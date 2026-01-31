【衆院選2026】国産の動画生成AI「NoLang」、演説動画の文字起こしテンプレートを追加。街頭演説を録画したその場で、文字起こし動画を作成しSNSへ即座に投稿可能に

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、この度、選挙活動に特化した「演説・政策解説動画の文字起こしテンプレート」の提供を開始しました。AIが演説動画や議会質疑動画から自動で音声を文字起こしし、字幕付きの動画コンテンツを最短10秒で生成。街頭演説をスマートフォンで録画したその場で、NoLangに動画をアップロードすれば、即座に文字起こしされた字幕付き動画が完成し、TikTokやYouTube Shorts、Instagram Reelsへ直接投稿可能になります。また、過去の街頭演説アーカイブや議会での質疑記録といった既存の動画資産も、文字起こし機能により字幕付き動画として再活用でき、SNSでの拡散力を高めることが可能です。限られた期間と予算の中でも、候補者の活動を有権者へ迅速かつ効果的に伝えることができます。

動画に字幕を自動挿入。NoLangの文字起こしで、既存の動画アーカイブを字幕付きコンテンツとして即座に再活用

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF資料、WebサイトのURL、画像・音声・動画ファイル等を入力するだけで、最短数秒で高品質な動画を生成できる日本初（当社調べ）の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破し、現在では60社以上の法人に導入されるなど、日本発の生成AIプロダクトとして最大級の規模を誇ります（2026年1月時点）。

近年の選挙において、動画メディアは有権者との接点を創る最も強力なプラットフォームへと進化しています。最新の調査（※1）によると、政治家によるYouTubeの利用意向は前年比で約184%増、TikTokは約213%増と激増しており、「動画中心の情報発信」が新たな標準となっています。特に短尺動画の拡散力は凄まじく、2024年の衆院選では、わずか35秒のショート動画が1,200万回以上の再生を記録（※2）するなど、有権者の生活に直結するメッセージを凝縮して届ける手法が極めて高いエンゲージメントを獲得しています。

しかし、多くの選挙陣営が抱える課題として、街頭演説動画や議会での質疑記録といった貴重な動画アーカイブが、十分に活用されることなく眠っている現状があります。これらの動画には候補者の実績や政策への取り組みが記録されているにもかかわらず、字幕がないため内容が伝わりにくく、SNSでの拡散に適していませんでした。また、動画から音声を書き起こして字幕を挿入するには専門業者への外注が必要で、1時間あたり数万円のコストと数日のリードタイムが発生していました。結果として、過去の貴重な活動記録が有権者に届くことなく、候補者の継続的な取り組みを可視化する機会を逃していたのです。さらに、街頭演説を録画したその日のうちにSNSへ投稿したくても、字幕作成に時間がかかるため、タイムリーな情報発信が困難でした。

※1：全国の政治家253名へのアンケート調査（2025年） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000019431.html

※2：2024年衆院選における特定政党代表の動画実績 https://mainichi.jp/articles/20241025/k00/00m/010/260000c

演説動画を文字起こし。字幕付き動画へ即座に変換し、SNS投稿やアーカイブ活用を実現

この度、株式会社Mavericksが提供を開始した「演説・政策解説動画の文字起こしテンプレート」は、演説動画や議会質疑の記録動画をアップロードするだけで、AIが自動的に音声を認識し、高精度な文字起こしを実行。字幕が挿入された動画として即座に出力します。

テンプレートの主な機能

- 動画ファイルのアップロード対応：.mp4、.mov、.webm形式に対応

- 高精度な自動文字起こし：AIが演説や質疑の音声を認識し、字幕として動画に挿入

- 多様なフォーマットで出力可能：縦型（TikTok/Instagram Reels/YouTube Shorts）・横型（YouTube/Webサイト/メール配信）の両方に対応

- 処理時間は最短10秒：文字起こしと字幕挿入を含めて、迅速な制作が可能

- 文字起こし結果の二次活用：抽出したテキストは、ウェブサイトへの議事録掲載やニュースレター原稿としても活用可能

また、NoLangの動画生成機能では、テキストやPDF資料を入力することで、有権者の属性に合わせたパーソナライズ動画を生成することも可能です。

ターゲット別にパーソナライズされた動画を生成可能

例えば、政策資料を入力すると、若年層向け・主婦層向け・シニア層向けなど、有権者の属性に合わせた表現やトーンで複数パターンの動画を同時に生成できます。20代大学生層には簡潔でエネルギッシュなトーン、40代主婦層には生活に密着した具体例を交えた説明、60代サラリーマン層には社会的背景から丁寧に解説する動画、といったように、同一の政策内容でも有権者の関心事や理解度に合わせた最適な伝え方を実現します。

