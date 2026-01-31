『LAFESTA KAWAGOE TRAINING CAMP 2026』開催決定のお知らせ
2026年2月1日にLAFESTA KAWAGOE TRAINING CAMP 2026を開催いたします。
新チーム始動--
各クラブのプライドを懸けた熱戦を“タカハシソースエコーピア”にて繰り広げられます。
関東近郊（埼玉・群馬・山梨）より、多くの男子チーム・女子チームが集結！！
新シーズンの幕開けにふさわしい強度の高いトレーニングキャンプを開催させて頂きます。
LAFESTA KAWAGOE TRAINING CAMP 2026 大会ロゴ
★開催概要
〈開催日程〉
2026年2月1日(日)
〈会場〉
タカハシソースエコーピア(本庄市児玉総合公園体育館)
〒367-0216 埼玉県本庄市児玉町金屋７５３－１
〈参加チーム〉
男子
・LAFESTA KAWAGOE (埼玉県)
・HORIZON (埼玉県)
・Lightning (群馬県)
・群馬クレインサンダーズ (群馬県)
・SIGMA (山梨県)
女子
・HORIZON (埼玉県)
・maxmize (埼玉県)
・Neoトライブ (群馬県)
・シュトラール (群馬県)
・SIGMA (山梨県)
参加チームロゴ
〈入場料〉
無料
〈試合時刻〉※男女同時刻開始
・第一試合開始時刻 10:00
・最終試合開始時刻 17:15
大会スケジュール
★速報確認方法
LAFESTA KAWAGOE TRAINING CAMP 2026は結果速報を『LAFESTA KAWAGOE 公式アプリ』にて公開いたします。
現地観戦できない方でも、アプリを通して楽しんでいただけます。
ぜひダウンロードをして応援お願いいたします。
【公式アプリ ダウンロード】
▼Apple Store
https://web.playerapp.tokyo/team/39836/download
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=me.ookami.white.lafesta_kawagoe_basketball_club&pcampaignid=web_share)