観戦・応援シーンを彩る大会公式ライセンスグッズが新たに登場！ 大会開催を盛り上げるフラッグやちょっとしたお出かけに使えるグッズを販売中
愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局
ナップサック
ショルダーポーチ
ミニフラッグ
ミニバナー
このたび、大会組織委員会では、
競技観戦や応援のシーンで活躍する大会公式ライセンスグッズを新たに販売開始しました。
商品は、以下のラインナップです。
・ ナップサック（アジア・パラ）各2,200円（税込）
・ ショルダーポーチ（アジア・パラ）各1,210円（税込）
・ 巾着（アジア・パラ）各880円（税込）
・ 応援フラッグ（収納ポーチ付き／アジア・パラ）各1,650円（税込）
・ ミニフラッグ（アジア・パラ）各770円（税込）
・ ミニフラッグ2本立てセット（アジア・パラ）各2,420円（税込）
・ ミニバナー（アジア・パラ）各550円（税込）
(製造：東京製旗株式会社)
これらの応援グッズは、
競技会場での応援をより楽しんでいただくことはもちろん、
愛知・名古屋で開催される歴史的な大会の記念として残して頂けると思います。
■ フラッグ類
ミニフラッグや卓上タイプのフラッグは、
競技会場での応援に適したアイテムとして制作しました。
手に持って応援するほか、自宅や職場に飾るなど、大会の記念としても楽しめる応援グッズです。
■ 観戦時に役立つアイテム
ポーチやナップサックは、競技観戦時やちょっとしたお出かけ時にお使いください。
これらのグッズは、現在、大会公式オンラインショップにて絶賛発売中です。
https://aichinagoya.official.ec/
大会を身近に感じられる公式ライセンスグッズとして、ぜひこの機会にご購入ください。