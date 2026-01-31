Def Tech・Micro、初の書籍を刊行決定！半生と“366日の言葉”を綴る『波に乗る366日の音葉』（2026年3月5日発売）――ソロホールツアー直前に届ける一冊

株式会社潮出版社

Def TechのMicroが、書籍『波に乗る366日の音葉』を、2026年3月5日（木）に潮出版社より発売する。音楽家として数々の“人生応援歌”を生み出してきたMicroが、「音」ではなく「言葉」で、読者一人ひとりの人生に寄り添いたいとの想いで綴った本書は、エッセーと詩で構成された、Micro初の書籍作品。

半生を語り、詩を差し出す──「Microの人生」と「言葉」が交差する構成

前半では「波の記憶、詩の呼吸 Micro’s History」と題し、Micro自身の一人語りによって、その半生が綴られる。

生い立ちからDef Tech結成、代表曲「My Way」誕生の背景、解散と再結成、ソロ活動、そして今も続く果てしない夢まで--これまで語られることのなかったエピソードも多数収録予定。

各章の合間には、Microによる短編詩を挿入。さらに、それらの詩は Micro本人の朗読音声を聴くことができる二次元コード付きで掲載。紙の上の言葉が、声となって立ち上がる仕掛けとなっている。

366日分の言葉が、あなたの日常に寄り添う

後半には、「365日＋1日分の言葉」として、366日分の励ましの言葉を収録。

どのページから読んでもいい。忙しい朝、立ち止まりたい夜、ふと心が揺れた瞬間に、一行の言葉がそっと背中を押す――。“人生応援歌”を作り続けてきたMicroが、音楽とは異なる形で届ける、新しいエール集となっている。

本書の売上の一部は、Microの主な活動場所である海や自然の保全活動への貢献を目的として、海洋環境保全をはじめとする環境問題に積極的に取り組む企業・団体へ寄付される予定。

音楽や言葉を通して想いを届けるだけでなく、日々インスピレーションを受けてきた自然へ、

次の世代へとつながるかたちで還元したい--そんなMicroの姿勢も、本書には込められている。

少年時代の夢も、ありのままに

特別企画として、Microが小学生時代に書いた「将来の夢」を記した卒業文集も掲載予定。

「小説家になりたい」と綴られた、少年時代の文字。

音楽家として活躍する現在のMicroと、一人の表現者として原点をつなぐ、象徴的なページとなっている。

音楽ツアー直前に放たれる、“もうひとつの表現”

本書の発売日は、Microソロホールツアー「Def Tech Micro “LIVING ROOM LIVE” season2」直前。

ステージとは異なる場所で、言葉を通してファンと向き合う一冊ともなっている。

著者プロフィール

Micro（マイクロ）

本名：西宮佑騎。1980年、東京都生まれ。法政大学国際文化学部卒業。2001年、ハワイ出身のShenとともにヴォーカル・ユニット「Def Tech」を結成。05年のファースト・アルバム『Def Tech』はインディーズとしては驚異的な売上を記録（通算280万枚突破）。同年暮れの「NHK紅白歌合戦」に出場。現在もサーフカルチャー・シーンを牽引しながら、幅広い音楽を生み出し続けている。アーティストへの楽曲提供やプロデュースを手掛ける中、舞台やミュージカルへ出演する等、俳優としても活躍中。

書誌情報

書名：波に乗る366日の音葉（おとば）

著者：Micro

発売日：2026年3月5日（木）

定価：2,200円（税込）

仕様：エッセー＋詩集／カラー写真あり／朗読音声QRコード付き

ISBN：978-4-267-02485-6

出版社：潮出版社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4267024855/

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18502207/

【タワーレコード】https://tower.jp/item/7954007

◆問い合わせ先

株式会社 潮出版社（出版部）

TEL:03-3230-0781

https://www.usio.co.jp/contact