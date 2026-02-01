こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
青森大学が八甲田山中の新湯エリアを舞台にした観光ツアー「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」を開発、学生がガイドを担当 ― 雄大な自然の中でブナに囲まれた温泉やスノーシューを楽しむ
青森大学（青森県青森市、学長：澁谷泰秀）総合経営学部・後藤欣司講師のゼミでは、八甲田山中に位置する新湯エリア（青森県十和田市）を舞台にした観光ツアーを開発した。これは、gyami.travel および宿屋Araya と共同で取り組んだもので、「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」と題して、ガイドも学生が担当。ツアーは2〜3月に行われ、参加者は白銀の世界でスノーシューでの歩行を楽しみ、大自然に囲まれた温泉の魅力を味わうことができる。ツアーはベルトラ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：二木渉）が運営するサイト「VELTRA（ベルトラ）」から予約可能。
新湯（しんゆ）は十和田八幡平国立公園内の八甲田山中に位置し、ブナの木々に囲まれた温泉地。源泉温度は63℃と高く、湯量も豊富で、雄大な自然の中で温泉を楽しめる点が最大の魅力である。
同地は青森山田学園が管理しており、かつては教育目的で利用されていたものの、10年以上使用されずにいたため施設には老朽化が見られるようになっていた。
そこで同学園では、2021年度から再生に向けた「新湯再生プロジェクト」を発足。単なる施設の復旧に留まらず、地域活性化やSDGs（持続可能な開発目標）への貢献をも視野に入れ、関連機関である青森大学が学部横断で活動に取り組んできた。
このたび同大の学生らは、プロジェクトの一環として、gyami.travel および宿屋Arayaと共同でツアーを開発した。ガイドも学生が担当し、新湯と八甲田の魅力を余すところなく紹介。参加者は、冬には国内有数の積雪を誇る同地の雄大な景色を間近に感じながら、大自然と触れ合う特別な時間を楽しむことができる。ツアーの概要は下記の通り。
◆「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」概要
【期 間】 2〜3月（毎日） ※所要時間 3〜6時間
【費 用】 「VELTRA」サイトを参照
【集合場所】
酸ヶ湯温泉 駐車場
※JR・青い森鉄道 青森駅、青森市内各ホテルから送迎あり。
【その他】
・ツアースケジュールは天候、交通状況等により変更、中止になる場合があります。
・天候等の状況により、ガイド判断で時間変更の可能性があります。
・下記の理由などにより催行を中止した場合、キャンセル料はいただきません。
- 自然災害や荒天等で催行が危険と判断した場合
- 公的機関から催行の中止または自粛の指導があった場合
- その他止むを得ない状況が発生した場合
●VELTRA （ベルトラ）
「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」
https://www.veltra.com/jp/japan/aomori/a/199973?preview=1
●新湯について
https://shinyu.aomori-u.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
青森大学総合経営学部
後藤ゼミ
TEL：017-738-2001
メール：k.goto@aomori-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同地は青森山田学園が管理しており、かつては教育目的で利用されていたものの、10年以上使用されずにいたため施設には老朽化が見られるようになっていた。
そこで同学園では、2021年度から再生に向けた「新湯再生プロジェクト」を発足。単なる施設の復旧に留まらず、地域活性化やSDGs（持続可能な開発目標）への貢献をも視野に入れ、関連機関である青森大学が学部横断で活動に取り組んできた。
このたび同大の学生らは、プロジェクトの一環として、gyami.travel および宿屋Arayaと共同でツアーを開発した。ガイドも学生が担当し、新湯と八甲田の魅力を余すところなく紹介。参加者は、冬には国内有数の積雪を誇る同地の雄大な景色を間近に感じながら、大自然と触れ合う特別な時間を楽しむことができる。ツアーの概要は下記の通り。
◆「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」概要
【期 間】 2〜3月（毎日） ※所要時間 3〜6時間
【費 用】 「VELTRA」サイトを参照
【集合場所】
酸ヶ湯温泉 駐車場
※JR・青い森鉄道 青森駅、青森市内各ホテルから送迎あり。
【その他】
・ツアースケジュールは天候、交通状況等により変更、中止になる場合があります。
・天候等の状況により、ガイド判断で時間変更の可能性があります。
・下記の理由などにより催行を中止した場合、キャンセル料はいただきません。
- 自然災害や荒天等で催行が危険と判断した場合
- 公的機関から催行の中止または自粛の指導があった場合
- その他止むを得ない状況が発生した場合
●VELTRA （ベルトラ）
「八甲田新湯スノーシュープライベートツアー」
https://www.veltra.com/jp/japan/aomori/a/199973?preview=1
●新湯について
https://shinyu.aomori-u.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
青森大学総合経営学部
後藤ゼミ
TEL：017-738-2001
メール：k.goto@aomori-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/