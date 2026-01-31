韮崎市を含む峡北地域では、令和8年1月1日より「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。

この制度は、令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を教訓に、林野火災の未然防止と被害軽減を目的として新たに制定されました。

乾燥や強風が続く時期は、わずかな火種が大きな火災につながるおそれがあります。市民のみなさん一人ひとりの注意が、地域の安全を守ることにつながります。

林野火災注意報・警報とは

気象状況などから林野火災の発生リスクが高いと判断した場合に発令されます。

・林野火災注意報

林野火災の予防上、特に注意が必要な場合に発令されます。

・林野火災警報

林野火災の発生や拡大の危険性が高いと判断した場合に発令されます。

火の使用制限について

注意報発令時には、次の行為が制限されます。

警報発令時には、以下の行為が禁止されます。

1．山林や原野などでの火の使用

2．花火などの煙火の消費

3．屋外での火遊びやたき火

4．屋外で、引火性・爆発性物品や可燃物の近くでの喫煙

5．林野などで、消防長が指定した区域内での喫煙

6．たばこの吸殻を含む残火、灰、火粉の放置

発令の基準について

林野火災注意報

次のいずれかに該当した場合に発令されます。

・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、乾燥注意報が発表された場合

林野火災警報

・注意報の基準に加え、強風注意報が発表された場合

※当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合は発令されません。

発令状況の確認

林野火災注意報・警報の発令状況は、以下のサイトで確認できます。

・峡北消防本部ホームページ（外部サイト）https://www.kyohoku-koiki.jp/86381/

・林野火災予防ポータルサイト（気象庁ホームページ）https://www.jma.go.jp/jma/kishou/rinya/rinyakasai.html

乾燥する季節は、「火を使わない・火を残さない」ことが何より大切です。

林野火災を防ぐため、日頃からの火の取り扱いに十分ご注意ください。

