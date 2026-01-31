【エンタメ業界向け】売れる瞬間を逃さない！ファンの熱量ピークに対応するEC運営の成長戦略。5社共同ウェビナーを2月26日に開催

株式会社CreativeGain

IPコンテンツビジネスの成長を構造から支える株式会社CreativeGain（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三橋 亮太）は、2026年2月26日（木）、エンタメ業界のEC・物流・運営の各領域を担う5社による共同ウェビナー『ファンの熱量ピークに対応するEC運営の成長戦略』を共同開催いたします。

■ 本セミナーの概要と当社の役割

エンタメ業界のEC運営においては、イベントやリリースに伴う急激な需要増（波動）への対応が不可欠です。本セミナーでは、EC運用からバックヤード業務、物流、そして収益管理までを最適化し、機会損失を防ぐための戦略を5社共同でお伝えします。

その中でCreativeGainは、複雑化しやすいIPごとの収益管理にフォーカス。収益データの可視化と管理のデジタル化によって、持続的な事業成長を支えるための基盤づくりについて解説いたします。

■ このような課題はありませんか？

・ECサイトを運営しているが売上が伸び悩んでいる…

・IP、商品、権利情報が分散している…

・繁忙期に人的リソースが不足し、対応が追いつかない…

■ 本セミナーで学べること

ファンの熱量が最高潮に達した“その瞬間”、ECは本当に売れる体制になっていますか？

「ライブやイベントのピーク時に対応が追いつかない…」

「売れるタイミングなのにECでの販売機会を逃してしまう…」

エンタメ事業のEC売上は、ファンの熱量に応じて波のように変動します。

ライブ・イベント・新作リリースなどのピーク時に対応が追いつかず、機会損失に悩む事業者様も多いのではないでしょうか。

また、これからEC展開を検討している方にとっても、初期段階から波動対応・バックヤード業務の外注化・OMSの導入・物流対応・IPコンテンツの収益管理を意識した運営設計は売上最大化の鍵となります。

本セミナーでは、多くの成功事例を持つ5社より、ファン・顧客の熱量ピークに合わせた波動対応の仕組みという視点から、売上拡大に直結するノウハウを徹底解説いたします。

これからEC展開を始める方は、立ち上げ時のポイントや成功事例を学ぶことで、効率的かつ売れる運営体制を作るヒントを得ることができます。

エンタメ業界の方必見！ファンの期待を逃さず、波動に強い運営体制で、売上を最大化する方法を学べるセミナーとなりますので、ぜひお気軽にご参加ください！

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■ こんな方におすすめ

・エンタメ業界でEC売上を伸ばしたい方

・ブランド力を活かしたファン育成や売上拡大の方法を学びたい方

・ライブやイベント連動ECに課題を感じている方

・新規にIPコンテンツのEC立ち上げを検討している方

■ 開催概要

日時： 2026年2月26日（木）14:00～15:50（13:55～入場開始）

会場： オンライン ※zoomを使用

料金： 無料

共催： 株式会社CreativeGain、株式会社ロジレス、角川流通倉庫株式会社、マーケティングアソシエーション株式会社、HATME株式会社

詳細・お申込み：https://ma-inc.jp/seminar/cos-79/

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社CreativeGain

E-mail：info@creativegain.co.jp