有働由美子が手料理を振る舞うトーク番組「おしゃべり小料理ゆみこ」の初レシピ集が発売決定！

株式会社ワニブックス『女将 有働由美子のおつまみレシピ帖』書影

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『女将 有働由美子のおつまみレシピ帖』（著：有働由美子）を2026年3月18日（水）に発売します。

女将・有働由美子が手料理を振る舞う人気レギュラー番組

「おしゃべり小料理ゆみこ」公式レシピがついに発売!!

毎日放送4チャンネル「おしゃべり小料理ゆみこ」（月イチ土曜・夕方4時～）で放送された約2年分のレシピが一冊になりました。

難しそうに見えて、実はかんたんな「絶品おつまみ59品」を掲載。

番組未公開のスペシャルレシピも収録しています。

火を使わず、さっと作れる「とりあえずの一品」から、季節の食材を使った「贅沢おつまみ」、「〆の麺・ごはん」まで余すことなく紹介。おうち晩酌にも、おもてなしにもぴったりの一冊です。

ゲストをもてなすべく、女将が本気で考えた粋な小料理をおうちでどうぞ！

万願寺唐辛子の無限ゆみこむね肉とナス蒸しただけ明太レンコンの紅白焼き

鶏もも肉のソース煮明太チキン南蛮さんまとしょうがの土鍋ごはん

■目次

１章 さっと一品！ 無限ゆみこ

２章 罪悪感なし！ お手軽＆ヘルシーおつまみ

３章 食べ応えあり！ 満腹おつまみ

４章 気分が上がる！ 大人の贅沢おつまみ

５章 まだまだ食べたい！ 大人の〆レシピ

６章 初公開！ のんべえゆみこの二日酔いでも飲めるレシピ

■書籍情報

『おしゃべり小料理ゆみこ』

著者：有働由美子

発売日：2026年3月18日

価格：1,870円（税込）

ISBN：978-4-8470-7638-1

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076389

■著者プロフィール

有働由美子（うどう・ゆみこ）

1969年3月22日生まれ、鹿児島県出身。1991年にNHK入局。「ニュースおはよう日本」、「サンデースポーツ」、「ニュース10」、「あさイチ」などの番組を担当し、紅白歌合戦の司会も務める。2018年3月NHK退社、フリーに転身。2018年10月より5年半にわたり日本テレビ系「news zero」のメインキャスターを務めたほか、朝の連続テレビ小説・大河ドラマのナレーション等も担当。毎日放送のトーク番組「おしゃべり小料理ゆみこ」では、小料理屋の女将として手料理を振る舞う一方、「有働Times」（テレビ朝日系）ではMCを務めるなど、キャスター、司会者の枠を越え、多岐にわたって活躍中。