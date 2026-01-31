日本全国より人気ヴィンテージショップ150店舗以上が集結！日本最大級のヴィンテージの祭典 「VCM VINTAGE MARKET Vol.8」今春3月に開催。
ヴィンテージ総合プラットフォーム VCM（Vintage Collection Mall）(https://www.instagram.com/vcm_vintagecollectionmall/)が主催する
「VCM VINTAGE MARKET」は、
毎回 1万人以上を動員する日本最大級のヴィンテージイベント。
全国から集められた、様々な人気ヴィンテージショップが150店舗以上集結。
第8回目となる今回は、
2026年3月28日（土）・29日（日） の2日間 開催。
本イベントでは、「ヴィンテージ」に特化し、
日本全国から厳選された150店舗以上の人気ヴィンテージショップが出店。
価値ある一点物のヴィンテージアイテムを販売いたします。
世界中から集められた貴重なヴィンテージコレクションが一堂に会する、
他に類を見ない特別な2日間をお届けします。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
SPECIAL COLLABORATION
今回はスペシャルな企画として、
N.HOOLYWOOD × VCMコラボレーション オリジナルバンダナ を制作。
数量限定にて、コラボバンダナ付 前売券を販売。
VCMとも親交の深い、尾花大輔氏がデザイナーを務める N.HOOLYWOOD との
特別なコラボレーション。
ヴィンテージバンダナから着想を得て、色味や風合いにこだわった
オリジナルバンダナ（全3色） が完成いたしました。
Black
Orange
Gray
こちらのバンダナは、
【コラボバンダナ付き 前売券（先行入場特典あり）】
をご購入いただいた方全員へ、ご入場時にプレゼントいたします。（数量限定）
※カラーはランダムでのお渡しとなります。
※本チケット（バンダナ付き前売券）は予定数に達し次第、販売終了となります。
この春も、最高峰のクオリティでお届けするヴィンテージの祭典。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
===================================
○ チケット情報
★ 前売券は、各日 10:00～の一般入場より30分早い
9:30～先行入場 が可能となります。
9:30～ 前売券入場開始
10:00～ 当日券入場開始
===================================
【前売券】（先行入場特典あり）
・3月28日（土）入場チケット：\1,300
・3月29日（日）入場チケット：\1,300
・両日入場チケット：\2,300
【N.HOOLYWOOD × VCMコラボバンダナ付き 前売券】（先行入場特典あり）
・3月28日（土）入場チケット：\1,900
・3月29日（日）入場チケット：\1,900
・両日入場チケット：\2,900
🟠 前売券のご購入はこちらから🟠(https://vcmvintagemarket8.peatix.com/)
===================================
【当日券】
・3月28日（土）入場チケット：\1,500
・3月29日（日）入場チケット：\1,500
===================================
（注意事項）
※ 前売券ご購入後のキャンセルは承っておりません。
※ 当日券の入場は、待機列状況により10時以降となる場合があります。
※ 当日券は現金のみでの販売となります。
※ 前売券の販売状況により、当日券が少なくなる場合がございます。
※ 小学生以下のお子様は入場無料です。
※ 再入場可能です。
※ リストバンド紛失・破損時の再発行はできません。
※ 会場内でのお支払い方法は、各店舗により異なります。
【イベント詳細】
日程：2026年3月28日（土）・29日（日）
時間：10:00～19:00
※前売券は9:30～先行入場可
会場：パシフィコ横浜 展示ホールC
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
（みなとみらい駅より徒歩5分）
【お問い合わせ】
株式会社VCM / VCM運営事務局
MAIL：contact@vintagecollectionmall.jp
TEL：03-6427-1445