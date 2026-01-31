こんなところに新しいお客さまがいた！AIが予想もしなかった界隈を発見して、あなたの商品やサービスを翻訳して届ける『界隈サーチ』機能を新搭載！『カードコマンド』はSNS戦略を飛躍的にパワーアップします！

株式会社ProAI

株式会社ProAI（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：古田彰一、以下ProAI）は、カード式で直感的に使えるAIアプリ『カードコマンド』を大幅にパワーアップしました。これまでのアイディエーション機能、ビジネスコンサルタント機能に加えて、SNSを活用した界隈サーチ機能を実装しました。

通常の調査や人間の直感だけでは、世界中で動的に変化し続ける界隈（コミュニティマーケット）に対応できません。AIアプリ『カードコマンド』は、カードを並べるだけでAIが次にターゲットとなる界隈を見つけ出し、そのコミュニティに参加するSNSメッセージまで自動生成してくれます。



カードコマンド紹介ページ：https://proai.co.jp/cardcommand/(https://proai.co.jp/cardcommand/)

現在の界隈と、次にアプローチすべき界隈が一目でわかります

１. 界隈向けのSNSメッセージを自動生成

カレンダースタイルにカードを並べるだけで、あとはAIが投稿メッセージを自動で生成します

新しい界隈を発見したら、あなたの商品やサービスの価値をSNSのメッセージで届けます。そのときに界隈に土足で踏み込まないように、AIがその界隈にとって価値のある内容に翻訳して、丁寧に伝えるメッセージを生成します。各種SNSへの自動投稿も可能です（オプション）

２. 3C分析▶SWOT分析▶クロスSWOT分析を自動実行

5分でビジネスコンサルティングが完了します

ビジネスコンサルティングで定番のワークフレーム、3C分析～SWOT分析～クロスSWOT分析をボタン1つで実行します。直近の生成AIの能力をもってすれば、こうした「型」が定まっているフローに関しては驚異的なリザルトを提示します。

３. 各種AIモデルを選択可能。複数モデルの比較もできる

最新のLLMに順次対応しています

『カードコマンド』は複数のLLMを選択して実行できます（APIキーが必要）。1つの指示に対して、複数のAIの回答を比較することも容易です。また、1つのLLMに依存すると何かあったときにすべてが止まるので可用性対策としても効果的。さらには、各LLMは進化（バージョンアップ）に時差があるので、常に最新のモデルを使うことで最前線の競争力も維持できます。クラウド版とオンプレミス版をハイブリッドで使い分ける用途にも対応しています（オプション）

４. あらかじめ用意されたカードで誰でもすぐに使いこなせます

デフォルトで用途カードが準備されているほか、独自のカードも登録できます

チャット式のように毎回指示を出すのは面倒です。カードコマンドにはあらかじめ便利な指示カードを多数ご用意。ワンボタンで目的に合った回答が得られます。

５. 特許取得済み。1つのアプリで業務に応じて変幻自在

カードを並び替えるだけでさまざまな業務に適応します

『カードコマンド』は特定業務に「特化しすぎない」ために、業務の型に応じて柔軟に対応させることができます。AIの進化が激しい時代に、常に最前線の使い方ができる、まったく新しいコンセプトのツールです。（特許取得済み。追加特許出願中）

【カードコマンド動作環境】

対応OS： macOS専用（Windows版を準備中）

必要機種： Apple Silicon搭載機種

メモリ： 16GB以上推奨

事前準備： 各LLMのAPIキーが必要

【カードコマンド導入費用】

個別のご相談となります。メールにてお気軽にお問い合わせください。

株式会社ProAIについて

会社概要

社名：株式会社ProAI（プロエーアイ）

所在地：東京都目黒区

代表者：代表取締役CEO 古田彰一

公式サイト：https://proai.co.jp

企業理念

生成AIには、もっとHI（人の知恵）が必要です。

AIとHIが最強のコラボレーションを実現するには、

AIが進化するだけでは足りないものがある。

ProAIは、人間が幸せになれるAIHI時代のために、

人がもっとやるべきことを考える会社です。

事業内容

・企業理念を実現する生成AIツールの開発・運用

・生成AIを活用した創造性コンサルティング

お問い合わせ

メールアドレス：info@proai.co.jp

お問い合わせフォーム：https://proai.co.jp/contact/

