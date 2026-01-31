バドミントンＳ/Ｊリーグ 2025 残留決定戦　対戦カード決定のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

公益財団法人日本バドミントン協会




公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025残留決定戦（2026年2月28日開催）の対戦カードが決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


残留決定戦は、男女それぞれ ＳブロックおよびＪブロックの最下位チーム同士が対戦し、敗れたチームは翌シーズンのＳ/ＪリーグIIへ自動降格となります。




▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ


https://www.sj-league.jp/　



＜バドミントン Ｓ/Ｊリーグ2025残留決定戦＞




【男子の部】


コンサドーレ（Ｓブロック6位）　VS　 丸杉スティーラーズ（Ｊブロック6位）



【女子の部】


広島ガス（Ｓブロック6位）　VS　 Cheerful鳥取（Ｊブロック6位）





＜開催概要＞


■日程：　2026年2月28日（土）


　　　　　17時00分～ 試合開始予定 (※)


　　※ 残留決定戦は、Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament準決勝と同日、同会場にて開催します。




■会場：　横浜BUNTAI（〒231-0032　神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）




■大会方式　（男子・女子共通）


・団体戦（ダブルス×2、シングルス×1）


・2ポイント先取制　(例.シングルスで勝利 = 1ポイント獲得)


・試合順：ダブルス→シングルス→ダブルス


・オーダーはフリーとし、同一選手がシングルス・ダブルスを兼ねて出場できない。


・試合は、2ポイント先取で打ち切りとする。　




■チケット情報


詳細はこちら：https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/ticket.html


※ 残留決定戦は、Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament準決勝と同日、同会場にて開催します。


チケットは共通でご利用いただけます。




■Ｓ/Ｊリーグ 2025への昇格チームについて


Ｓ/ＪリーグII 2025の試合結果により、翌シーズンのＳ/Ｊリーグへの昇格が決定しているチームは、以下の通りです。


・男子：　JR北海道


・女子：　PLENTY GLOBAL LINX




▼Ｓ/ＪリーグII2025の結果はこちら


　https://www.sj-league.jp/sj2/standing_results/