【試食会】マイコプロテインでつくった料理を、日本各地で楽しむ

NoMy Japan株式会社

NoMy Japan株式会社（北海道札幌市、共同代表取締役：David Andrew Quist・田中美帆、以下「NoMy Japan」）は、2026年の上市を目指して、マイコプロテインを用いた料理を振る舞う試食会を、各地で開催いたします。

Koji Reimagined Past, Present and the Future of Eating Well

2026年2月2日（月）は、GIC Tokyoにて「麹」の歴史を再考するイベントを開催。

GIC Tokyo(https://gictokyo.com/)は、GOe - Gastronomy Open Ecosystemによる国際的なイニシアティブであるGOeグローバルネットワークに加盟する拠点の第一号で、東京建物とのパートナーシップにより誕生。GOeグローバルネットワークは、同じの価値観を持つ様々な地域のパートナーと協力し合いながら、革新的な取り組みとコラボレーションを通じて食品業界の未来を形成しており、2月2日（月）の夕方は、NoMy Japanと共同でグローバル・イベントを開催します。

【日時】2026年2月2日（月）18:00-20:00

【場所】東京都中央区八重洲1-4-16 地下二階 八重仲ダイニング内

【イベント参加（事前登録必須）】https://gastronomyshowcase1.peatix.com/

【GIC Tokyoについて】https://gictokyo.com/

Next Kitchen 2026

「Next Kitchen」は、海外フードテックとの協働に関心のある国内企業とのビジネスマッチング（商談支援）を実施するプログラムです。JETRO（日本貿易振興機構）、兵庫県、神戸市によって主催され、日本政府のイニシアチブの一環として実施され、国内の主要企業とフードテック・スタートアップをつなぎ、持続可能な食のソリューション創出を促進。食習慣の変革、より健康的な食生活の推進、流通や物流システムの改善など、「食の未来」を築きます。（公式サイトおよびJETRO HPより）

【日時】2026年2月3日（火）～6日（金）

【場所】神戸市内

【公式サイト】https://www.nextkitchen-kobe.com/

【JETRO HP】https://www.jetro.go.jp/events/kob/8722547c99da6fe4.html

3月10（火）～13日（金） FOODEX JAPAN 2026

日本とアジア、世界をつなぐ国際食品・飲料展として、食の新たな価値を創造する展示会「FOODEX JAPAN 2026(https://foodex.jma.or.jp/)」でも、試食会を実施。1976年より毎年開催している本展示会は、次回2026年で51回目を迎えます。

【日時】2026年3月10日（火）～13日（金）

【場所】東京ビッグサイト

【参加方法】https://foodex.jma.or.jp/

2026年、NoMy Japanは上市を向けてマイコプロテインの食品開発にさらに専念します。春以降も、各地での試食会や市場展開を加速してまいります。

NoMy（Norwegian Mycelium）について

ノルウェーで設立されたNorwegian Mycelium ASは、オスロに拠点を置く発酵科学企業で、持続可能な菌類ベースのソリューションの開発に重点的に取り組む。菌糸体の自然な特性を活用し、革新的かつスケーラブルなプロセスにより廃棄物を高価値の材料「マイコプロテイン」に変換することにより、より持続可能なタンパク質を量産しながら、より少ない廃棄物と自然の循環に根ざすサステイナブルな産業形成を目指す。日本市場からのトラクションを得て、2024年1月にNoMy Japan株式会社を北海道で設立。

【ウェブサイト】https://nomy.no/

【LinkedIn】https://www.linkedin.com/company/norwegianmycelium/