【拓殖大学】「拓け、未来のキャリア」― 拓殖大学卒業生、社会人の生涯を支える支援を開始！学び直しからキャリア形成まで一気通貫でサポートする「TAKUDAIリカレント」始動
拓殖大学（東京都文京区・学長 鈴木昭一）は、2026年2月より、本学卒業生および一般社会人を対象に、学び直しから再就職・転職までを一貫してサポートするプログラム「TAKUDAIリカレント」をスタートいたします。 本プログラムは、単なる講座提供に留まらず、キャリア相談から具体的な就業支援までをシームレスに提供する、全国的にも先駆的な取り組みです。
120年以上の歴史の中で、本学は「積極進取」の精神のもと、国内外の第一線で活躍する数多くの「有為の人材」を輩出してきました。しかし、AIの進化や産業構造の激変により、一度身につけたスキルを絶えずアップデートし続けることが求められる時代となっています。
「大学を卒業して終わりではなく、卒業した後も、社会で自分らしく輝き続けてほしい」その強い想いから、「学びの拠点」かつ「キャリアの伴走者」となるためのプラットフォームを構築いたしました。
https://trp.takushoku-u.ac.jp
01｜【リカレント】人生100年時代を生き抜く約150の多彩な講座
ビジネスの基礎からWebデザイン、マーケティング、DX・ITスキルまで。 全授業オンライン受講が可能で、在職しながらでも無理なく「今、市場で求められるスキル」を習得できます。
02｜【キャリア相談】あなただけの“ありたい姿”を再構築
経験豊富なアドバイザーが、卒業生一人ひとりの歩みに寄り添い、現状の整理から目標設定までを共に行います。 オンラインで定期的に実施しているため、全国どこからでも相談可能です。
03｜【就職・転職サポート】学びを「成果」に変える伴走支援
キャリアアドバイザーが自己分析から書類作成、面接練習までをバックアップ。 企業の協力を得た求人紹介も行い、新たな挑戦を実務面から強力に支援します。
◎拓殖大学卒業生の皆さまへ◎
拓殖大学は、皆さんがかつてキャンパスで学んだ日々と同じように、これからの挑戦を全力で応援します。 「今のスキルに不安がある」「キャリアの方向性を見直したい」―。そんな時は、いつでも母校を頼ってください。 「積極進取」の精神を胸に、私たちと共に新しい未来を拓きましょう。
＜本プログラムの運営について＞
本プログラムは、拓殖大学と、大学のリカレント教育支援で豊富な実績を持つ株式会社ワークアカデミーとの共同によって実施されています。 経済産業省の支援事業にも採択されたノウハウを活用し、質の高い支援体制を整えています。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
