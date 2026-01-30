クマ可視化/検出AIを経済産業省主催「東北版未踏ーアオタケプロジェクトー」にて成果発表

株式会社Aisometry

東京大学・会津大学発スタートアップの株式会社Aisometry（アイソメトリー）（本社：東京都文京区、代表取締役：松島弘幸）は、2026年1月24日（土）にスマートシティAiCT【交流棟】（福島県会津若松市東栄）で開催された「アオタケプロジェクト2026年 成果発表会」※において、全国のクマ出没情報を可視化するダッシュボード「FASTBEAR（ファストベア）」および開発中のクマ検出AIカメラ「SENTINEL（センチネル）」を発表しました。

本成果発表会には、会津若松市長 室井 照平 様、福島県 副知事 鈴木 正晃 様をはじめ、東北の自治体関係者、福島県地域の企業、起業支援機関、メディア関係者が来場しました。

※ スパークル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：福留秀基）が主催

成果発表会での当日の様子

2段目中央 右から 佐藤, 松島左から松島, 佐藤, 山下

株式会社Aisometryは、ステージ上でプレゼンテーションを実施。

鳥獣対策で抱えている課題やその解決策となるプロダクト、リリース後の反響や今後のマイルストーンを発表しました。

さらにFASTBEARの実際の稼働画面と、SENTINELによる検知フローを約1分間のデモ映像として上映し、クマ出没情報を「収集・統合・可視化・共有」する一連の流れを実画面で提示しました。

全国の自治体発表や報道、そして現場で得られる画像付きの検知情報を一つの地図に統合する構想は、獣害対策を“現場の経験と勘”に頼らず、データに基づいて判断できる仕組みへと変えるものとして紹介されました。

その後の懇親会では、ポスター発表とデモ展示を実施。来場した自治体職員や関係者がFASTBEARを実際に操作しながら、

自治体内のどの部署で使えるか

防災・警察・広報システムとどう連携できるか

実証実験をどの地域から始めるか

といった、導入と実運用を前提とした具体的な議論が行われました。

単なるアイデア紹介ではなく、行政や現場の目線で「どう使うか」が話されたことが、本成果発表会の大きな特徴です。

当日公開されたデモ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-mdvMjKV1Xo ]

FASTBEARについて

クマ出没可視化ダッシュボード「FASTBEAR」は、全国47都道府県のクマ出没情報をAIで自動収集・整理し、地図とタイムラインで可視化するサービスです。

本プロダクトは2025年12月26日に正式公開しており、機能やこれまでの反響については当社の既報プレスリリースをご参照ください。

プロダクトURL: https://fastbear.aisometry.com/

X(旧 Twitter）: https://x.com/fastbearbot

プレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000175363.html

SENTINELについて

SENTINEL（センチネル）は、市街地や生活圏に隣接するエリアに設置し、クマの侵入をAIで自動検知する低コストな監視カメラです。

クマ出没対策では、自治体発表や住民からの通報など、人の手を介した情報が初動の起点となるケースが多く、確認や裏取りに時間がかかることが少なくありません。SENTINELは、エッジAIによって現場でクマを検知し、画像付きの確度が高い一次情報をリアルタイムに取得することで、注意喚起や巡回・誘導の判断を迅速化します。

SENTINELで取得した検知情報は、FASTBEARと連携し、自治体発表や報道ベースの情報と統合して地図上に表示されます。これにより、「どこで・いま・実際にクマが確認されたか」を関係者が共通の画面で把握でき、現場対応から中長期の対策立案までをデータに基づいて行うことが可能になります。

現在は実証・開発段階にあり、今後は自治体や関係機関と連携したフィールド実験を通じて、設置方法や検知精度、運用フローの検証を進めていく予定です。

これまでの反響

クマを検出している様子

FASTBEARは2025年12月26日の公開以降、わずか数日で全国紙・地方紙・Webメディアを含む36の媒体でニュースとして取り上げられ、クマ出没対策における新しい情報基盤として注目を集めています。

また、X（旧Twitter）では開始1か月で230人以上のフォロワーと16万回以上の表示を獲得し、ダッシュボードの利用者も8,000人を超えています。

さらに、市役所、県庁関係者、元官僚や記者などへのヒアリングにおいて、

「とても見やすくて便利なシステム」

「隣接自治体の出没情報が見られない課題を解決できる」

「国としてこのようなシステムを導入していくべき」

「国が取り組むべきだが放置されている課題にスタートアップが取り組む意義が大きい」

といった評価の声が寄せられています。

今後の展開

株式会社Aisometryは今後、会津若松市をはじめとする地域での実証実験や、自治体・関係機関との連携を進め、FASTBEARとSENTINELを実際の運用に耐える社会インフラへと発展させていきます。

クマ出没という災害級の社会課題に対し、情報と検知を統合したデータ基盤による新しい獣害対策の標準を目指します。

株式会社Aisometryについて

株式会社Aisometryは、東京大学大学院および福島県立会津大学の研究開発メンバーを中心に設立されたスタートアップです。

経済産業省「未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業」の枠組みのもと、地域課題に直結するAI・データ技術の社会実装に取り組んでいます。

※1:経済産業省令和7年度未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業補助金AKATSUKIプロジェクトの採択事業です。

会社概要

- 会社名：株式会社Aisometry- 代表者：代表取締役 CEO 松島 弘幸- 設立：2025年12月- 所在地：東京都文京区本郷6丁目- 福島県オフィス：会津大学 産学連携センター内- ホームページ：https://aisometry.com/- 本件に関するお問い合わせ: hiroyuki.matsushima@aisometry.com