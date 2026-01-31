「自分の“好き”と“仕事”を切り離さない」女性のための新メンバーシップ『co-maruto（コマルト）』がスタート！

合同会社maruto

creative studio maruto

この度、合同会社maruto（本社：東京都世田谷区下馬、代表：大澤麻衣）が運営する体験型クリエイティブスタジオ「creative studio maruto ○＋（マルト）」は、自分の活動やライフワークの軸を育てていく女性のための新しいメンバーシップ「co-maruto（コマルト）」をスタートしました。

creative studio maruto ○＋は、「遊びながら学ぶ」をコンセプトに、夕方や週末を中心に、こどもたちがワクワクしながら学び、＜自分の軸＞を深めていくクリエイティブな複合スクールASOMANABOの活動を展開してきました。

今回、新たに平日昼間やスクールの使用していない時間帯を活用し、大人たちが自分自身と向き合い、これからの生き方や働き方、表現のあり方を見つめ直す場として、co-marutoを立ち上げました。

co-marutoは、表現・仕事・暮らしを切り離さず、

「何を大切に生きたいのか」

「自分は何を続けていきたいのか」

を仲間との関わりの中で見つめ、少しずつ形にしていく共創型コミュニティです。

韓国料理 チャメ食堂耳ツボジュエリー imim

心理占星術コンサルテーション tamakisunお守りアクセサリーワークショップ THE YES IT ISリセットヨガ さゆり

現在のメンバーには、韓国料理のお惣菜販売やケータリングで人気のチャメ食堂をはじめ、耳ツボジュエリー、ヨガ、心理占星術、アクセサリーワークショプなど、食・教育・ケア・表現といった多様な分野で活動する女性たちが参加し、co-marutoのメンバーが主体となり、creative studio maruto ○＋にて毎月第3火曜日に、どなたでも気軽に参加できる定期イベントを開催しています。



イベントでは、心と体を癒すコンテンツの提供を中心に、

・それぞれの活動や想いを共有するトーク

・小さな実践やワークショップ

・人と人が自然につながる場づくり

などを通して、「競わず、育て合う」関係性を大切に育んでいます。



今後はこの定期開催に加え、テーマ別イベント、コラボレーション企画、プロダクトやコンテンツの共同制作など、さまざまな角度からco-marutoならではの取り組みを展開していく予定です。



▶ co-maruto day（毎月第3火曜日開催）

詳細

https://maruto.co/news/1832/

1月のco-maruto day member

■ ASOMANABO（アソマナボ）とは

合同会社marutoが運営する、こどものクリエイティブコンテンツ事業です。

アート、サイエンス、手芸工作、表現、マジック、探究型学習塾、マンガ・イラスト、映像クラスなど、さまざまなクラスを開催するこどものクリエイティブスクールとして、クリエイターをはじめ、多様で個性豊かなプロの講師陣がユニークなプログラムを提供しています。

また、地域イベントへのワークショップ提供、企業・自治体へのキッズコンテンツの企画・ディレクション・プロデュースなども行っています。

【公式】

Instagram：https://www.instagram.com/asomanabo_tokyo

Web：https://asomanabo.com/

公式ライン：https://lin.ee/ydzCwuP

■ creative studio maruto ○＋（マルト）とは

合同会社marutoが運営する「つくる人」が集う体験型のクリエイティブスタジオです。

こどものクリエイティブスクールASOMANABOのほか、キャラクター制作やデジタルアートプロジェクトなどのクリエイタープロジェクト、マルシェやイベントを開催。アパレル、アクセサリー、飲食、占いなど多岐にわたるジャンルの出展者と来場者が出会う、新しい体験の場を提供しています。

今後は、大人の女性に向けた心と体の健康に特化したコンテンツの定期イベントなども企画予定です。

【公式】

Instagram：https://www.instagram.com/studio_maruto/

Web：https://maruto.co/

公式ライン：https://lin.ee/ydzCwuP

【会社概要】

会社名：合同会社maruto

所在地：東京都世田谷区下馬1丁目

代表者：大澤麻衣

事業内容：体験型クリエイティブスタジオ「creative studio maruto ○＋」の運営、こどものクリエイティブスクールASOMANABOの運営、地域イベント・マルシェの企画運営、ワークショップ企画運営ほか

Web：https://maruto.co/

co-maruto membership