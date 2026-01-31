【愛知県岡崎市】「もう、行列に並ぶ必要はない。」数時間待ちを記録した“バズり飯”の聖地から、新章となる『天丼』降臨。食べログ予約の解禁で、にゃあにゃあ庵の「最高体験」をスマートに嗜む。
ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）内の古民家食事処「自然薯料理 にゃあにゃあ庵」は、昨年SNSで話題となり、日によっては行列が生まれるほどの反響をいただきました。
そしてこのたび、新章となる新メニュー『天丼』を提供開始いたします。
さらに、食べログからのネット予約が可能となり、並ばず“最高体験”へ直行できる導線を整えました。
名物の自然薯は毎朝スタッフが手で丁寧にすりおろし、香り・粘り・コクまで“本物”の味わいをそのまま提供。
■「待つ」から「味わう」へ。にゃあにゃあ庵が目指す“里山ランチの完成形”
にゃあにゃあ庵は、ウッドデザインパーク設立前からこの地で暮らしていた“お母さん猫「にゃあにゃあ」”の古民家をリニューアルした、自然薯料理の食事処です。
川のせせらぎが聞こえる里山の空気の中で、ゆったりと食事時間を楽しんでいただけます。
一方で、昨年はSNSをきっかけに多くのお客様にご来店いただき、「行列」「待ち時間」が生まれてしまう日もありました。
そこで今回、“並ばずに楽しめる”予約導線を整え、よりスマートに体験いただける形へアップデートします。
■ 新メニュー『天丼』とは
『天丼』は、揚げたての天ぷらを主役にした新定番。
衣の軽さ、香り、食感。
“一口目の高揚感”を大切に、最後まで心地よく食べ進められる設計に仕立てました。
古民家の落ち着いた空間で、出来立てを頬張る。
会話が増え、写真も撮りたくなる。にゃあにゃあ庵が提案する「里山のごちそう時間」を、天丼という分かりやすい一杯に凝縮しています。
※天ぷらの内容は仕入れ・季節により変更となる場合があります。
■「もう、行列に並ぶ必要はない。」食べログネット予約で、最高体験へ直行
にゃあにゃあ庵は、食べログからのネット予約に対応しています。
来店時間が決まっている方、遠方からのドライブや観光の途中で立ち寄りたい方も、スムーズにご利用いただけます。
▼食べログ（ネット予約）
https://tabelog.com/aichi/A2305/A230502/23080828/
自然薯料理 にゃあにゃあ庵
【店舗所在地】
〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
【店舗紹介】
里山に佇む古民家食事処。名物の自然薯は毎朝スタッフが手で丁寧にすりおろし、香り・粘り・コクまで“本物”の味わいをそのまま提供します。川のせせらぎに包まれた静かな空間で、滋味深い一皿とともに心ほどける昼時間を。食べログ予約にも対応しています。
