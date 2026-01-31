お客様へ“ありがとう”を届ける第2回「バリューゲストナイト」

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARU 内レストラン「THE PEAK」では、2026年2月20日（金）、日頃のご愛顧への感謝を込めた特別イベント「バリューゲストナイト」を開催いたします。本イベントは、今回で通算2回目の開催となります。

今回のバリューゲストナイトのテーマは、「若手料理人たちによる共宴 ～次世代の才能がリレーで紡ぐコース料理～」。SEKIYA RESORT 各施設で研鑽を積む若手料理人たちが一堂に会し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、それぞれの感性と技術を持ち寄った一夜限りの特別コースをご用意いたします。

前菜からデザートまで、各料理はセクションごとに担当が分かれ、リレーのようにバトンをつなぎながら構成。九州各地の食材と四季の移ろいを軸に、お客様に楽しんでいただくことを第一に考えた一皿一皿をお届けします。

当日は、この日のためだけに仕立てた特別コースにあわせ、当社代表でありソムリエでもある林がペアリングドリンクをセレクト。料理の流れや味わいに寄り添いながら、より深く記憶に残る食体験を演出します。

これまで支えてくださったお客様へ、感謝の気持ちを料理と時間でお返しする一夜。通算2回目を迎える「バリューゲストナイト」で、心に残るひとときをTHE PEAKにてお過ごしください。

■開催概要

開催日時：2026年2月20日（金）

OPEN 18:00 ／ START 18:30

会場：SEKIYA RESORT GALLERIA MIDOBARU

レストラン「THE PEAK」

料金：お一人様 18,000円（税込）

※ペアリングドリンク付き

THE PEAK

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）の宿泊棟に隣接する、アートと調和したグリルダイニング。

“THE PEAK”は、鶴見岳中腹の立地を象徴し、「頂上」「旅のクライマックス」「九州最高温度の窯調理」の意味を込めた店名です。

大きな窓からは、昼は開放的な景色、夜は宝石のような別府の夜景を望めます。

林 太一郎 / SEKIYA RESORT 代表取締役社長

株式会社関屋リゾート代表取締役社長。別邸はる樹、Terrace Midobaru、Galleria Midobaruの運営に加え、2024年にはワインソムリエ資格を取得。ワインの知識を研ぎ澄ませ、セレクトの妙を追求することで、レストラン「THE PEAK」のワインリストを監修。料理とワインの調和にこだわり、訪れる人々に上質なひとときを演出しています。

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。