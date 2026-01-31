日本全国より人気ヴィンテージショップ150店舗以上が集結！日本最大級のヴィンテージの祭典 「VCM VINTAGE MARKET Vol.8」今春3月に開催。

株式会社VCM

ヴィンテージ総合プラットフォーム VCM（Vintage Collection Mall）(https://www.instagram.com/vcm_vintagecollectionmall/)が主催する

「VCM VINTAGE MARKET」は、

毎回 1万人以上を動員する日本最大級のヴィンテージイベント。

全国から集められた、様々な人気ヴィンテージショップが150店舗以上集結。

第8回目となる今回は、2026年3月28日（土）・29日（日） の2日間 開催。

本イベントでは、「ヴィンテージ」に特化し、

日本全国から厳選された150店舗以上の人気ヴィンテージショップが出店。

価値ある一点物のヴィンテージアイテムを販売いたします。

世界中から集められた貴重なヴィンテージコレクションが一堂に会する、

他に類を見ない特別な2日間をお届けします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

SPECIAL COLLABORATION

今回はスペシャルな企画として、

N.HOOLYWOOD × VCMコラボレーション オリジナルバンダナ を制作。

数量限定にて、コラボバンダナ付 前売券を販売。

VCMとも親交の深い、尾花大輔氏がデザイナーを務める N.HOOLYWOOD との特別なコラボレーション。

ヴィンテージバンダナから着想を得て、色味や風合いにこだわった

オリジナルバンダナ（全3色） が完成いたしました。

BlackOrangeGray



こちらのバンダナは、

【コラボバンダナ付き 前売券（先行入場特典あり）】

をご購入いただいた方全員へ、ご入場時にプレゼントいたします。（数量限定）

※カラーはランダムでのお渡しとなります。

※本チケット（バンダナ付き前売券）は予定数に達し次第、販売終了となります。

この春も、最高峰のクオリティでお届けするヴィンテージの祭典。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

===================================

○ チケット情報

★ 前売券は、各日 10:00～の一般入場より30分早い

9:30～先行入場 が可能となります。

9:30～ 前売券入場開始

10:00～ 当日券入場開始

===================================

【前売券】（先行入場特典あり）

・3月28日（土）入場チケット：\1,300

・3月29日（日）入場チケット：\1,300

・両日入場チケット：\2,300

【N.HOOLYWOOD × VCMコラボバンダナ付き 前売券】（先行入場特典あり）

・3月28日（土）入場チケット：\1,900

・3月29日（日）入場チケット：\1,900

・両日入場チケット：\2,900

🟠 前売券のご購入はこちらから🟠(https://vcmvintagemarket8.peatix.com/)

===================================

【当日券】

・3月28日（土）入場チケット：\1,500

・3月29日（日）入場チケット：\1,500

===================================

（注意事項）

※ 前売券ご購入後のキャンセルは承っておりません。

※ 当日券の入場は、待機列状況により10時以降となる場合があります。

※ 当日券は現金のみでの販売となります。

※ 前売券の販売状況により、当日券が少なくなる場合がございます。

※ 小学生以下のお子様は入場無料です。

※ 再入場可能です。

※ リストバンド紛失・破損時の再発行はできません。

※ 会場内でのお支払い方法は、各店舗により異なります。

【イベント詳細】

日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

時間：10:00～19:00

※前売券は9:30～先行入場可

会場：パシフィコ横浜 展示ホールC

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

（みなとみらい駅より徒歩5分）

【お問い合わせ】

株式会社VCM / VCM運営事務局

MAIL：contact@vintagecollectionmall.jp

TEL：03-6427-1445