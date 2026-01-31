3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」トレーラー公開！さらに、サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ決定！

株式会社アニメイトホールディングス

大人気クロスメディアコンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第5回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」。本公演のトレーラーが公開されました！

シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。

18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「Happy Celebration」。

音楽、夢、愛がいっぱいのライブを、「ありがとう」の気持ちを込めてお届けします。

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- // Trailer ≪ST☆RISH ver.≫

https://youtu.be/5tlhwwYociU

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- // Trailer ≪QUARTET NIGHT ver.≫

https://youtu.be/CfjdpNBAOOs

うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- // Trailer ≪HE★VENS ver.≫

https://youtu.be/D3gR2Kf6ZXM

■サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ実施！！

さらに、サントリーが展開する「TAG LIVE LABEL」と「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」のコラボが決定！キービジュアルを使用したオリジナルラベル缶を、オリジナルラッピングの自販機にて販売いたします。缶にあしらわれたラベルは、はがすとステッカーとして利用可能。ライブの思い出とともに、お土産としてお持ち帰りいただけます。

■サントリー「TAG LIVE LABEL」コラボ概要

・販売期間：2026年3月19日（木）～2026年3月22日（日）

・販売場所：幕張メッセホール10 物販エリア

・販売種類

SHINING（ランダム 全11種）

RAGING（ランダム 全7種）

800円（税込）

中身はウーロン茶となっております。

※常温での販売となります。

※販売数には限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

・対応可能なキャッシュレス決済

1台で電子マネー、2次元コード(QRコード※1)、非接触ICクレジットカード※2など、様々な決済手段に対応できます。

※1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

※2 非接触ICに対応するクレジット・デビット・プリペイドカードに対応

・主な対応電子マネー

交通系電子マネー

iD

QUICPay＋

PayPay

楽天ペイ

楽天Edy

d払い

au PAY

nanaco

WAON

詳細は、TAG LIVE LABEL公式Xをご覧ください。

【TAG LIVE LABEL公式X】

URL：https://x.com/TAGLIVELABEL

【「TAG LIVE LABEL」に関するお問い合わせ】

TAG LIVE LABELお問い合わせフォーム

URL：https://tag-live-label.jp/contact

※事前抽選物販時間帯は当選者の方のみご利用が可能となります。

なお、フリー物販時間帯については公演当日の電子チケットをお持ちの全てのお客様にご利用いただけます。

各日の物販時間帯は公式サイト「GOODS」ページをご覧ください。

※「TAG LIVE LABEL」自販機は、混雑時に一時的にご利用回数をおひとり様5回までとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※専用自販機でお買い求めいただいた缶は、各自お持ち帰りいただくようお願いいたします。

※ペットボトル、水筒など蓋が完全に閉まるもののみ、ライブエリア内へ持ち込み、お飲みいただけます。

コラボ缶は未開封のものに限りお持ち込み可能となりますが、ライブエリア内での開封はご遠慮ください。

■公演概要

・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」

・日程：2026年3月19日（木）～2026年3月22日（日）

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

※☆…A公演、★…B公演

※A公演とB公演で一部MCが異なります

※どちらの公演も全員出演します

・出演

ST☆RISH

一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖 翔、愛島セシル

QUARTET NIGHT

寿 嶺二、黒崎蘭丸、美風 藍、カミュ

HE★VENS

鳳 瑛一、皇 綺羅、帝 ナギ、鳳 瑛二、桐生院ヴァン、日向大和、天草シオン

※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。

■チケット販売

・一般販売

受付期間：2026年1月31日（土）12:00～

・販売チケット

SS席/SS席サイドブロック 16,000円（税込）

特典（1）ボイスドラマ付きグリーティングチケット風カード（Ver.A/Ver.B）

特典（2）日替わりピンズ

S席/S席サイドブロック 12,000円（税込）

特典（1）日替わりピンズ

特典（2）ケース付きネックストラップ

A席/A席サイドブロック 9,800円（税込）

【チケットに関するお問合せ】

イープラスカスタマーセンター

URL : https://support-qa.eplus.jp

営業時間：10:00～18:00（土日含む）

※年末年始は営業を停止する場合がございます。

【公演に関するお問い合わせ】

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター

URL : https://supportform.jp/upsss-info

営業時間：10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）

■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会

■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.

■公式サイト： https://asshc.utapri-sss.com/

■公式X：https://x.com/utapri_sss #utapriASSHC

＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞

2010 年にゲーム第 1 作をリリース以来、CD・アニメ・アプリゲーム・イベントなどメディアミックス展開を広げ、 2025 年 6 月に 15 周年を迎えたコンテンツ。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語を、音楽クリエイター集団・ Elements Garden が手がける魅力的な音楽と共にお届けしています。