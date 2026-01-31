地域住民と交流した観光客の再訪率は約1.7倍　名古屋・柳原通商店街に伝わる“御土居下人”の物語を地元住民が演じる没入型演劇『エンタビ（R）』始動

プレイング株式会社

プレイング株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：山本知史）は、名古屋市北区・柳原通商店街を舞台に、観光客参加型ドラマアトラクション『エンタビ（R）』を開催いたします。

本企画は、商店街に口伝で伝わる歴史「御土居下人（おどいしたにん）」をもとに脚本を制作し、地元住民が出演者として参加、観光客が物語の登場人物となる“観光客参加型演劇”です。

商店街の歴史や想いを“語る”のではなく“体験する”ことで、地域への愛着と賑わいの再生を目指します。

なぜ「地元の人が演じる」ことが重要なのか

イベントバナー

観光庁データによると、地域住民との交流を体験した観光客の再訪率は約1.7倍に向上。

総務省調査では、地域文化活動参加者の62％が継続関与意向を示しています。

「地元の人が関わる体験」は

・ 観光の価値向上

・ 地域の持続性

・ 話題性・取材性

を同時に生み出します。

特に本作の題材「御土居下同心」は口伝の歴史であり、地元住民が演じること自体が文化継承となります。

体験の特徴（商店街回遊型ミッション）

代表・山本知史が地元学生と会議する様子（2025年11月撮影）柳原通商店街での過去のイベントの様子

参加者は物語の主人公として商店街を巡ります。

１.最初に極秘ミッションを受け取る

２.商店街中に設置されたNFCをスマートフォンで読み取る

３.物語のヒントを集める

４.多数いる“ニセモノ”の中から本物を見抜く

５.正しい相手に情報を届けミッションクリア

商店街そのものが舞台となる回遊型イマーシブ体験です。

昭和レトロの世界観に“没入”する体験

物語の舞台は昭和3８年。

当日は商店街全体が昭和レトロの世界観に包まれ、演者も参加者も“昭和スタイル”で物語に没入します。

レトロワンピース、着物、変わり着物、袴などの参加も大歓迎。

もちろん普段着での参加も可能ですが、装いも含めて世界観に浸ることで体験価値がより高まります。

“レトロなファッションで、レトロな街を歩ける”ビジュアル性の高い体験型イベントです。

物語あらすじ

柳原通商店街

商店街を歩きながら地域の歴史を再発見する「体験する物語」

舞台は昭和38年にぎわいあふれる名古屋柳原通商店街。

実はここは「御土居下人（おどいしたにん）」の街だった。

名古屋城から近く、いざと言う時に「重要人物」を敵から逃がすため備えていた「御土居下人」

その姿は常に街に自然に馴染み、決して目立つ事なく「口伝え」でその任務を代々引き継いでいた。

あなたは「令和」の「御土居下人」として、昭和38年の柳原通商店街に送り込まれる

参加者は「スタート地点」で受付をすませたら物語は既に始まっている！

あなたは昭和の空気に溶け込みながら進むと、街には歩いているキャラクターや、店先にヒントが！

ニセモノがはびこる商店街の中から本物の「昭和の御土居下人」を見つけ出し、大切な伝令を「口伝え」で伝える事が出来るのか?!

たったひとつの声が、未来をつなぐ…御土居下人の心を胸に、静かな伝令戦が商店街で始まる。

開催概要

柳原通商店街での過去のイベントの様子

タイトル：柳原通商店街エンタビ(R)「時をかける私」

会場：柳原通商店街(愛知県名古屋市北区柳原）

日時：2026年2月14日(土）、15日(日) 11：00～16：00(受付時間11:00~15:00)

※体験時間60分予定。但し、商店街周遊型のため個人差があります。

受付場所：KIKKAKE(北区柳原４丁目４-４中杉ビル１F)

参加費：無料

事前申込：イベント申込フォーム ※当日直接来場も可能です。

特設ページ：http://gekidanplaying.wixsite.com/yanagiharatori

主催：プレイング株式会社(名古屋市未来商店街チャレンジ事業採択プロジェクト)

共催：柳原通商店街振興組合

イベントチラシ（表面）イベントチラシ（裏面）

エンタビ（R）とは

地元の物語を地元の人が演じ、観光客が物語に参加する「観光×演劇」の観光客参加型のイマ―シブアトラクション。

観光を“観るもの”から“共に創るもの”へ変える新しい観光モデルです。

堺市立さかい利晶の杜（大阪府堺市）でのエンタビ上演の様子（2024年撮影）

お問い合わせ

プレイング株式会社 広報部（担当：岩田りん） E-mail：info@entabi.jp

● 代表：代表取締役 山本知史

● 所在地：大阪府堺市堺区向陵東町3-1-14

● TEL：0722541020

● MAIL：info@entabi.jp

● 実績：堺市立さかい利晶の杜/兵庫県立兵庫津ミュージアム/大阪府立大型児童館ビックバン/国営奈良平城宮いざない館 他

●公式サイトURL：https://www.gekidanplaying.com/