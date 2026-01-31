ポケモンカードゲーム カワヒト ユウキ選手とMycalinks Proスポンサー契約締結について

株式会社Myca

Mycalinks Pro 6人目の選手としてポケモンカードゲームプレイヤー カワヒト ユウキ選手とプロスポンサー契約を締結しました。

弊社では『少年たちに夢を与えたい』

『好きなことを仕事に出来る人を増やす』

そして『カードゲームの楽しさを多くの人に伝えたい』という想いでスポンサー契約を今後も行っていきます。

◆カワヒト選手からのコメント

中学生からポケモンカードを始めて15年が経ちました。

ポケモンカードや活動を続けてきて本当に良かったと思うことがあります。

それは、幼稚園生からおじいちゃんやおばあちゃんまで、年齢を越えてたくさんの人と出会い、交流できたことです。

日々の活動をきっかけに、「ポケモンカードを始めました」と声をかけてもらえる瞬間も、何より嬉しい出来事のひとつです。

YouTubeを見るだけだった人、家の中でしか対戦をしたことがなかった人が、「外でも対戦してみたい」と思い、勇気を出して会場に来てくれたとき、この活動を続けてきて良かったと心から感じます。

そして、かつてシニアリーグやジュニアリーグで出会った子どもたちが、今ではマスターリーグの最前線で活躍している姿を見ると胸が熱くなります。

当時、私たちがシニアやジュニアを支えてきた想いを今度は彼らが次の世代へと受け継いでくれている。

ポケモンカードは、人が育ち、つながり、受け継がれていく場所です。

2024年9月1日、主催したイベント「サニチャンフェスタ」で「プロにならないんですか？」と聞かれたことがあります。

当時の答えは、「今は、できることをする」でした。

それから1年半が経ち、今の私はプロとして果たせる役割がはっきりと見えています。

これからはプロとして全力で活動します。

◆カワヒト選手からの報告動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fw5YDPrp5sM ]

◆カワヒト ユウキ選手

1998年2月13日生まれ 徳島県出身

X（旧Twitter アカウント）：https://x.com/mhjnmmy

Youtubeチャンネル：サーニーゴチャンネル

https://www.youtube.com/@325

◆カード管理アプリMycalinks

31ジャンル約45万種のカードの情報やデッキ作成などができるアプリです。

https://myca.cards

◆Mycalinks POS

カードショップ向けのPOSレジ開発を行っております。

◆Mycalinks MALL

カード管理アプリMycalinks内にあるECモールです。

様々な店舗様が出店しております。

◆カードショップMycalinks

・つくば駅前本店

茨城県つくば市吾妻1丁目8-10 Biviつくば 4050

・研究学園駅前店

茨城県つくば市研究学園5丁目11-1 サーパスつくば 106

企業名：株式会社Myca（マイカ）

代表者：木村祐介

所在地：茨城県つくば市研究学園5丁目5-8 D14 102

設立：2023年10月

事業内容：カード管理アプリ、Mycalinks POS、MALLの運営開発、カードショップの運営