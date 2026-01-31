【群馬クレインサンダーズ：試合結果】1/31(土) vs 宇都宮ブレックス りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン
スターティング5
■群馬クレインサンダーズ
#6 中村 拓人
#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア
#9 辻 直人
#15 エージェー・エドゥ
#29 細川 一輝
■宇都宮ブレックス
#6 比江島 慎
#7 小川 敦也
#33 ギャビン・エドワーズ
#34 グラント・ジェレット
#42 アイザック・フォトゥ
主なスタッツ
#0 藤井祐眞 6得点 3P(2/7) 2リバウンド 3アシスト
#1 コー・フリッピン 6得点 2リバウンド
#6 中村拓人 16得点 3P(2/4) 4アシスト
#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 13得点 5リバウンド
#9 辻直人 6得点 3P(2/5) 4リバウンド
#15 エージェー・エドゥ 2得点 9リバウンド 4アシスト
#29 細川一輝 3得点
#30 テレンス・ウッドベリー 13得点 3P(2/4) 6リバウンド
#32 ヨハネス・ティーマン 2得点
カイル・ミリング ヘッドコーチ
非常にいいゲームだったと思います。前節の北海道戦から、今日の宇都宮戦と2回続けて非常に強豪のチームと対戦ということろで、僕らはフィジカルなスタートができたと思いますが、宇都宮さんにチャンピオンチームとしての強さを見せられたなと思います。それでも1ポゼッション、2ポゼッションのところまでゲームは作れたので、非常にいい選手たちの努力を褒め称えたいと思います。
(お互いのチームがいい時間と悪い時間を繰り返すような試合でした。あえて挙げるなら悪い時間帯はどういったところが足りなかったか)
バスケットボールは常にどちらかに流れが行ったり来たりするスポーツだと思うので、いくつかスコアリングランはあるとは思いますが、それでもやっぱりブレックスさんが後半にチャンピオンチームとしての強さをやっぱり見せてきたなと思います。僕らはいいポゼッションを作れなかったなと思いますし、ボールを取りきれなかったりしたところが、3Qにあったかなと思います。
(2Qにいいディフェンスをして相手にペイントにアタックさせませんでした。後半はそれをやられてしまったように見えましたが)
後半に入ってブレックスさんがいいスクリーンをかけてきて、比江島選手やニュービル選手にペイントにアタックされてしまったかなと思います。その時にうちの選手たちが僕らが望んでいるディフェンスの高さにいられなかったと思うので、明日それをどう改善するか考えていきたいと思います。
(ニュービル選手がベンチから出てくる怖さはどうか)
ニュービル選手は、スタートだろうがベンチから来ようが常に非常に危険な選手だと思います。このリーグでベストな選手のひとりだと思うので。今週ニュービル選手はコンディションが良くないかとは思いますけども、ニュービル選手がスタートだろうが、ベンチから来ようが、とにかく彼をどう止めるかというところを明日、しっかりやっていかないといけないと思います。
中村拓人 選手
アウェー北海道から、本当にチームとしてもしっかりと切り替えて、今日の1試合に向けていい準備ができたと思いますし、試合を通してもいい入りもできたと思います。
40分間通して全体的に悪くはなかったと思うんですけど、本当細かいディフェンスリバウンドであったり、50-50のボールとか、 本当そういう細かいところをしっかり自分たちのボールにしないと、勝てるゲームもこういう形で落としてしまうというのは本当に思いましたし、逆にそこをしっかりとやっていければこういった接ったゲームをものにできると思います。
アウェーで勝つことは本当に大変なことだと思うんですけど、チームとしてもしっかりと切り替えて、明日必ず1勝を取りに行かないといけないと思うので、そこを意識して明日やりたいなと思います。
(積極的に前半からリングにアタックしてドライブしてたように見えたが、どんなことを考えていたか)
前節の北海道のときに少し自分の役割だとか持ち味っていうのが、自分としてもやれなかった悔しさがあったので、自分がしっかりとアグレッシブにペイントにアタックすることが僕の役割だと思っているので、そこは意識して今日のゲームに入りました。
(良かった点はどんなところにあるか)
ディフェンスですね。まず1on1をプライド持って守ろうと、しっかり話し合ってミーティングをしたので、それがコートに現れてたと思いますし、そこのスタンダードを上げていくことが勝つために必要なことだと思っているので、そこを引き続きしっかりやっていかないといけないなと思っています。
(改めて明日に向けて意気込みをお願いします。)
今日のゲーム負けてはしまったんですけど、本当に悪くはなかったと思うので、もう一度そこのレベルを上げて、フィジカルに戦って1個ずつやっていくことで最後勝ちが出てくると思うので、しっかりと切り替えて、明日必ず勝って群馬に帰りたいなと思います。
次節ホームゲーム情報
