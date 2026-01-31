マレーシア発プレミアムティー「BEUTEA」、1杯ごとに生姜の塊を“布で手搾り”する『ジンジャーアップルティー』日本限定発売

Miradear株式会社

マレーシア発のプレミアムティーブランド「BEUTEA（ビューティー）」を展開するMiradear株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：太田みさ紀）は、1年で最も寒い2月のおすすめとして、日本独自メニュー「ジンジャーアップルティー」をBEUTEA矢場店にて発売いたします。

本商品は、生の生姜ひとかたまりと、リンゴ、レモン各1/2個をミキサーにかけ、布で手搾りしており、マレーシア本国の提供方法と同じく、極めてアナログな製法を採用。拡大を続ける日本の生姜・温活市場に対し、本物志向の体験価値で挑みます。

開発の背景

日本人女性の好きな生姜をティードリンクに

今回の目玉となる「ジンジャーアップルティー」は、自身も生姜好きであるMiradear社長・太田みさ紀の強い想いから誕生しました。「温活、腸活として、身体によい生姜を美味しく取り入れられる手軽なティードリンク」という発想は、実は日本人ならではのもの。

マレーシアでは生姜は、料理の香りづけや滋養を目的とした食材として使われることが一般的で、甘く仕立てたドリンクとして楽しむ文化はほとんどありません。

マレーシアの本部スタッフは、生姜をティードリンクにすることに驚きながらもそのアイデアを承認し、ともに試行錯誤して完成させました。

「マレーシアでも発売したい」と本部スタッフも太鼓判を押した自信作です。

＜参考＞

市販ジンジャードリンクの8割は、生姜エキス0.5％未満。糖分と香料で生姜風にするケースがほとんど。対して、BEUTEAは、生姜ひとかたまり（Mサイズ卵大・チューブ入り生姜1本分の量）を使用しています。生姜好きがやみつきになる、本物の味をぜひお試しください。

１.生姜、りんご、レモン、ジャスミンティーなどをミキサーに入れます。２.すべての材料を入れて、なめらかになるまで攪拌します。３.布でしぼり濾すことで、繊維質のない口当たりなめらかなジュースが完成します。ホットは、さらにスチーマーで温めます。「こんなに手間のかかって美味しいジュースが飲めるのはここだけ」とスタッフも胸を張ります。

「こんなに手間なんて知らなかった」太田が痛感した再現性の壁

きっかけは、代表の太田が旅行先のマレーシアで飲んだ一杯のジャスミンミルクティーでした。その衝撃的な美味しさに感銘を受け、日本で出店することを決意。1か月半もの間、BEUTEA本部に掛け合い、2025年12月に名古屋でオープン。

しかし、その時、太田は知りませんでした。BEUTEAの感動的な美味しさは、たっぷりの生フルーツと、手間を惜しまないアナログ製法にあることを…。

果実の豊富な南国・マレーシアとは違う日本での出店。安い代替品はどれも添加物が多く、なによりマレーシアの味が再現できません。さんざん悩んだ末、「この美味しさを守ったまま、どうすれば多くの人に届けられるか」を追求する道を選びました。

今回の商品は、その「理想」と「現実」の狭間で生まれた、BEUTEA JAPANの覚悟の証です。私たちは、将来的なフランチャイズ展開を見据え、専用機器の開発やオペレーションの標準化を進めることで、この「非効率で美味しい」という矛盾を乗り越える挑戦を続けてまいります。

商品紹介

【日本オリジナル】ジンジャーアップルティー（Hot / Ice）

たっぷりの生姜とリンゴ、レモンをその場で生絞り。スパイシーな生姜とフルーツの果実感が融合した極上のフルーツティー。

●こだわりの製法： 生の生姜、赤リンゴ、レモン、そして香り高いジャスミン茶をミキサーにかけ、布フィルターで丁寧に手絞りします。

エキスではなく、生の生姜を生絞りするため、香りも味わいも格段に違います。

●贅沢な使用量： Lサイズには、生姜ひとかたまり、リンゴ1/2個、レモン1/2個を贅沢に使用。

●味わいの特徴：量にしてチューブ1本分相当のたっぷりの生姜が入っていますが、完熟リンゴのやわらかな甘みが全体を包み込み、レモンとジャスミン茶が後味をスッキリと引き締めます。

●「追いジンジャー」の楽しみ：生姜好きに大人気のトッピング「追いジンジャー（+15g～）」との相性も抜群。体の芯から温まりたい方におすすめです。

太田みさ紀（BEAUTEA JAPAN代表）コメント

「フルーツやティーを組み合わせた絶妙なバランス、布フィルターで濾すことで生まれる舌触りの良さが、BEUTEAの持ち味です。多店舗化に向けて効率を追求しながらも、本物の味は絶対に捨てない。その難しいバランスへの挑戦を通じて、日本の飲料市場に新しい価値を提案したいと考えています」

店舗情報

Miradear株式会社太田みさ紀社長（左）InstagramやXなどで拡散されBEUTEA矢場町店

〒460-0008

名古屋市中区栄三丁目32番7号 ペリカンファーストビル１階

営業時間 8:00~22:00

アクセス 地下鉄名城線「矢場町駅」4番出口より徒歩2分。 名古屋PARCO南館のすぐ近く、矢場町通り沿い

本来の中国茶の抽出法で淹れるBEUTEA。鉄瓶が並ぶ店内はその象徴。

【運営会社情報】

Miradear株式会社（ミラディアー）

代表者:太田みさ紀

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-32-7 ペリカンファーストビル1階

事業内容:マレーシア発中国茶ブランド「BEUTEA（茶仙子）」の日本展開・店舗運営

公式サイト:https://beutea.jp