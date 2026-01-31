Sakura Nexus、正式リリース前テストプレイ開催決定｜事前登録キャンペーン開始

株式会社AI on Web3

株式会社AI on Web3（本社：東京都渋谷区）は、当社が運営するWeb3マルチゲームプラットフォーム Sakura Nexus において、正式リリースに先立つテストプレイの開催を決定しました。これにあわせて、テストプレイ参加に向けた事前登録キャンペーンを実施します。

テストプレイは2026年2月13日から27日までの約2週間を予定しており、新サーバー環境における安定性検証および、実際のプレイ体験を通じた操作性やテンポ感、マルチプレイ品質の確認を目的としています。

事前登録キャンペーンの実施期間は、2026年1月31日から2月12日までです。

◆テストプレイ事前登録キャンペーン開催

Sakura Nexusの正式リリース前テストプレイの実施に先立ち、事前登録キャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、条件を達成した方を対象に、以下のリワードを用意しています。2026年1月31日から2月12日までの期間となります。

- 総額100 USDT（10 USDT × 10名）- 5ドル相当のUber Eatsクーポン × 10名- Sakura Nexus クリプトカード（バーチャル）事前登録を行った方のうち、先着100名にクリプトカードとあわせて5 USDTクーポンをプレゼント

キャンペーンへの参加は、以下の手順で行うことができます。

- 公式X(https://x.com/PlaySakuraNexus)をフォロー- 対象投稿をいいね&リポスト- 事前登録フォーム(https://forms.gle/cLGuHX1548iZCQPX6)に必要事項を入力

事前登録フォームに入力した方は、抽選リワードの当選確率が高くなります。なお、USDTおよびUber Eatsクーポンについては、それぞれ5名ずつを事前登録者の中から抽選で選定します。

事前登録はこちらから(https://forms.gle/cLGuHX1548iZCQPX6)

◆正式リリース前テストプレイについて

Sakura Nexusの正式リリースに向けた最終検証として、2026年2月13日から27日までの約2週間、テストプレイを予定しています。

本テストは、新サーバー環境の安定性検証に加え、実際にプレイヤーが遊ぶ中で、操作性やテンポ感、マルチプレイ品質といった体験面を確認することを目的としています。

テスト期間中は課金要素を設けず、ゲームとしての面白さそのものを体験してもらう設計としています。

テストに参加したプレイヤーには、正式リリース後の本番環境において、300円相当のCHIPトークンを報酬として付与します。配布はゲーム内メールを通じて行い、6日間にわたって段階的に実施する予定です。さらに、SAKUトークンのエアドロップ開始後に、約1,500円相当（10ドル相当）のSAKUトークン（100 SAKU）を付与する予定です。

※SAKUトークンの初期価格は「1 SAKU = 0.1米ドル」を想定しています。

テスト期間中に体験できるゲーム内容

テストプレイでは、PCブラウザ版のSakura Nexusを新サーバー環境上で提供します。

プレイ可能なゲームは、ポーカー3種類、スロットおよびミニゲーム7種類、ドミノ3種類です。

これらのゲームはいずれも、偶然性に依存したギャンブル設計ではなく、戦略や思考、相手との読み合いを重視したスキルベースのゲーム性を採用しています。

現金・法定通貨・暗号資産による賭け、賞金配当、換金機能はなく、「勝負そのものを楽しむ」ことに集中できる設計です。

また、テスト期間中は新デザインのテーブルや背景を導入するほか、Genesis NFTホルダー向けのVIPルームも開放されます。VIPルームでは、NFTホルダーが友人を招待してプレイでき、限定的な対戦体験を楽しむことができます。

テスト参加にあたっての注意事項

テスト期間中は課金機能を利用することはできません。また、テスト環境で作成されたプレイデータは、正式リリース後の本番環境には引き継がれません。

プレイ中に気づいた不具合や改善点については、テスト終了後に実施する事後アンケートを通じて報告を受け付けます。当社は、寄せられたフィードバックをもとに、正式リリースに向けた改善を進めていく予定です。

◆Sakura Nexus オフラインイベントの開催決定

Sakura Nexus の正式リリース前テストの取り組みの一環として、オフラインイベントの開催を予定しています。

本イベントは、オンライン上で実施しているテストプレイに加え、実際にプレイヤーや関係者が集い、リアルな場でゲーム体験や意見交換を行うことを目的としたイベントです。

当日は、Sakura Nexusのゲーム紹介やコンセプトについての説明に加え、実際のプレイ体験と交流を中心としたプログラムを予定しています。

イベント参加者には、来場への感謝を込めたリワードの提供を予定しています。内容は以下を予定しており、詳細は現在調整中です。

- Sakura Nexus オリジナルグッズ- 世界約1,500か所の空港ラウンジで利用可能な Priority Pass（ラウンジ1回利用権）- SAKUトークンのエアドロップ

イベントは、東京都港区赤坂にあるポーカールーム Forest neon赤坂 にて開催予定です。

- 所在地：東京都港区赤坂6-3-15 5階- アクセス：赤坂駅 徒歩1分- 特徴：初心者歓迎／無料講習あり- TEL：090-6166-7056

開催日時は 2026年3月7日（土）15:00～19:00 を予定しています。

※本イベントの内容、実施時間、提供リワード等については、今後の準備状況や運営上の判断により変更となる可能性があります。詳細が確定次第、Sakura Nexus公式サイトおよび公式SNSを通じて、改めてご案内いたします。

◆ 『Sakura Nexus』について

『Sakura Nexus』は、香港に上場している大手ゲーム開発企業が手がけた人気アプリ『Domino Hub』を基盤として発展した新しいWeb3マルチゲームプラットフォームです。月間100万人以上のユーザー基盤と8,200万ドル（約125億円）規模の年粗利を持つ強固な基盤を活かし、200名規模の開発チームによる高品質なUI/UXで、日本市場を起点に世界展開を目指します。

ゲーム内では、シングルプレイやVIP専用ルーム、トーナメントなど複数のモードを用意し、ライトユーザーからコアプレイヤーまで幅広く楽しめる設計です。

プラットフォームには、運営方針や意思決定に用いるガバナンストークン「SAKU」と、ゲーム内で使用でき、提携先クーポンとの交換にも対応するゲーム内トークン「CHIP」の2種類のトークンを導入。これにより、ゲームプレイと経済圏の両立が可能です。

また、景品表示法や資金決済法などの日本法令に準拠した体制を整えており、専門弁護士チームと金融庁との協議を通じて、安全に参加できる環境を構築しています。無料でも楽しめる一方、継続プレイで報酬を得られる「Play and Earn」モデルや、特別ルームへのアクセス権や報酬優遇付きのNFTなど、収集性やコミュニティ参加意欲を高める要素も豊富です。

・公式サイト：https://www.sakura-nexus.xyz/

・X（旧Twitter）：https://x.com/PlaySakuraNexus

・Whitepaper：https://sakura-nexus.gitbook.io/sakura-whitepaper

・Discord：https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ

◆ 株式会社AI on Web3について

・会社名

株式会社AI on Web3

・代表者

Allen Chow（代表取締役CEO兼ファウンダー）

・所在地

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・事業内容

GameFiプロダクト「Sakura Nexus」をはじめとするWeb3関連商品の制作・運営、マーケティング支援

・ホームページ

https://www.aionweb3.ai/

・プロダクト「Sakura Nexus」ウェブサイト

https://www.sakura-nexus.xyz/

・お問い合わせ

contact@aionweb3.ai

