【奨学金あり】「52Hz海外進学サマーキャンプ」開催決定。地方から世界トップ大学に飛び出したメンターと、自分軸で進路選択を考え抜く、4泊5日の集中プログラム。

一般社団法人52Hz（本社：京都府、代表理事：梅澤凌我、以下52Hz）は、2026年7月27日（月）から31日（金）までの5日間「52Hz海外進学サマーキャンプ2026」を開催します。

高校生が自分らしさを明確にして大学受験のための武器を身につけるため、52Hzがコミュニティ事業や探究型プログラムで得てきた4年間のノウハウを濃縮し、5日間のカリキュラムを設計しました。世界中から結集するメンターとの対話を基調として、自分軸を考え抜いた上で、出願エッセイの執筆や課外活動の計画、合格までのロードマップ作成など、幅広い内容を支援します。

近年、学校教育にはグローバルで多角的に進路を捉え、自分らしい進路選択をできる力の育成が求められてきています。しかし教育現場では、総合型選抜や海外大学進学の情報とノウハウ、個々人の深い自己分析まで踏み込んだサポートの不足が、地方を中心に大きな課題となっています。

一方で52Hzは、三菱みらい育成財団や日本財団より助成を受けて、公立高校・地方などから海外大学への進学を目指す個性的な中高生を応援する、日本唯一かつ最大のオンラインコミュニティを運営してきました。また2025年度より学校教育現場での出張授業を通じて、さらに自分軸での進路選択を広める事業を展開しています。

本事業では、それらの事業で培ってきた進路選択支援の独自ノウハウを活かし、全国の熱量と可能性のある高校生が一度に会して、希望の進路を手繰り寄せるための合宿型プログラムを提供します。

実施概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156966/table/7_1_d465881f652cb8f48523482f69ee6be0.jpg?v=202602010951 ]

事業実施の背景

生成AIの台頭など、予測困難な今日のVUCA社会において、日本の教育は大きな転換点を迎えています。従来の知識、偏差値重視の進路選びから、自身の関心や社会への問いを起点にする主体的な進路選択がより求められるようになりました。海外大学進学や総合型選抜といった選択肢が少しずつ広がる中、高校生には「自分はどんな人間で、何を成したいのか」を言語化する力がかつてなく重要になっています。

しかし、理想が高まる一方で、現実には根深い格差が残っています。52Hzはこれまで、1,000名以上の中高生をオンラインコミュニティを通じて支援してきましたが、そこで目にしたのは「意欲はあるが、周囲にロールモデルが一人もいない」「海外進学は特別な人のものだと思い込んでしまう」という地方や公立校の厳しい現状でした。情報の民主化は進んでも、その情報を自分のものとして捉え、一歩踏み出すための心理的・環境的ハードルは、依然として地域や学校によって大きな開きがあります。

この課題に対し、52Hzはまず、高校生の日常に「異質で面白い情報」を直接届けるべく、2025年度より全国の中学校・高校で学校現場での出張授業を展開してきました。進路に対する固定観念を取り払うには、日常の中に視野を広げて新しい選択肢を知るきっかけを作ることが大切であるからです。

しかし、きっかけだけでは不十分であることもこれまでの支援プロジェクトで浮き彫りになっています。自分らしい進路を実際に手繰り寄せるためには、数ヶ月に及ぶ自己分析やエッセイ執筆、活動計画をやり抜くための「ノウハウ」と、困難に立ち向かう「精神的な体力」が必要です。

そこで私たちは、単なる情報提供の枠を超え、高校生が自らの足で歩き出すための「52Hz海外進学サマーキャンプ」を開催します。 4泊5日、自分自身と対峙し、同世代の仲間と語り合い、世界中から集まるメンターと自己分析を重ねる。

この濃密な時間が、オンラインコミュニティや出張授業とともに、「自分を信じ、やり抜く力」を育み、自分軸の進路選択ができる環境に大きく寄与すると考えています。52Hzは本事業を通じて、地域や生まれ育った環境に関わらず、すべての若者が「自分軸」を武器に世界へ挑戦できる社会インフラの構築を目指します。

プレエントリー割引キャンペーンのご説明

本募集（4月上旬開始予定）に先立ち、意欲ある学生の参加を後押しできるよう奨学金キャンペーンを実施します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156966/table/7_2_e6e5a639fa6ba945d7017e0f7072b336.jpg?v=202602010951 ]

