市原歴史博物館で、季節に応じた展示と、古代の豪族を取り上げた企画展を開催！！

季節の展示「初午」

市原歴史博物館では、季節に応じた展示（季節の展示）を定期的に博物館エントランスで実施しています。

今回は、新規寄贈資料をお披露目展示し、季節の風習や民俗・歴史的な事柄を取り上げます。

概要

初午（はつうま）とは、毎年2月の最初の午（うま）の日に行われる、日本の伝統的な年中行事です。初午の起源は、『山城国風土記』逸文に和銅4年（711）2月の最初の午の日に、稲荷大神が京都伏見稲荷大社の稲荷山に鎮座したことに由来します。この日、全国の稲荷神社にて豊作や商売繁盛を祈願する祭りが行われ、地域によってさまざまな風習や催しが見られます。

市原市の中でも今津朝山から椎津にかけての沿岸部では、昔から各地の稲荷神社を中心に「初午講」が行われていました。JR姉ケ崎駅から南に徒歩15分ほどの、袖ケ浦市のとの境に位置する椎津地区では、毎年1月中旬に駒ケ崎地区と南町地区で初午行事が行われており、鎮守である八坂神社宮司の祈祷により、五穀豊穣や家内安全、商売繁盛などを祈願しています。

今回の展示では、同じく椎津の仲町地区の「初午講」を紹介しています。八坂神社を中心とする仲町地区は、海岸部の埋め立て以前に漁業組合があり、船大工や漁師たちなど海に関わる人々が多く、商売繁盛や豊漁、五穀豊穣を祈る「初午講」は、とても賑やかに行っていたといいます。しかし生活様式が変化する中、平成30年を最後に行われなくなってしまいました。

市原歴史博物館に新たに寄贈された椎津仲町地区の「初午講」について、その歴史や風習を紹介します。かつての人々はどのように豊作や豊漁、商売繁盛を祈っていたのでしょうか。

展示の見所・主要展示資料

『初午講中』宝暦3年神前幕「椎仲初午講」昭和44年

展示では、「初午講」で毎年宿となる家に立てるのぼりや、神前幕、江戸時代中期から続く記録類などを紹介します。中でも宝暦3年（1753）の『初午講中』という帳面は、市内最古の初午講の出納帳であり、今回の目玉資料です。また、明治以降の記録にはより具体的に行事にあたって、何をどのくらい買ったかが記されていることから、当時の人々が神前に何を供えて、何を食べたのかを具体的に知ることができる貴重な資料です。ちなみに、稲荷につきものの「油揚げ」のお供えは、明治24年（1909）に初めて登場しています。

展示の様子

展示解説・ガイド等

展示担当学芸員による特別展示解説会

2026年2月1日(日) 11:45～、14:45～

職員・ボランティア等によるミニ展示ガイド

毎週土曜日 11:30～

企画展「奈良・平安時代の豪族たち ー潤井戸遺跡群を中心にー」

市原歴史博物館では、常設・企画展示室の一部をレイアウト変更し、企画展を定期的に開催しております。

今回は、古代の「豪族」をテーマに、市原市内の最新発掘調査事例を踏まえて、当時の有力者の実像に迫る意欲的な企画展となっております。

概要

市原市北部に位置する潤井戸地区は、奈良・平安時代には「湿津郷（ウルヒヅゴウ）」と呼ばれ、平安時代の中頃の文献にも「湿津郷」として記されています。

「郷」とは、当時の行政区画であり、現在の市町村に当たる「郡」の下に位置付けられていました。現在の市原市域は、古代では市原郡と海上郡に分かれており、さらに市原郡は6郷、海上郡は8郷で構成されていました。

各郷では、地域の有力者である「豪族」が大きな影響力を持っており、国家が進める地方支配において、税の徴収など重要な仕事を任されていました。

2024年度、市原市ではこの地区で発掘調査を行い、その結果、奈良の平城京周辺で生産された土師器のほか、釉薬がかかった高級な焼き物である緑釉・灰釉陶器、扉に使われていたと考えられる鉄製の鍵などが出土しました。

また、倉庫跡と考えられる掘立柱建物跡なども見つかったことから、一帯が「湿津郷」の中心的な集落であった可能性が出てきました。

今回の展示では、最新の調査結果から、潤井戸地区及びその周辺地域から出土した奈良・平安時代の土器・鉄器・土製品などを紹介するとともに、当時の豪族たちの実像に迫ります。

展示の見所・主要展示資料

海老錠クルル鉤海老錠の仕組みクルル鉤の仕組み

平安時代の廃棄土坑（ゴミ穴）から、鉄製の鍵が2種類出土しました。それぞれ「海老錠」・「クルル鉤」と呼ばれています。

「海老錠」は右側から挿す鍵で、バネをすぼめながら押し出すことで開錠します。また、「クルル鉤」は長い鉄の棒をL 字に曲げて先端をフック状にしたもので、扉を床に固定している縦棒（枢木）に先端を引っ掛けて縦棒を上げることで扉を開けることができました。

鍵は、倉庫などの重要な建物の扉に取り付けられていたと考えられており、古代の役所に関連する遺跡で多く見つかります。この遺跡でも重要な物品などを保管・管理していた建物があったのでしょう。

展示解説・ガイド等

展示担当学芸員による特別展示解説会

2026年2月8日(日) 11:45~、14:45~

職員・ボランティアスタッフによるミニ展示ガイド

毎週日曜日 11:30～

企画展に関連した特別体験 国分寺瓦ストラップづくり

上総国分寺跡出土軒丸瓦とオリジナルストラップ

体験概要

奈良・平安時代の市原には上総国分寺が建っていました。その上総国分寺で使われた瓦の模様ストラップを作るスペシャル体験を行ないます。

実施日時

2026年2月23日(月)(祝) ⑴10:00～ ⑵13:30～ ⑶15:00～

各回30分程度

料金

無料（高校生以上が体験・付き添う場合は、別途観覧券が必要）

定員

各回10名

受付

午前午後ともに朝9:00から博物館受付にて受付開始

体験の詳細

体験の詳細はこちら(https://www.imuseum.jp/rekisi_museum/kikaku/2025_kikaku_uruido_1/1562.html)

企画展に関連した講座

講座概要

いちはら郷土学習講座「奈良・平安時代の豪族たち」と題し、最新の発掘成果をもとに、発掘調査、展示を担当した学芸員が古代の豪族について熱く語ります。

実施日時

2026年2月15日(日) 10:00～12:00

料金

無料（企画展を見学する場合、別途観覧券が必要）

定員

先着70名

受付

当日9:30から博物館受付で申込む

