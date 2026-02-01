千葉県を中心に注文住宅・デザイン住宅を展開する「木ここち家ラボ」(運営：株式会社オカムラホーム、本社：千葉県八千代市、代表取締役：金子 保夫)は、住む人のライフステージに合わせて空間を自在にカスタマイズできる新商品「Flex Box(フレックスボックス)」を、2026年2月1日(日)より販売開始いたします。





「ずっとつづく、あなたらしいくらし」を表現した普遍的なデザイン





【開発の背景：家は完成がゴールではない。暮らしに合わせて「変わる」べき。】

近年、マンション価格の高騰は東京23区をはじめとする都市部で深刻化しており、平均価格が1億円を突破するなど、働く世代の家計を圧迫しています。こうした状況を受け、住まいを郊外や地方へ求める「都市部脱却」の動きが強まっており、この傾向は2026年も継続すると見込まれています。





一方で、共働き世帯の増加や趣味の多様化など、ライフスタイルは刻一刻と変化しています。しかし、従来の住まいは一度間取りを決めると変更が難しく、子どもの成長や独立、リモートワークの導入といった変化に対応するには、大規模なリフォームや住み替えが必要でした。「木ここち家ラボ」は、こうした課題に対し、デザイナー渡辺 佑介氏と共に「ずっとつづく、あなたらしいくらし」をコンセプトとした、住み手が自ら空間を更新できる住まいを開発しました。





オープンキッチンと、暮らしに彩を添えるダイニング

カーテンでゆるやかに仕切る寝室





【「Flex Box」の3つの大きな特徴】

1. 独自プロダクト「Flxy(フレキシィ)」による圧倒的な可変性

柱と柱を繋ぐ新発想のシステム「Flxy」を採用。壁でも家具でもないこのプロダクトにより、棚や間仕切り、ワークスペースを自分自身で簡単に設置・変更できます。引っ越すことなく、その時の家族の距離感に合わせて「今、必要な空間」を創り出せます。





2. 注文住宅クラスの高性能を標準仕様に

「長く住み続ける」ためには、変えられない部分(構造・性能)の質が重要です。

●断熱性能：HEAT20 G2を標準とし、一年中快適な室温を維持。

●気密性能：平均C値0.2cm2/m2以下の高気密施工。

●耐震性能：耐震等級3(最高等級)を実現するピン工法を採用。





3. 飽きのこない普遍的なデザイン

直線を基調としたシンプルな外観と、無垢材の柱や梁をあらわしにした「木の温もり」を感じる内観デザイン。流行に左右されず、10年、20年と時を経るごとに愛着が増す美しさを追求しました。





自由に動かして、暮らしを愉しむ Flxy Box

柱と柱を繋ぐ、壁でもない、家具でもないそんな存在。Flxy WALL





■商品概要

●名称 ： Flex Box(フレックスボックス)

●販売開始日 ： 2026年2月1日(日)

●コンセプト ： ずっとつづく、あなたらしいくらし。

●商品詳細ページ： https://www.kicocochi.com/flexbox/









■モデルハウス公開中

千葉県船橋市坪井町にて、Flex Boxの可変性を実際にご体感いただけるモデルハウスを公開しております。ふたり暮らしから始まり、家族が増えても自分たちらしく暮らし続けられる空間の広がりをぜひ取材・ご見学ください。









【株式会社オカムラホーム 会社概要】

●代表者 ： 代表取締役 金子 保夫

●所在地 ： 千葉県八千代市村上南2-16-25

●事業内容： 建築総合請負業、宅地建物取引業、一級建築士事務所

●URL ： https://www.okamura-home.co.jp/