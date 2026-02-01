株式会社板前寿司ジャパン(本社：東京都中央区)が運営する東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店では、春の旬食材を取り入れたイートイン限定メニュー「GINZA SIX “SAKURA” PREMIUM SET」を、桜のシーズンにあわせて4月末までの期間限定で提供いたします。





キービジュアル









本セットは、GINZA SIXという立地にふさわしい“季節を象徴する一皿”を目指し、寿司と日本酒の相性を重視して構成した、GINZA SIX店限定のシグネチャーセットです。









■ GINZA SIX店ならではの設計思想から生まれた「PREMIUM SET」

東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店では、本店舗で初めてOMAKASEスタイルを導入し、約5種類の価格帯と複数のOMAKASEパターンを展開してきました。





その運用の中で、お客様から特に評価の高かった価格帯・メニュー構成を軸に、春の旬食材を取り入れて再構築したのが「GINZA SIX “SAKURA” PREMIUM SET」です。









■ 春の旬食材を活かし、華やかに仕上げたコース構成

メニューには、桜海老と芽キャベツの茶碗蒸し、サクラマス 桜の葉漬け、あおやぎ、白海老昆布〆、神奈川産穴子など、春ならではの食材を随所に使用。季節で最も状態の良いネタを選定し、素材の持ち味を引き立てながら、寿司としての完成度と見た目の華やかさを高める仕事を施しています。寿司は、大とろ・中とろ・赤身を含むにぎり11貫に加え、とろたく巻きまで含めた構成とし、つまみ2品、茶碗蒸し、椀物までを揃えたコース仕立てで提供いたします。





全体写真









■ 日本酒とのペアリングを前提にした、新しい試み

本セットでは初めて、日本酒との相性を前提にした構成を採用しました。

寿司単体ではなく、飲み物とともに楽しむことで完成する食事体験として設計しており、日本酒が苦手な方にはシャンパンへの変更も可能です。インバウンドのお客様や接待、幅広い層に対応できる内容としています。





出羽桜 桜花 吟醸









■ 商品概要

商品名 ： GINZA SIX “SAKURA” PREMIUM SET

内容 ： つまみ2品／季節の茶碗蒸し／寿司11貫＋とろたく巻き／椀物

価格 ： 8,500円(税込)

提供店舗： 東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店

提供形態： イートイン限定

予約有無： こちらは事前予約はできませので予めご了承ください。

提供期間： ～4月末まで

※仕入れ状況により、一部内容が変更となる場合があります

※日本酒が苦手な方は、シャンパンへの変更が可能です









■ 店舗情報

東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店

所在地 ： 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX

営業時間・予約： 公式WEBサイトまたは各種予約サイトにて

公式 ： https://itamae.co.jp/shop/ginza_six/