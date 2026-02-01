認知症地域公開講座 in にらさき 開催のお知らせ
韮崎市では、「認知症地域公開講座 in にらさき」を開催します。
本講座は、認知症についての正しい知識を学び、症状や予防、認知症の方との接し方などを分かりやすく学べる内容で、認知症サポーター養成講座を兼ねた公開講座です。
「認知症ってどんな病気？」「私たちにできることは？」
そんな疑問に対し、医師や専門職がやさしく丁寧にお話しします。
認知症を特別なことではなく、自分自身や身近な人の問題として理解することが、地域で支え合う第一歩です。
講座では、認知症についての講義に加え、認知症予防体操なども行います。
受講された方には、認知症サポーターの目印となるオレンジリングを配布します。
認知症サポーターは、認知症の方やご家族を温かく見守る「応援者」です。
特別な活動をする必要はなく、理解し、寄り添う気持ちが大切とされています。
認知症を学び、誰もが安心して暮らせる韮崎市を一緒につくっていきましょう。
開催概要
■日時
令和8年2月1日（日）13:30～16:00
■会場
ニコリ 3階 多目的ホール
■内容
・認知症に関する講義
・認知症予防体操 ほか
■講師
・秋山脳外科 院長 秋山 巖 医師
・韮崎市立病院 認知症看護認定看護師 清水 恵美 氏
■定員
100名（要申込み・先着順）
■参加費
無料
■お申込み・お問合せ
韮崎市 長寿介護課
（地域包括支援センター・保健福祉センター内）
電話番号
0551-23-4313
韮崎市の魅力を紹介｜身も心もあたたまる！韮崎の日帰り温泉3選♪
日々の疲れを癒すのも良し
観光や登山帰りにホッとひと息つくのも良し！
今回は気軽に立ち寄れる韮崎の日帰り温泉をご紹介します♪
■武田乃郷 白山温泉
自然と芸術に親しめる、「美人の湯」の天然掛け流し日帰り温泉。
露天風呂からは、八ヶ岳、茅ヶ岳の雄姿と、夜にはきらめく韮崎市の夜景が眺望できます！
■韮崎旭温泉
地下1200mの岩盤から湧き出した加水・加温・循環など人工処理をしていない源泉100％かけ流しを堪能できる日帰り温泉。
天然の細かい炭酸泉の気泡が全身を包み込むため、湯上り後はポカポカと温まり、ツルツルとした柔らかいお肌になると評判の温泉です。
■ゆ～ぷるにらさき
大浴場をはじめジェットバスや露天風呂・サウナなど多種多様なお風呂のほか、一年中楽しめる全長45mの流れる屋内温水プールも楽しめます！
スタジオも整備され、ヨガやアクアズンバなどのフィットネス教室を定期開催。
お子様からご高齢の方まで、どなたでも気軽にご利用いただけます。
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/kankoutokusyu/8060.html