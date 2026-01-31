株式会社YM COMPANY、神奈川県川崎市発のインバウンド向けガイドツアーの企画・販売を開始

株式会社YM COMPANY

株式会社YM COMPANY（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：吉田招代）は、神奈川県川崎市を起点とした訪日外国人（インバウンド）向けガイドツアーの企画および販売を開始したことをお知らせいたします。

あわせて、2026年1月31日に一般社団法人・川崎市観光協会の「令和7年度・かわさきインバウンドビジネス実践講座」を修了し、修了証書を受理いたしました。本講座による知見を活かし、川崎市の地域資源を活用した持続可能なインバウンド事業の展開を本格化してまいります。

インバウンド向けガイドツアー企画・販売開始の背景

ツアー販売サイト・GetYourGuideにて販売開始したガイドツアー「Pre-Loved Shopping Tour in Kawasaki」のイメージ

近年、訪日外国人旅行者数は回復基調にあり、都市部のみならず地域に根ざした体験型コンテンツへの需要が高まっています。川崎市は羽田空港や横浜からのアクセスに優れ、工業・文化・サブカルチャー・ローカル商店街など、多様な魅力を併せ持つエリアです。

当社は、こうした川崎ならではの地域資源に着目し、「観光地化され過ぎていない日本の日常」や「ローカル文化を体験できるガイドツアー」として、インバウンド向けに企画・商品化しました。

「かわさきインバウンドビジネス実践講座」修了認定について

この度、川崎市観光協会が主催する「かわさきインバウンドビジネス実践講座」において、

・インバウンド市場の最新動向

・訪日外国人の行動特性・ニーズ

・地域資源を活かしたツアー造成

・持続可能な観光と地域経済への波及

といった実践的内容を体系的に学び、所定のプログラムを修了いたしました。（令和7年9月13日～令和8年1月31日）

本講座は、地域事業者や個人が主体となり、神奈川・川崎の魅力を世界に発信する人材を育成することを目的としており、当社としてもその趣旨に深く共感しております。

今後の展開について：

神奈川・東京へエリア拡大、宿泊事業との相乗効果を創出

今後は川崎市にとどまらず、神奈川県および東京都を中心としたインバウンド向けガイドツアーを順次展開していく予定です。

また、当社が既に展開している一軒家貸し切り型ホテル（宿泊事業）とガイドツアーを組み合わせることで、「宿泊×体験による滞在満足度の向上」「滞在日数の延長」「地域消費の拡大」といった相乗効果を生み出し、単なる宿泊提供にとどまらない「地域に人を呼び、地域で消費が生まれる仕組み」の構築を目指します。

株式会社YM COMPANYは、今後も地域事業者・自治体・観光関連団体と連携しながら、日本の各地域の魅力を世界に発信し、地域経済の活性化に貢献するインバウンド事業を推進してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社YM COMPANY（ワイエム カンパニー）

代表者： 代表取締役 吉田 招代

所在地： 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町244-3 山仁不動産ビル 1F

WEBサイト： https://ym-company-inc.com/

事業内容：

・宿泊施設の企画・運営

・インバウンド向けガイドツアー企画・販売

・宿泊業関連コンサルティング

自社運営・一軒家貸切ホテルブランド

東京都大田区の自社宿泊施設東京都渋谷区の自社宿泊施設

施設名：HANA HOUSE Tokyo

所在地：東京都大田区

WEBサイト（英語）：https://hanahouse-tokyo.com/

施設名：LUXU Urban Shinjuku

所在地：東京都渋谷区

WEBサイト（英語）：https://luxu-urban.com/