上にある大きな節目となります。本公演のテーマは「海賊」。目標に向けた旅の途中にある現在地を表現するとともに、公演名に込めた「レインボーロード中88％」は、夢に確実に近づいていることを象徴しています。今しかない瞬間と叶えたい夢への過程、そして「AMPTAK」の想いを、応援してくれるリスナー(ファンの呼称)の皆さまとともに分かち合い、「AMPTAK」ならではの演出で“かけがえのない航海”を大舞台Kアリーナ横浜でお届けします。

本公演のオフィシャル先行受付チケットは、2026年1月31日(土)21:00よりスタートしました。

「AMPTAK」がお届けする最高に熱いKアリーナ公演、このチャンスをどうぞお見逃しなく！

■公演情報

【公演タイトル】

AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％

【開催日時】

- 2026年3月20日(金・祝) 開場 12:00/開演 13:30

- 2026年3月21日(土) 開場 12:00/開演 13:30

【会場】

Ｋアリーナ横浜 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】

https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

■チケット情報

【オフィシャル先行(抽選)】

【受付期間】

2026年1月31日(土)21:00 ～ 2026年2月8日(日)23:59

【チケット価格】

一般指定席：8,800円(税込)

ファミリー席(着席指定席)：7,700円(税込)

【チケットURL】

https://stpr-ticket.com/booths/amptakxcolors (https://stpr-ticket.com/booths/amptakxcolors)

≪注意事項≫

※本受付はスペシャルグッズ付き指定席のアップグレード受付への対象外となります

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申し込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■AMPTAKxCOLORS Profile

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。グループ名の「AMPTAK」はメンバーの頭文字に由来。

活動当初から動画配信に加えて音楽活動も精力的に行っており、ユニットを結成してわずか2ヶ月後の2022年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで1stワンマンライブを開催。2023年5月には配信限定1stEP『RAINBOWxCOLORS』をリリース。TOKYO DOME CITY HALLで行った2ndワンマンライブでは、追加公演もあわせた全3公演が満員御礼。さらに、2024年3月には東名阪計9公演の1st LIVE TOURを行い全公演ソールドアウト！2024年8月には、当時の大きな目標であった日本武道館公演を大成功のもとに終える。

2025年4月に1stフルアルバム『AMPTAKxレインボーロード中77％』をリリース。これを記念し、2025年5月にはぴあアリーナMMにて自身初となるアリーナワンマンライブを開催し、2日間で約24,000人を動員、大成功を収めた。

※ご掲載の際のご注意点

「AMPTAKxCOLORS」表記に関して：x(AMPTAKとCOLORSの間)が、半角エックスになります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ampxtak

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ampxtak/

公式LINE：https://lin.ee/c0BgCRP

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/