まだ迷っている方、予定がまだ分からない方も申し込み可能です。

プレエントリーは10分ほどで完了します。全員対象の奨学金もありますので、お早めにお申し込みください。

プレエントリーはこちらから。

https://forms.gle/UgaTd2YM8NbikPPf6

実施にあたって

52Hz代表理事挨拶梅澤 凌我

一般社団法人52Hz 代表理事／Minerva University 経営学部卒

52Hz発起人で、総フォロワー1万人超の教育インフルエンサー。日本の公立高校から初めて世界最先端のミネルバ大学（WURI「世界で最も革新的な大学ランキング」4年連続首位）に進学し、 経営学部を卒業。大学在学時より白馬インターナショナルスクールの設立、ミネルバ大学の日本誘致などに携わったほか、 日本全国の中学・高校70校以上にて講演・ワークショップなどを開催し、グローバルで主体的な進路選択に関する認知拡大に取り組む。 日経新聞やNHKなどメディア掲載実績多数。

～中高生と創った「52Hz」が、ついに約束を果たす夏～

52Hzの歩みは、常に全国の中高生と共にありました。これまで1000名以上の海外進学志望者を支援してきましたが、今回のサマーキャンプは、そのコミュニティの情熱が生んだ結晶です。 52Hzは、中高生と海外大学生の対等な共創によって生まれた団体です。創設当初から「いつか必ず、リアルで集まって切磋琢磨できるキャンプを」という要望が絶えず寄せられてきました。その念願が、4年の歳月を経てようやく叶います。これは私たちにとっても、コミュニティの仲間にとっても、待ち望んだ「悲願」の達成です。 私たちが対面にこだわる理由は、地方における「心理的な孤独」を解消するためです。情報格差が埋まりつつある現代でも、地方で「レールを外れる勇気」を持つことは依然として容易ではありません。周囲にロールモデルがいない中で、自分の意志を貫くには、共に荒野を歩む仲間の存在が不可欠です。本キャンプでは、全国から集まる同志と出会い、孤独を連帯に変えることで、進路への迷いを確信へと昇華させます。 ミネルバ、UCバークレー出身の教育起業家、そして地方から世界へ飛び出した現役生たち。多様な「正解のない道」を歩んできたメンター陣が、中高生の皆さんの最も近い伴走者として集結します。「自分らしい進路」を孤独な戦いにさせない。それが、52Hzがこのキャンプに込めた決意です。

サマーキャンプ事業責任者挨拶小島 輝

京都府出身。一般社団法人52Hz理事、Monash University Malaysia 情報工学部3年生。小学校より生活困窮家庭向けの就学援助を受けながら育つ。ひとり親、地方公立高校という逆境から独学でアメリカ、マレーシアの大学を受験し、マレーシアのモナシュ大学（QSランキング36位）の情報工学部に進学。進学後は自身の経験を活かし海外進学の格差是正に取り組むため、梅澤凌我らと52Hzを設立。仕事を掛け持ちし奨学金と合わせて留学費用を自己負担しながらマレーシア、オーストラリア、フィンランドと渡り歩く。日本全国の中学校・高校にて講演活動中。またYouTubeにて留学生活発信中。

こんにちは。一般社団法人52Hzでサマーキャンプを担当している小島輝 (こじま ひかる)です。

私は京都の公立高校からアメリカの大学を目指し、少ないリソースの中で大変な受験生活を送りました。裕福な家庭ではなかったので、英語の勉強から受験エッセイの執筆まで全てをお金をかけずにする必要があり、英語の学習は独学で良い点数が取れたものの、エッセイの執筆については何も分からず高校3年生の最初に途方に暮れていました。

そんな時に当時留学フェローシップのサマーキャンプに参加したことが、私の受験生活の大きな後押しになりました。そこで出会った仲間や大学生のメンター方は本当に素敵な人たちで、私がそれまで抱えていた国内大学への心残りや、受験への不安を吹き飛ばしてくれました。また自己分析のやり方、エッセイ執筆など実用的なスキルを身につけることもでき、そこから半年走り抜けることが出来ました。

同じ場所に集まって、同じ目標に向かって努力することは非常に大きな力を持っています。色々な人に背中を押され、色々な道をみて、自分の将来にワクワクする。

素敵な人、かっこいい人を見て自分もこうなりたいと思う。

そして、自分に足りないものを自覚する。

夏の短い5日間でもたくさんできることがあり、海外大学をぐっと近くに手繰り寄せることが出来ます。なかなか1人でやろうとしてもできず後回しにしてしまうことを、キャンプ参加者全員でサポートして一つずつやっていく。そして終了時に大きく成長した姿になる。そういった目的から「いつかやる、を5日でやる。」というメッセージを付けさせていただきました。

