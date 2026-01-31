バドミントンＳ/Ｊリーグ 2025 残留決定戦　対戦カード決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025残留決定戦（2026年2月28日開催）の対戦カードが決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

残留決定戦は、男女それぞれ ＳブロックおよびＪブロックの最下位チーム同士が対戦し、敗れたチームは翌シーズンのＳ/ＪリーグIIへ自動降格となります。

▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ

https://www.sj-league.jp/

＜バドミントン Ｓ/Ｊリーグ2025残留決定戦＞

【男子の部】

コンサドーレ（Ｓブロック6位） VS 丸杉スティーラーズ（Ｊブロック6位）

【女子の部】

広島ガス（Ｓブロック6位） VS Cheerful鳥取（Ｊブロック6位）

＜開催概要＞

■日程： 2026年2月28日（土）

17時00分～ 試合開始予定 (※)

※ 残留決定戦は、Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament準決勝と同日、同会場にて開催します。

■会場： 横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

■大会方式 （男子・女子共通）

・団体戦（ダブルス×2、シングルス×1）

・2ポイント先取制 (例.シングルスで勝利 = 1ポイント獲得)

・試合順：ダブルス→シングルス→ダブルス

・オーダーはフリーとし、同一選手がシングルス・ダブルスを兼ねて出場できない。

・試合は、2ポイント先取で打ち切りとする。

■チケット情報

詳細はこちら：https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/ticket.html

チケットは共通でご利用いただけます。

■Ｓ/Ｊリーグ 2025への昇格チームについて

Ｓ/ＪリーグII 2025の試合結果により、翌シーズンのＳ/Ｊリーグへの昇格が決定しているチームは、以下の通りです。

・男子： JR北海道

・女子： PLENTY GLOBAL LINX

▼Ｓ/ＪリーグII2025の結果はこちら

https://www.sj-league.jp/sj2/standing_results/