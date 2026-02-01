リアルタイム対戦ゲーム『#コンパス』、 「雪ミク2026」コラボ開催！

NHN PlayArt株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt) と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）において、2026年2月1日（日）より『初音ミク』コラボ第10弾を開催します。

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」復刻のほか、初音ミクの新コスチューム“雪ミク2026”も登場します。

『＃コンパス』と『初音ミク』の世界を存分にお楽しみください！

■『初音ミク』コラボ第10弾開催！

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」が復刻＆“雪ミク2026”コスチュームも登場！

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月8日（日）

■初音ミクコラボ記念 期間限定ピックアップカードガチャ実施

コラボカード出現率21倍、レア以上確定！

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月8日（日）

■初音ミクコラボ記念 期間限定ピックアップ無料SRカードガチャ実施

無料30連！コラボカード出現率21倍、SRカード確定！

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月8日（日）

■初音ミクコラボ 期間限定ヒーローガチャ実施！

“雪ミク2026”コスチューム登場！コラボヒーローか衣装が必ず出現！

実施期間：2026年2月1日（日）～ 2025年2月9日（月）

雪ミク2026コスチューム

みりぽゆ（CV：田村 ゆかり）

チーちゃん（CV：内田 真礼）

ーペルリニエ（CV：秋奈）

メルーニャ （CV：堀江 由衣）

Art by ぶーた

雪ミク2026 ©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

▼「初音ミク」とは

http://piapro.net

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

▼「雪ミク」とは？

https://snowmiku.com

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”です。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催しています。同フェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは毎年テーマを設けた上で公募しており、2026年のテーマは「しあわせパティスリー」に決定しています。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。2024年9月から札幌観光大使としても活動中です。

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※) 「#コンパス」とは、「COMbat Providence Analysis System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。