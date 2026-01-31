氷点下の『森のソラニワ』に二人だけの熱。専用プランのご優待で、甘い記憶のアップデートを。

野口観光マネジメント株式会社

北海道・北湯沢の体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ（以下、森のソラニワ）」では、

バレンタイン・ホワイトデー期間のカップルを全力で応援します！

【素敵なバレンタイン・ホワイトデーを過ごしたい方へ】 豪華になったカップルルームで心温まるひとときを！

大切な人との思い出に、心に残る最高の時間を。豪華特典が満載なプランです！

お部屋は大切な人と二人きりで過ごすことを想定してつくられたカップルルーム。

素敵なバレンタイン＆ホワイトデーをお約束します。

このプランのおすすめできる専用特典はこちら！

特典】

〈お部屋〉

・タオル・バルーンアートにてお出迎え

・チョコレートのお菓子

・メッセージカード

カップルスイートルーム

カップルスイートルームでは贅沢な広さと寛ぎを提供しておりお連れさまもご満足いただけます

カップルツインルームではカジュアルにお寛ぎ頂ける仕様となっております。

〈レストラン〉

・普段なかなかご案内する事が出来ない特別席にご案内

・ソラニワオリジナルカクテル（おひとり様１杯）※ノンアルコールもご用意しております

・デザートプレ-ト（1部屋に1つ）

レストラン会場は個室席を特別にご用意いたします。

〈その他〉

ご滞在中、館内で撮影した写真に「＃森のソラニワ」と付けてInstagramに投稿し、

フロントスタッフに見せて頂くと地元の名物のプレゼントをお渡しします！

（1投稿に1つ※最大2つまで）

ととのえ親方監修「かまくらサウナ」18：00～0：00は大人タイムとして営業しております。

■ 施設概要：きたゆざわ 森のソラニワ

家族全員がアクティブに楽しめる体験型ホテル。1年中楽しめる屋内プールや、屋内遊具エリア「アソボーヤ」を備え、季節を問わず最高のエンターテインメントを提供します。

電話番号：0570-026-574（代表）

所在地： 〒052-0317 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7

アクセス： 道央自動車道 伊達ICより車で約40分 札幌より無料送迎バスあり（要予約）

客室数：197室

公式URL：https://www.mori-soraniwa.com/