【2025年KADOKAWA新文芸1位】クラファンでも話題を呼んだ衝撃作『崩壊世界の魔法杖職人』、第3巻は小冊子付きの通常版が刊行！　3月25日（水）発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、MF文庫Jが贈る新文芸単行本『崩壊世界の魔法杖職人』第3巻を、3月25日（水）に発売することをお知らせします。

小説第3巻の発売日と仕様に関するお知らせ

2025年9月25日に第1巻を、翌10月24日に第2巻を連続刊行した本作。皆様の多大なる応援のおかげで、第3巻を2026年3月25日に発売できることとなりました。

また、第3巻では1-2巻からの仕様変更が入りますので、下記ご確認ください。

・『崩壊世界の魔法杖職人3』には、1-2巻特装版とほぼ同仕様の小冊子が付属します。

・『崩壊世界の魔法杖職人3 小冊子付き特装版』という名称の書籍は刊行されません。

詳細については下記にてご説明しております。

https://x.com/wandmaker_0933/status/2017191072481284402?s=20

皆様にご満足いただけるような書籍を作ってまいりますので、引き続き『崩壊世界の魔法杖職人』の応援の程、何卒よろしくお願いいたします。

2025年KADOKAWA新文芸1位＆累計売上5万部突破！

第1巻発売時に2025年KADOKAWA新文芸新作初動売上第1位を達成し、発売直後から好評を博した本作ですが、第2巻発売を皮切りにそれぞれ以下を達成しました！

【2025年KADOKAWA新文芸新作売上第1位！】

※2025年に1巻が発売した該当書籍の紙書籍販売数・電子書籍DL数の合算です

※『崩壊世界の魔法杖職人1』通常版・特装版の合算です

※2026年1月時点、KADOKAWA調べ

※現行シリーズのスピンオフ、短編集、番外編、後日談などを除く

【1-2巻累計5万部突破！】

※電子書籍を含む通常版・特装版の合計

勢いが衰え知らずの『崩壊世界の魔法杖職人』、第3巻も引き続きご期待ください！

カバーイラスト公開！ コミックス第1巻は3月26日発売です！

『崩壊世界の魔法杖職人』のコミカライズ版が早くも発売決定しました！

青の魔女＆大利賢師が目印のカバーイラストも初公開！ 原作と合わせてお買い求めください！

書誌情報

- 崩壊世界の魔法杖職人３

著者：黒留ハガネ イラスト：かやはら

発売日：2026年3月25日（電子書籍配信日：2026年3月25日）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

サイズ：Ｂ６判

ISBN：9784046600530

関連情報

『崩壊世界の魔法杖職人』特設サイト：https://mfbunkoj.jp/special/wandmaker/

『崩壊世界の魔法杖職人』公式X：https://x.com/wandmaker_0933

MF文庫J公式サイト：https://mfbunkoj.jp/

MF文庫J公式X：https://x.com/MF_bunkoJ