過去の演説アーカイブを実績PR動画に。朝の街頭演説を昼にはSNS投稿。文字起こし機能で動画活用を加速

新テンプレートの導入により、選挙陣営が既に保有する動画資産を、以下のような多様な形で活用することが可能になります。

活用事例1：過去アーカイブの実績PR動画への変換

4年前の街頭演説で「保育園の待機児童をゼロにします」と公約した動画が残っている場合、その動画をアップロードして文字起こしを実行。抽出したテキストに「当時の公約、実現しました」という実績データを追加し、新たな実績PR動画を生成できます。縦型フォーマットでTikTokやInstagram Reelsに投稿すれば、若年層の有権者に対して「公約を守る候補者」という信頼感を効果的に訴求できます。同時に横型フォーマットで詳細版を作成し、Webサイトやメール配信で支援者に共有することも可能です。

活用事例2：議会質疑の可視化とSNS展開

議会での質疑動画は、政策への深い理解と実績を示す貴重な資料ですが、長尺で専門用語が多く、一般の有権者には敬遠されがちです。NoLangの文字起こし機能を使えば、30分の質疑動画から音声をテキスト化し、字幕付き動画として即座に出力。抽出したテキストはウェブサイトの議事録ページにも掲載でき、検索エンジン経由での情報到達率も向上します。

活用事例3：朝の街頭演説を昼にはSNS投稿。タイムリーな情報発信を実現

朝8時に駅前で街頭演説を実施した場合、その様子をスマートフォンで録画し、移動中の電車内でNoLangに動画をアップロード。最短10秒で文字起こしされた字幕付き動画が完成するため、昼休みの時間帯にはTikTokやInstagram Reelsへ投稿完了。その日のうちに有権者のタイムラインに届けることができます。従来は字幕作成に数日かかっていたため実現できなかった、「その日の演説をその日のうちに発信する」という迅速な情報展開が可能になり、選挙期間中の鮮度の高い情報発信を実現します。

選挙活動のあらゆるシーンに対応。NoLangが提供する多彩な動画テンプレート

今回追加された動画文字起こしテンプレートに加え、NoLangでは選挙活動の多様なシーンに対応した10種類以上のテンプレートを提供しています。候補者紹介から政策解説、街頭演説の告知、Q&A形式の動画まで、目的に応じて最適なフォーマットを選択可能。専門知識不要で、プロ品質の選挙動画を量産できます。

これらの動画をNoLangでテンプレートとしてご活用いただけます

これらのテンプレートと文字起こし機能を組み合わせることで、過去の動画アーカイブから新しいコンテンツを生み出し、選挙期間中の情報発信を途切れさせることなく継続できます。

選挙テンプレートの活用手順

NoLangのテンプレート機能は、生成AIの操作に不慣れな方でも直感的に使いこなせる設計となっています。

1. テンプレートの選択

制作画面の「テンプレート」を選択し、テンプレート画面へ移動します。

2. タグの選択

タグの欄から「選挙」のタグを選択。

3. テンプレートの選択

作成したい動画のテンプレートを選択します。横型動画の作成も可能です。

4. プロンプト・素材入力および動画生成

プロンプトと素材を入力して「生成」ボタンを押すと、最短10秒でBGMや字幕、ナレーションが付いた高品質な動画が完成します。

より詳細な操作方法については、以下の公式チュートリアルもあわせてご確認ください。

免責事項

公式チュートリアルはこちら :https://docs.no-lang.com/tutorial

本機能の利用に関する安全への取り組みに関して、記載いたします。

衆議院総選挙における本サービスの利用にあたり、公職選挙法の遵守および生成AIの適切な活用を推進するため、以下のガイドラインを設けております。ユーザーの皆様には、ご一読いただくようお願いいたします。

1. 肖像権・音声権の許諾について

リアルアバターおよび音声クローン機能を利用する際は、必ず対象となる本人及び権利保持者の同意を得るものとします。第三者によるなりすましや、許可のない二次利用を固く禁じます。

2. 公職選挙法の遵守

本サービスを利用して作成されたコンテンツをインターネット選挙運動に利用する場合、公職選挙法（電子メールによる選挙運動の禁止、選挙運動期間の遵守、候補者名等の表示義務等）を遵守してください。

3. 虚偽情報の生成禁止

特定の個人を誹謗中傷する内容や、事実に基づかない虚偽情報の拡散に本機能を利用することは、利用規約違反によりアカウント停止の対象となります。

4. 免責事項

本サービスを用いて作成・配信されたコンテンツにより生じたトラブル、損害、および法的紛争について、当社は一切の責任を負いかねます。利用者自身の責任において、情報の正確性の確認および運用を行ってください。

今後の展望

今後は、選挙テンプレートの更なる追加や選挙活動向けに使えるアバターの拡充、さらには多様な選挙シーンに対応するプロンプトの追加など、動画作成がよりスムーズかつ高度になるようなアップデートを継続的に行っていきます。様々なクリエイターや、利用者の方からのご意見・ご要望をお待ちしております。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp