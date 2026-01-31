チョコレートの匠・堀尾亮輔氏【RESPIRER（レスピレ）】阪急バレンタインチョコレート博覧会2026に出店

株式会社ＲＥＳＰＩＲＥＲ

世界の名店で活躍したチョコレートの匠・堀尾亮輔シェフのブランド「RESPIRER（レスピレ）」が、「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」（後半イベント：2026年1月30日（金）～2月14日（土））に出店しています。

ブースで配布されているショコラビュッフェのオーダーシート

好きなパッケージに好きなショコラを詰められる「ショコラビュッフェ」を開催

阪急うめだ本店 9F 催場「ボンボンショコラパーティ」エリアの【RESPIRER（レスピレ）】ブースでは、当イベント限定商品や新作ショコラを含む20種類のボンボンショコラを展開。現地で配布されるオーダーシートに欲しいショコラの数量を書き込むことで自分だけのオリジナルショコラアソートをつくることができます。

阪急うめだ本店限定「丹波栗」「淡路島の藻塩キャラメル」

江戸時代創業 近江の老舗茶舗「千紀園」とのコラボショコラ

丹波栗と白あんを贅沢に使った和菓子のような一粒。淡路島の藻塩を使用した塩キャラメルが主役の一粒。

商品開発にあたり、お茶を知り尽くした江戸時代創業の老舗茶舗「千紀園」様（本社：滋賀県草津市上笠2－11－8、代表取締役：大石 直永）にご協力いただき、2粒のお茶のショコラが誕生しました。

公式ショップでは未発表の全8種類の新作

20種類のショコラをお好みのアソートパッケージに

滋賀県の朝宮茶の瑞々しい味わいを存分愉しめる一粒滋賀県のほうじ茶と煎り玄米の香りと食感が愉しめる一粒マスターズゴルフ倶楽部の稀少なはちみつを使用した一粒テキーラとライムのガナッシュでほろ酔い気分を愉しむ一粒愛媛県産ブラッドオレンジを甘みと酸味を生かした一粒イタリア産オリーブオイルとゲランドの塩がマッチする一粒天然大理石上に並ぶ20種類のオリジナルショコラ

阪急うめだ本店 9F 催場のレスピレブースでは、トルコ産天然大理石の上に整然と並ぶ20種類からお好きなショコラをお選びいただけます。オーダーシートから3個、6個、12個、18個入のオリジナルパッケージを選択後、その数に合わせたショコラをチョイスしていただけるビュッフェスタイルの販売を行っています。

また、6種類のおすすめボンボンショコラアソート（HVL01～06）も同時販売しています。

ここでしか出会えないRESPIRER（レスピレ）のプレミアムショコラ。バレンタインギフトはもちろん、ご自身へのご褒美にもぜひお買い求めください。

堀尾亮輔氏プロフィール

RESPIRER ペストリーシェフ 堀尾 亮輔

ミシュランガイドにおいて最も多くの星を持ち、世界中で常に高い評価を得てきたレストラン「ジョエル・ロブション」。パリ・東京・香港の店舗で10年以上活躍し、錚々たるパティシエ陣の中でも、特にチョコレートを知り尽くしたエキスパートの一人。 その後、パーク ハイアット上海でペストリーシェフ、マンダリン オリエンタル プードン上海でエグゼクティブ・ペストリーシェフを歴任。2024年に日本に戻り、新ブランド「Respirer（レスピレ）」を始動。

「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」

阪急うめだ本店 9階 催場「ボンボンショコラパーティ」エリア

【後半】1月30日（金）～2月14日（土）

※2月14日（土）は午後7時終了

■阪急バレンタインチョコレート博覧会2026特設サイトはこちら

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/

■会場マップはこちら（後半）

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/260105_9F.pdf