高校生の大切なかけがえない時間を預かる分、私の全力を持って誠心誠意向き合いたいと思います。

高校生のみんな、キャンプで会おう！

あなたが必要としているものを用意して待ってます。

サマーキャンプ副代表挨拶後藤那智

三重県出身。52Hz理事、サマーキャンプ副代表、現場統括。地方公立進学校を中退し、リベカレ・ウースター大学に進学、社会学を専攻。オハイオの田舎で勉強とダンス、動画制作に明け暮れた3年半を過ごし、2025年5月に卒業。大学外では教育系を中心に様々なインターン等をしながら、2023年から留学フェローシップ開催の海外進学支援サマーキャンプにメンターとして参加。2025年度は海超えJAPANの代表としてサマキャンを開催。2026 年度よりサマキャン運営経験を活かし52Hzに参画。

こんにちは。サマーキャンプ統括を務める後藤那智です。

地方公立校に通い、競泳に打ち込んでいた私が海外大進学という選択肢に出会ってしまったとき、人生の新しい章が始まりました。自分の「知りたい」にとことん向き合うこと、どんなに小さな「やってみたい」も拾ってみること、自分を信じて賭けに出ること。自分が自身のいちばんの親友として生きていく方法を教えてくれたのは、オハイオの小さな大学と、そこで出逢った人々、またそこに辿り着くまでの道のりでした。

大学2年の夏にちょっとした興味から辿り着いたサマーキャンプでしたが、その魅力に虜になり、現在は自分にとって日本に絶対に残していきたい場となっています。52Hzでさらに内容を磨き、このサマーキャンプの形がより社会に開かれたものになることを大変嬉しく思います。

人と対話することは人生に触れること。サマーキャンプでは、同世代の仲間や大学生メンターととにかくたくさん話します。人間の可能性に心が躍ったり、将来への期待に胸がいっぱいになったりすることもあれば、「進路選択」という四文字に込められるには重すぎるほどのプレッシャーや、周りの人とは違う道をいくことに対する孤独を感じたり、自分のちっぽけさや世界の不平等さに絶望したりすることもあるでしょう。それらの感情全てに仲間と共に泥臭く向き合える、その環境こそがサマーキャンプの魅力だと思っています。

そして、まっすぐに自身と向き合う参加者のエネルギーに負けじと、メンターもまた自身の道を見直し、背筋を伸ばす時間となります。メンターも参加者と同じくらいの学びがあるはずです。

自分の夢を守りぬく力。

どこで咲きたいかを決めきる力。

そこに自分を連れていく力。

あなたはこの夏、どんな力を手に入れたいですか？

自分で自分に報いる航海をスタートする夏を、集まる全員で創り上げるのを楽しみにしています。

2月1日よりメンター募集を開始 (海外からの渡航費補助あり)

52Hzでは、次世代を支える海外大学生メンターを15名程度募集します。

現在海外大学や奨学金を受験中で合格が確定していない方も対象になります。

募集要項は以下の通りです。

１.以下のいずれかに該当する方

- ギャップターム生 (2026年度に海外大学に進学予定の方)

- 海外大学在学中

- 大学卒業後3年以内

※ギャップイヤー中で、進路が未確定の方も応募可能です。応募時点で、進学・合格可能性が最も高い大学・専攻を申告いただきます

※進学・合否状況によっては、やむを得ず採用を取り消す場合があります。あらかじめご了承ください。

２.直前合宿およびキャンプ本番の全日程に参加可能な方

３.約1週間の共同生活にできる方

４.日本語、英語がどちらも堪能な方

詳しい情報はホームページ(http://52hz.world/projects/sc/)をご確認ください。

申し込み期間は2026年2月1日から2月22日23:59（日本時間）まで。

書類選考と面接を経て採用となります。

申し込みはこちらから。

https://forms.gle/d5sudgwZAYKNLgeF7

最後に

日本の高校生がさらに自分らしい進路選択を実現できるように、52Hzがこれまで得てきたノウハウと今できることを詰め込んだ「52Hz海外進学サマーキャンプ。」

「いつかやる、を5日でやる。」を合言葉に、今まで先送りにしてきた自己分析やエッセイ執筆、はじめの一歩をメンターと共に始めませんか？

海外大学に行くためのネクストステップ

- プレエントリーフォーム(https://forms.gle/UgaTd2YM8NbikPPf6)を提出する- まだ52Hzコミュニティに在籍していない人は、オンラインコミュニティに参加(https://52hz.world/)する- 52Hzの公式SNS（インスタグラム(https://www.instagram.com/52hz_worldwide/)、X(https://x.com/52hz_world)）をフォローしてこれからの情報に注目- 友人に拡散、日本中を盛り上げましょう

本事業に関するお問い合わせ

メディア関係者の皆さま：取材についてのお問い合わせ

pr@52hz.world

中高生や保護者、海外大生の皆さま：応募についてのお問い合わせ

info@52hz.world

（52Hzサマーキャンプ事業部）



その他個人、法人の皆さま : 寄付、協賛に関するお問い合わせ

admin@52hz.world

(52Hz事務局宛)