株式会社Levela、“バズの女王”「あいめこ」氏創業のsizuru wizを最大1.5億円で買収

株式会社Levela

SNS教育事業を展開する株式会社Levela（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒居康樹、以下Levela）は、500社以上のInstagram運用実績を誇る株式会社sizuru wiz（本社：長野県長野市、以下sizuru wiz）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

本件の譲渡対価は1億円、業績連動型のアーンアウトを含めた取引総額は最大1.5億円となります。

sizuru wizは、インフルエンサー「あいめこ（上村志津瑠）」氏が創業し、徹底した現場主義で急成長を遂げたSNS運用代行のリーディングカンパニーです。今後は、あいめこ氏からバトンを引き継いだ金森氏が新代表取締役に就任。Levelaの持つ組織力とsizuru wizの現場力を融合させ、SNSを通じた「教育から雇用の創出」を加速させる新体制へと移行いたします。

買収の背景と目的

株式会社Levelaは、これまでToC向けのSNS教育事業を通じ、最先端の活用ノウハウを提供してまいりました。その中で、多くの法人企業よりB2Bマーケティングや運用代行のご相談を数多くいただいてまいりましたが、ToC領域の知見だけでは企業の多種多様な経営課題に対し、100%の価値提供を行うには至らず、もどかしさを感じる場面もありました。

この法人支援における課題解決力のギャップを埋め、より高度なソリューションを提供するためのパートナーとして迎えたのが、株式会社sizuru wizです。同社は創業者・あいめこ氏のもと「徹底した現場主義」を貫き、500社を超える運用実績と法人支援の深い知見を有しています。

本買収により、Levelaの「教育・ノウハウ」とsizuru wizの「実戦・運用力」を融合。これまでお応えしきれなかった法人需要に対し、業界トップクラスの変革力を持って応える体制を構築します。SNS教育から運用支援、そして雇用創出までを一気通貫で担う、唯一無二のプラットフォームとして進化してまいります。

今後の展望

今回の提携により、Levelaは以下の3点を軸に、事業の飛躍的な進化を目指します。

代表コメント

- ToB（法人）領域への本格参入これまでLevelaが得意としてきた領域に加え、sizuru wizの組織力とBtoBマーケティングのノウハウを活かし、法人向け支援体制を大幅に強化します。企業の経営課題をSNSで解決する「ビジネス実装力」において、業界トップクラスの価値提供を実現します。- メディア制作の「速度」と「質」の極大化sizuru wizが培ってきた現場での実践的なノウハウを内製化することで、自社で展開するメディアの制作スピードとクオリティを劇的に向上させます。常に最先端かつ高純度の情報を発信し続ける「発信力」を磨き上げます。- 「新しい雇用」を創出するプラットフォームへsizuru wiz社は、シングルマザーの方々をはじめ、多様な働き方を必要とする方々の雇用を大切にしてきました。今後は、Levelaのお客様やスタッフの皆様に対しても、私たちが直接お仕事を依頼できる仕組みを強固にし、SNSを通じて「学んだ先に、新しい雇用が生まれる」という持続可能なサイクルを日本中に広げていきます。株式会社Levela 代表取締役 駒居康樹

この度、卓越した現場主義とSNS運用実績を持つ株式会社sizuru wizを、Levelaグループに迎えられたことを大変光栄に思います。

今回のM&Aは、単なる規模の拡大ではありません。あいめこ氏が大切にしてきた『クライアントへの真摯な向き合い』という志を継承し、弊社のリソースと掛け合わせることで、B2B領域の支援体制を抜本的に強化します。また、同社が注力してきたシングルマザーの方々をはじめとする多様な雇用創出の仕組みをさらに発展させ、SNSを通じて『学びが新しい雇用に直結する』社会実装を加速させます。

教育から雇用までを網羅する総合SNS事業者として、日本一の価値提供を目指し、全力を尽くしてまいります。

株式会社sizuru wiz 創業者 上村志津瑠氏

2021年の創業以来、弊社はクライアントへの真摯な向き合いと、シングルマザーの方々をはじめとする『新しい雇用の創出』を軸に走り続けてきました。

今回、さらなる事業成長を目指し、SNS教育へ熱い想いを持つ駒居代表率いるLevelaグループへの参画を決断いたしました。私自身、駒居代表の誠実さと勢いに深く共感しており、同社であればsizuru wizが積み上げてきた価値観を大切にしながら、日本一の景色を見せてくれると確信し、私から参画を提案させていただきました。

今後は信頼する金森・山崎の両名にバトンを託します。新体制となりますが、私たちが大切にしてきた現場主義と雇用への想いは変わりません。Levelaとの共創による、sizuru wizの更なる躍進にご期待ください。

株式会社sizuru wiz 新代表取締役 金森大輝氏

この度、上村よりバトンを引き継ぎ、代表取締役に就任いたしました。私はこれまで『右腕』として、SNS未経験の状態から泥臭く現場を走り、数多くのクライアント様と苦楽を共にしてまいりました。

sizuru wizの強みは、どんな時も現場を大切にし、お客様に徹底的に寄り添う『誠実さ』にあります。このDNAを堅持しながら、Levelaの持つ圧倒的な組織力とノウハウを融合させることで、支援体制をより強固なものへと進化させていきます。

今後は『学んだ先に新しい雇用が生まれる』という理想をさらに具現化し、クライアント様とスタッフ、双方の人生を好転させられる日本一の運用代行組織を築き上げていく所存です。