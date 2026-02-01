韮崎市では、「認知症地域公開講座 in にらさき」を開催します。

本講座は、認知症についての正しい知識を学び、症状や予防、認知症の方との接し方などを分かりやすく学べる内容で、認知症サポーター養成講座を兼ねた公開講座です。

「認知症ってどんな病気？」「私たちにできることは？」

そんな疑問に対し、医師や専門職がやさしく丁寧にお話しします。

認知症を特別なことではなく、自分自身や身近な人の問題として理解することが、地域で支え合う第一歩です。

講座では、認知症についての講義に加え、認知症予防体操なども行います。

受講された方には、認知症サポーターの目印となるオレンジリングを配布します。

認知症サポーターは、認知症の方やご家族を温かく見守る「応援者」です。

特別な活動をする必要はなく、理解し、寄り添う気持ちが大切とされています。

認知症を学び、誰もが安心して暮らせる韮崎市を一緒につくっていきましょう。

開催概要

■日時

令和8年2月1日（日）13:30～16:00

■会場

ニコリ 3階 多目的ホール

■内容

・認知症に関する講義

・認知症予防体操 ほか

■講師

・秋山脳外科 院長 秋山 巖 医師

・韮崎市立病院 認知症看護認定看護師 清水 恵美 氏

■定員

100名（要申込み・先着順）

■参加費

無料

■お申込み・お問合せ

韮崎市 長寿介護課

（地域包括支援センター・保健福祉センター内）

電話番号

0551-23-4313

韮崎市の魅力を紹介｜身も心もあたたまる！韮崎の日帰り温泉3選♪

日々の疲れを癒すのも良し

観光や登山帰りにホッとひと息つくのも良し！

今回は気軽に立ち寄れる韮崎の日帰り温泉をご紹介します♪

■武田乃郷 白山温泉









自然と芸術に親しめる、「美人の湯」の天然掛け流し日帰り温泉。

露天風呂からは、八ヶ岳、茅ヶ岳の雄姿と、夜にはきらめく韮崎市の夜景が眺望できます！

■韮崎旭温泉









地下1200mの岩盤から湧き出した加水・加温・循環など人工処理をしていない源泉100％かけ流しを堪能できる日帰り温泉。

天然の細かい炭酸泉の気泡が全身を包み込むため、湯上り後はポカポカと温まり、ツルツルとした柔らかいお肌になると評判の温泉です。

■ゆ～ぷるにらさき









大浴場をはじめジェットバスや露天風呂・サウナなど多種多様なお風呂のほか、一年中楽しめる全長45mの流れる屋内温水プールも楽しめます！

スタジオも整備され、ヨガやアクアズンバなどのフィットネス教室を定期開催。

お子様からご高齢の方まで、どなたでも気軽にご利用いただけます。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/kankoutokusyu/8060.html